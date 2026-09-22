Cặp đôi ca sĩ Vbiz - hot girl kém 17 tuổi vừa đón nhóc tỳ tại bệnh viện quốc tế vào hôm nay!

Gia đình nhỏ đã đón thêm thành viên mới, nhan sắc mẹ bỉm được khen ngợi.

Từ sau khi kết hôn, Hồ Quang Hiếu thoải mái chia sẻ cuộc sống hôn nhân với bà xã là hot girl kém 17 tuổi. Mới đây, nam ca sĩ vừa lên tiếng thông báo gia đình đã chính thức chào đón thêm thành viên mới, có tên thân mật là bé Bim. Vợ Hồ Quang Hiếu sinh con tại một bệnh viện quốc tế ở TP.HCM. Sau khi "vượt cạn", nhan sắc mẹ bỉm được khen ngợi vì vẫn xinh xắn, cuốn hút. Con trai đầu lòng của cặp đôi vui vẻ và hào hứng ra mặt khi được lên chức anh cả.

Trên trang cá nhân, Hồ Quang Hiếu chia sẻ niềm hạnh phúc làm bố lần 2: "Hello Bim, chào mừng con đến với gia đình mình. Vậy là từ nay bé Hin đã chính thức lên chức anh hai, còn gia đình nhỏ của ba mẹ cũng trở nên đông đúc, rộn ràng hơn. Thêm một thành viên, thêm thật nhiều hạnh phúc và chắc chắn ba mẹ sẽ có thêm thật nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ cùng hai anh em".

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ.

Vợ kém 17 tuổi của Hồ Quang Hiếu vừa sinh con thứ 2

Trong suốt thời gian Tuệ Như bầu bí, Hồ Quang Hiếu luôn sát cánh chăm sóc và động viên

Hôn nhân của Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đăng ký kết hôn vào năm 2023 sau thời gian tìm hiểu. Dù chênh lệch 17 tuổi, cặp đôi nhiều lần cho biết khoảng cách tuổi tác chưa bao giờ là rào cản trong cuộc sống hôn nhân. Đến tháng 9/2025, cả hai tổ chức đám cưới với sự góp mặt của người thân, bạn bè và nhiều nghệ sĩ thân thiết. Đầu năm 2026, gia đình nhỏ chào đón con trai đầu lòng là bé Hin.

Kể từ khi lên chức bố, Hồ Quang Hiếu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc con trên mạng xã hội. Nam ca sĩ từng cho biết việc lập gia đình và có con đã khiến anh thay đổi rất nhiều, sống trách nhiệm hơn và luôn ưu tiên thời gian cho tổ ấm. Về phía Tuệ Như, bà xã Hồ Quang Hiếu cũng nhiều lần chia sẻ cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cô cho biết ông xã luôn chủ động san sẻ việc nhà, chăm con và là chỗ dựa tinh thần lớn để cô yên tâm bước vào hành trình làm mẹ.

Cặp đôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và êm ấm

Hiện tại, gia đình Hồ Quang Hiếu sở hữu căn biệt thự được định giá hơn 20 tỷ đồng tại TP.HCM. Cơ ngơi của Hồ Quang Hiếu gồm 3 tầng, được anh mua phần thô rồi tự lên ý tưởng cải tạo theo sở thích cá nhân. Không gian sống mang phong cách pha trộn giữa hiện đại và hoài cổ, ưu tiên nhiều cây xanh, ánh sáng tự nhiên và các khoảng mở để tạo cảm giác thư thái. Nam ca sĩ từng chia sẻ bản thân là người sống nội tâm, thích đọc sách và tìm kiếm sự bình yên, vì thế ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn là không gian giúp anh cân bằng sau những năm tháng tất bật với nghệ thuật.

Vào đầu năm 2025, cặp đôi chào đón em bé đầu lòng có tên thân mệt là Hin

Ảnh: FBNV