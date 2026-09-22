Thiên An phát thông báo nóng sau phiên toà với Jack

"Khép lại câu chuyện tại đây thôi ạ" - Thiên Ân mở đầu cho tâm thư của mình.

Ngày 22/9, phiên xét xử vụ án dân sự liên quan đến yêu cầu xác định quyền làm cha đối với bé Sol giữa Jack và Thiên An diễn ra tại TP.HCM. Tại phiên tòa, Jack bày tỏ mong muốn được thực hiện trách nhiệm với con, cho biết muốn tiếp xúc với bé một cách từ tốn vì hiện tại bé chưa biết mình. Nam ca sĩ cũng khẳng định không muốn giành quyền nuôi hay tách con khỏi mẹ.

Trong khi đó, Thiên An nghẹn ngào trình bày về quãng thời gian một mình chăm sóc bé Sol từ khi con chào đời. Cô cho rằng quyền làm cha không chỉ nằm ở việc sắp xếp tiền bạc hay thời gian mà còn là sự gắn kết tình cảm giữa cha và con.

Thiên An tại phiên toà sáng nay

Sau khi phiên tòa kết thúc, Thiên An tiếp tục có động thái mới trên trang cá nhân. Nữ diễn viên mở đầu bằng lời nhắn: "Khép lại câu chuyện tại đây thôi ạ".

Thiên An khẳng định từ khi sinh bé Sol đến nay, cô chưa bao giờ cấm cản hay không hỗ trợ việc thăm con. Cô cho biết ngay cả việc nhận yêu cầu xét nghiệm DNA và những lần hòa giải tại tòa, bản thân đều rất thiện chí.

Cô cho biết những chuyện không vui đã qua và hiện tại Sol cũng không còn bị gọi bằng những lời miệt thị liên quan đến lai lịch. Với Thiên An, đây từng là nỗi đau lớn nhất của một người mẹ khi mỗi ngày phải nhìn thấy những nhận định tiêu cực về con nhưng không thể làm gì để thay đổi.

Tâm thư của Thiên An:

Từ lúc sinh bé Sol đến giờ chưa bao giờ An cấm cản hay không hỗ trợ cho thăm con. Ngay cả việc nhận yêu cầu xét nghiệm DNA và những lần hoà giải tại toà An cũng rất thiện chí. Ngay cả lần hoãn phiên đối chất ngày 19/12/2025 cũng là vì lý do "không thể tiến hành do Thẩm Phán được phân công giải quyết vụ án có công tác đột xuất đã được Toà án xác nhận". Chứ không phải là An tránh né không đến như những lời đồn đoán trên mạng. Vì An luôn mong những điều tốt nhất cho bé Sol. Nếu có thêm một người yêu thương và chăm sóc con thì đó là điều quá tốt. Những điều không vui đã qua. Sol cũng không còn bị điều tiếng là lai lịch không rõ ràng. Đây là nỗi đau lớn nhất của người làm mẹ như An. Mỗi ngày thấy những nhận định tiêu cực về con mà mình không thể làm được gì để thay đổi nó ám ảnh kinh khủng. Giờ thì nhẹ lòng rồi. Số điện thoại An chưa từng đổi. Nên nếu bên ba bé có muốn thăm thì cứ nhắn. An sẽ hỗ trợ cho gặp. An sẽ tôn trọng phán quyết của toà. Chuyện người lớn kết thúc có thế nào thì Sol cũng sẽ được bảo vệ theo cách tốt nhất trong khả năng của An có thể làm. Xin cám ơn thẩm phán, cám ơn các luật sư và các anh chị em bên cạnh để giữ cho An niềm tin. Cám ơn gia đình luôn bên cạnh để bảo vệ và chăm sóc hai mẹ con. Về những chuyện ồn ào trong quá khứ. An xin được phép khép lại. Xin lỗi mọi người vì những ồn ào tiêu cực mà An đã trót gây ra. Xin lỗi các con vì mẹ đã là một người mẹ không đủ bản lĩnh để bảo vệ các con. Đây là điều lỗi lầm lớn nhất của An. Còn hiện tại bé Sol là tất cả của An. Từ giờ hãy cho mẹ con An những ngày tháng sống bình an, không bị điều tiếng săm soi, để An đi được làm và chăm con như bao gia đình bình thường khác.

Thiên An cảm thấy nhẹ lòng khi mọi chuyện cuối cùng đã khép lại

Tại phiên toà, chủ tọa công bố kết quả giám định ADN xác định bé gái con gái của Thiên An là con của ca sĩ Jack.

Đáng chú ý, trong phần trình bày của mình, Jack nhấn mạnh anh mong muốn được thực hiện trách nhiệm với con. Jack nói tại tòa: "Tôi sẽ tôn trọng Thiên An, ráng thu xếp thời gian và theo điều kiện của mẹ bé. Hiện tại bé cũng chưa biết tôi nên tôi cũng sẽ chậm rãi và từ tốn thôi".

Nam ca sĩ cũng đưa ra phương án hỗ trợ con về mặt tài chính trong tương lai. Theo Jack, anh có thể mở một tài khoản riêng cho bé Sol để năm 18 tuổi bé học đại học.

Bên cạnh việc hỗ trợ tài chính, Jack cho biết anh mong muốn được thăm nom con một cách đàng hoàng. Nam ca sĩ đồng thời khẳng định không có ý định giành quyền nuôi bé Sol hay tách con khỏi mẹ.

"Tôi cũng mong muốn có lịch trình thăm nom rõ ràng, tôi sẽ phụ trách cái gì đó. Tôi chỉ muốn có trách nhiệm làm cha thôi, tôi không có giành bé gì cả, không muốn tách bé khỏi mẹ. Tôi chỉ mong được chăm sóc con tốt nhất về sau", Jack nói.