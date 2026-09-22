Park Shin Hye hạ sinh con thứ 2

Thông tin con thứ 2 của Park Shin Hye cũng vừa chính thức được tiết lộ.

Trưa 22/9, tờ MK đưa tin, Park Shin Hye vừa hạ sinh 1 bé gái khỏe mạnh, qua đó cùng ông xã - tài tử Choi Tae Joon đón thêm thành viên mới trong gia đình. Còn nhớ cô đã chào đón con trai đầu lòng vào tháng 5/2022. Như vậy tới nay, vợ chồng nữ diễn viên họ Park đã có “đủ nếp đủ tẻ”.

Công ty quản lý mới đây cũng đã cập nhật tình hình sức khỏe của Park Shin Hye và đứa con thứ 2: “Hôm nay (22/9), Park Shin Hye đã hạ sinh 1 bé gái khỏe mạnh. Như vậy, gia đình Park Shin Hye và Choi Tae Joon vừa chào đón thêm 1 thành viên mới. Chúng tôi vô cùng vui mừng khi được chia sẻ tin vui lớn này tới mọi người. Hiện tại, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định. Park Shin Hye hiện đang nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe trong sự chăm sóc tận tình chu đáo và tình yêu thương vô bờ bến của gia đình. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn tất cả những khán giả đã gửi lời chúc mừng, động viên tới nữ diễn viên trong suốt thời gian qua. Đồng thời, chúng tôi cũng hy vọng nhận được thêm những lời chúc phúc từ công chúng trong ngày vui này”.

Park Shin Hye vừa hạ sinh 1 tiểu công chúa trong sáng 22/9. Ảnh: Naver

Trước đó, truyền thông và công chúng cũng từng suy đoán được chính xác giới tính đứa con thứ 2 của Park Shin Hye. Còn nhớ trong sáng 4/8, nữ diễn viên sinh năm 1990 đã đăng tải những bức ảnh về cuộc sống thường nhật lên trang Instagram cá nhân. Trong hình, nữ diễn viên khoe khéo những vật dụng được cô chuẩn bị nhằm để chào đón đứa con thứ 2 chào đời.

Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào hình ảnh chiếc nơ màu hồng có họa tiết dâu tây đầy nữ tính được Park Shin Hye treo trên cửa. Từ đây, truyền thông cùng công chúng đồng loạt nhận định, nữ minh tinh 9X khi ấy đang mang thai 1 bé gái.

Hồi tháng 8, Park Shin Hye đăng ảnh chiếc nơ màu hồng, ngầm thông báo cô đang mang thai 1 bé gái. Ảnh: Naver

Vào tháng 5/2017, tin đồn hẹn hò của Choi Tae Joon và Park Shin Hye lần đầu được lan truyền khắp nơi. Ban đầu, cặp đôi nhất quyết chối bay chối biến chuyện tình cảm nên tin đồn này cũng nhanh chóng chìm vào quên lãng. Tuy vậy, đến ngày 7/3/2018, Dispatch đã chính thức vào cuộc và tung ra loạt ảnh cả 2 đang hẹn hò với nhau. Đến lúc này, Choi Tae Joon - Park Shin Hye đành phải thừa nhận mối quan hệ tình cảm đã kéo dài được gần 1 năm.

Tới tháng 11/2021, Park Shin Hye thông báo mang thai và kết hôn với bạn trai tài tử Choi Tae Joon. Siêu đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 22/1/2022, quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A như Lee Min Ho, Lee Hongki (F.T. Island), D.O. (EXO)...

Park Shin Hye - Choi Tae Joon kết hôn cách đây 4 năm. Ảnh: Naver

Được biết, Park Shin Hye là tiền bối của bạn trai tại trường Đại Học Chung Ang. Từ mối quan hệ bạn bè, cả 2 dần trở nên thân thiết và nảy sinh tình cảm dành cho đối phương. Tài tử Missing 9 cũng chính là bạn trai chính thức đầu tiên được Park Shin Hye công khai hẹn hò.

Tuy nhiên, đời tư của Choi Tae Joon lại gây ra nhiều tranh cãi khắp xứ Hàn. Trong quá khứ, hội bạn thân Chanyeol (EXO), Zico, Lee Jonghyun, Choi Tae Joon và Jung Joon Young thường xuyên xuất hiện bên nhau. Chính vì vậy khi bê bối Burning Sun nổ ra vào năm 2019, công chúng nghi ngờ Choi Tae Joon cũng có liên quan đến vụ việc.

Lý do là bởi anh đột ngột rời khỏi đoàn phim Hotel Del Luna dù trước đó đã hoàn thành buổi đọc kịch bản. Đây là dự án phim rất lớn có sự góp mặt của nữ idol quốc dân IU thế nên việc góp mặt trong phim là cơ hội rất tốt để Choi Tae Joon đổi đời. Thế nhưng anh lại rời đi vào phút chót. Rất nhiều lời đồn đoán nổ ra, cho rằng vì nam diễn viên có dính dáng tới Jung Joon Young và Burning Sun, dễ làm ảnh hưởng danh tiếng bộ phim nên mới mất vai.

Thời điểm đó, đài tvN cũng đã phải lên tiếng để giải vây cho Choi Tae Joon. Nhà đài cho biết chồng Park Shin Hye rời khỏi dự án là vì có 1 số bất đồng về phía định hướng bộ phim cũng như tính cách nhân vật. Tuy nhiên, lời giải thích này lại không mấy thuyết phục khi mà thậm chí Choi Tae Joon đã tham gia buổi đọc kịch bản, gặp gỡ ekip. Nhưng về sau, ông xã Park Shin Hye không hề nằm trong danh sách điều tra của cảnh sát nên nghi vấn anh dính tới Burning Sun cũng dần chìm xuống.

Choi Tae Joon chơi cùng Lee Jong Hyun, Jung Joon Young nên anh bị nghi ngờ có dính líu đến Burning Sun. Ảnh: X

Nguồn: MK