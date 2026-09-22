Bắt gặp Nhã Phương một mình đi giỗ Tổ sân khấu

Nhã Phương lần đầu lộ diện sau bài đăng lên tiếng trên MXH.

Ngày Giỗ Tổ sân khấu được xem là Tết của giới nghệ sĩ, dịp để những người hoạt động nghệ thuật dâng lễ, bày tỏ lòng thành với Tổ nghiệp và cầu mong hành trình phía trước thuận lợi, may mắn. Từ hôm qua đến nay, loạt hình ảnh nghệ sĩ tề tựu tại các sân khấu, nhà thờ Tổ liên tục được chia sẻ, khiến không khí Giỗ Tổ càng thêm rộn ràng.

Mới đây, diễn viên Thuý Ngân cũng đăng tải loạt khoảnh khắc tại buổi cúng Giỗ Tổ ở sân khấu Thế Giới Trẻ. Những ngày qua, nhiều gương mặt quen thuộc như Diệu Nhi, Puka, Tiến Luật, Thu Trang, Sở Lam, MC Hoàng Oanh, Tiến Công... cũng lựa chọn sân khấu Thế Giới Trẻ để dâng lễ và gặp gỡ đồng nghiệp.

Trong loạt ảnh do Thuý Ngân chia sẻ, Nhã Phương xuất hiện khá nổi bật giữa dàn nghệ sĩ. Đây cũng là lần đầu Nhã Phương xuất hiện trước công chúng sau bài đăng lên tiếng về những ồn ào liên quan đến Trường Giang và một nhãn hàng cách đây ít ngày. Chính vì vậy, khoảnh khắc của bà xã Trường Giang nhanh chóng nhận được sự chú ý.

Thuý Ngân xuất hiện tại sân khấu Thế giới Trẻ để cúng giỗ Tổ vào sáng nay

Trong lần lộ diện này, Nhã Phương xuất hiện một mình, không có ông xã Trường Giang đồng hành như một số dịp trước. Nữ diễn viên diện trang phục đơn giản, giữ hình ảnh nhẹ nhàng và vẫn gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp. Tuy nhiên, cô khá kín tiếng, chủ yếu đứng cạnh những người bạn thân thiết để chụp ảnh.

Sau khi hoàn thành việc dâng lễ, Nhã Phương nhanh chóng rời đi. Sự xuất hiện ngắn ngủi của nữ diễn viên giữa thời điểm ông xã đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội vì những ồn ào gần đây càng khiến khoảnh khắc này được chú ý hơn.

Nhã Phương xuất hiện lặng lẽ bên bạn thân là MC Hoàng Oanh và vài người bạn thân thiết

Nhã Phương chỉ đến lễ cúng Tổ một mình, không sánh đôi với Trường Giang như mọi năm

Ngoài các sân khấu, nhiều công ty truyền thông, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và đông đảo nghệ sĩ cũng chuẩn bị mâm lễ để cúng Tổ trong dịp đặc biệt này. Mỗi nơi có cách chuẩn bị khác nhau, có thể chỉ là mâm lễ đơn giản với hoa, trái cây, bánh trái nhưng điểm chung vẫn nằm ở sự thành tâm. Với những người làm nghệ thuật, đây được xem là dịp để bày tỏ lòng biết ơn với Tổ nghiệp, cầu mong công việc thuận lợi và tiếp tục được gắn bó với nghề.

Hoa hậu Quế Anh cúng giỗ Tổ tại công ty Sen Vàng

Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện ở nhiều nơi để dâng lễ vật

Diễn viên Huỳnh Lập bày biện bàn cúng tại công ty

Diễn viên Tam Triều Dâng cúng Tổ tại nhà

Chuyện gì xảy ra với Nhã Phương?

Những ngày qua, ồn ào của Trường Giang kéo theo việc Nhã Phương bị gọi tên. Ngoài những bàn tán liên quan đến chuyện đời tư, việc nữ diễn viên từng hợp tác với các nhãn hàng cũng bị đào lại. Giữa ồn ào, Nhã Phương cho biết mình vẫn ổn, sẵn sàng phối hợp làm việc để giải quyết những vấn đề liên quan đến sản phẩm.

Nhã Phương chia sẻ trên trang cá nhân: "Trong tâm điểm các sự cố dữ dội nhắm vào sự việc liên quan đến Nghệ sĩ Trường Giang bằng các hình ảnh và sự việc trong quá khứ thì tôi, Diễn viên Nhã Phương, với tư cách là một người phụ nữ độc lập trong xã hội có thể có những suy nghĩ của riêng mình, một người nghệ sĩ độc lập có tên tuổi riêng trong làng nghệ thuật có thể có những tư duy phản biện của riêng mình, và cũng là người vợ của nghệ sĩ Trường Giang, là mẹ của những đứa con trong gia đình cùng với nghệ sĩ Trường Giang thì Phương đã từng trăn trở rất nhiều, mình phải làm gì trong trường hợp này".

Về việc hợp tác, cô cho biết đã chấm dứt hợp tác với nhãn hàng này từ giữa năm 2025, đồng thời khẳng định sẵn sàng phối hợp và cung cấp thông tin trong phạm vi trách nhiệm nếu được cơ quan chức năng yêu cầu. Nhã Phương cũng phản đối những chỉ trích mà cô cho là không có căn cứ và đề nghị các phản ánh, góp ý nên dựa trên thông tin xác thực, được xử lý theo đúng quy định pháp luật, thay vì dựa trên đồn đoán.