Tổng số tiền Jack đã chu cấp để nuôi con

Thiên An cho biết từ đầu năm 2022 đến nay, Jack không tiếp tục chuyển tiền chu cấp cho con.

Sáng 22/9, TAND Khu vực 2 TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án dân sự về việc tranh chấp xác định cha cho con giữa nguyên đơn Trịnh Trần Phương Tuấn, tức ca sĩ Jack, và bị đơn Trần Nguyễn Thiên An. Đây là phiên xử được mở lại sau khi phiên tòa ngày 15/9 phải tạm hoãn do phía Jack có đơn xin vắng mặt. Trước đó, nam ca sĩ thông qua đại diện cho biết sẽ có mặt tại phiên tòa ngày 22/9.

Tại toà, Thiên An cho biết cô và Jack bắt đầu hẹn hò vào năm 2020. Trong quá trình quen nhau và sau khi có con, nam ca sĩ có hỗ trợ một phần chi phí nuôi con. Cụ thể, Thiên An trình bày với Hội đồng xét xử rằng từ thời điểm lúc sinh con tới đầu năm 2022, Jack đã hỗ trợ tổng cộng là 106 triệu đồng. Trong số này, khoảng 76 triệu đồng được chuyển qua tài khoản ngân hàng, còn 30 triệu đồng được đưa bằng tiền mặt. Nữ diễn viên cho biết cô có sao kê để chứng minh các khoản tiền được chuyển khoản.

Tại toà, ca sĩ Jack thừa nhận có tìm hiểu Thiên An vào năm 2020. Ảnh: Viết Thanh

Jack đã chu cấp tổng cộng 106 triệu bao gồm 30 triệu tiền chuyển khoản và 76 triệu tiền mặt.

Thiên An cũng cho biết từ đầu năm 2022 đến nay, Jack không tiếp tục gửi tiền cấp dưỡng cho con. Theo lời Thiên An, mẹ và em gái có hỗ trợ cô chăm sóc bé trong thời gian cô bận công việc, nhưng cô vẫn trực tiếp đồng hành và chăm sóc con từ nhỏ đến nay.

"Từ 2022 đến nay việc nuôi con hoàn toàn dựa vào 100% kinh tế của tôi. Hiện tại, gia đình tôi có mẹ và em gái hỗ trợ tôi chăm con trong lúc tôi bận công việc nhưng đều có sự hỗ trợ và chăm sóc của tôi từ nhỏ cho đến lớn", Thiên An cho biết.

Thiên An cho biết từ đầu năm 2022 đến nay, Jack không chuyển tiền chu cấp cho con.

Về kế hoạch chăm sóc bé, ca sĩ Jack cho biết: "Tôi sẽ tôn trọng Thiên An, ráng thu xếp thời gian và theo điều kiện của mẹ bé. Hiện tại bé cũng chưa biết tôi nên tôi cũng sẽ chậm rãi và từ tốn thôi. Tôi cũng mong muốn có lịch trình thăm nom rõ ràng, tôi sẽ phụ trách cái gì đó. Tôi chỉ muốn có trách nhiệm làm cha thôi, tôi không có giành bé gì cả, không muốn tách bé khỏi mẹ. Tôi chỉ mong được chăm sóc con tốt nhất về sau".

Hội thẩm nhân dân hỏi Thiên An cảm thấy sao khi bên nguyên đơn đòi chăm sóc con từ nay về sau. Thiên An cho rằng việc chăm sóc con không chỉ là lời hứa mà còn phải được thể hiện bằng hành động, trong đó có việc dành thời gian và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của một người cha đối với con. "Việc làm cha nói thì rất đơn giản, nhưng để thực hiện được thì phải sắp xếp thời gian để chăm sóc con, phải có tình cảm và sự hiện diện trong cuộc sống của con", Thiên An nói.

Thiên An cho rằng điều cô mong muốn là con có một cuộc sống bình thường, được lớn lên trong tình yêu thương và sự quan tâm của cả cha lẫn mẹ. Cô cũng cho biết bản thân chưa bao giờ ngăn cản con có tình cảm hay mối quan hệ với cha.

Anh cho biết cảm thấy có lỗi với con gái vì chưa sớm thực hiện trách nhiệm của người làm cha.

Hồi tháng 7/2025, Jack mở họp báo lên tiếng về ồn ào cũng như thông báo tái xuất. Trong gần 2 tiếng, Jack và mẹ không giới thiệu sản phẩm âm nhạc như mong đợi, mà chủ yếu dành thời gian nói về mối quan hệ với Thiên An, chuyện chu cấp, quyền làm cha và những áp lực tinh thần nặng nề mà họ từng phải chịu đựng. Mẹ Jack nhiều lần bật khóc, bênh vực con trai và kể xấu về Thiên An. Jack trải lòng về việc từng nghĩ quẩn, xưng hô là "ba" và có lời nhắc nhủ trực tiếp đến bé Sol. Nam ca sĩ cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp để làm rõ trách nhiệm.

Đến tháng 8/2025, TAND Khu vực 2 (TP.HCM) đã tiếp nhận bản tự khai của bà Trần Nguyễn Thiên An (SN 1998, TP.HCM) - bị đơn trong vụ án hôn nhân và gia đình số 152/2025/TLST-HNGĐ liên quan đến "tranh chấp về xác định cha cho con" với nguyên đơn là ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (Jack/J97). Trong bản tự khai, Thiên An nêu rõ quan điểm không đồng ý toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Jack. Theo cô, phía nguyên đơn đưa ra yêu cầu thì phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chứng cứ để chứng minh, cụ thể là việc xác định cháu bé Đ. có phải là con ruột của Jack hay không.

Trong bảng tự khai, Thiên An viết: "Tôi phải dành nhiều thời gian để chăm sóc, gần gũi, thương yêu con tôi. Tôi phải dành nhiều thời gian để tập trung vào công việc, để có điều kiện chăm sóc con và gia đình được tốt nhất. Tôi không thể tham gia toàn bộ quá trình tố tụng tòa án giải quyết vụ án. Do vậy tôi xin quý tòa cho tôi được vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng (vắng mặt tất cả các buổi làm việc, hòa giải, công khai chứng cứ, xét xử vụ án). Trong quá trình giải quyết vụ án, khi tôi vắng mặt, những vấn đề liên quan tới tôi, tòa án có thể làm việc với phía luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi hoặc người ủy quyền của tôi".