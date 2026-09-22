Dàn sao đến lễ tưởng niệm mỹ nhân màn ảnh sinh năm 1989 vừa tử vong ngày 17/8

Nữ diễn viên này ra đi một cách đáng tiếc khi chỉ mới 37 tuổi.

Vào cuối tuần trước, những người thân yêu của Hayden Panettiere đã tập trung tại 1 nhà thờ ở Malibu, California, Mỹ để tưởng niệm cố diễn viên. Đến nay, đã tròn 1 tháng kể từ ngày nữ diễn viên sinh năm 1989 qua đời.

Buổi lễ được tổ chức bởi gia đình Hayden Panettiere, có khoảng 150 khách mời quy tụ nhiều người đồng nghiệp, bạn bè của cố diễn viên trong giới giải trí như Connie Britton, Evan Ross, Paris Hilton, Ruby Rose, Lennon Stella, Charles Esten, Sam Palladio, Jonathan Jackson. Chim bồ câu được thả ra bên ngoài nhà thờ, tạo nên 1 cảnh tượng cảm xúc và đẹp đẽ.

Lễ tưởng niệm được tổ chức tại 1 nhà thở ở Malibu, California, Mỹ. Ảnh: Page Six

Lễ tưởng niệm tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp của cố diễn viên sinh năm 1989. Ảnh: Page Six

Hoa được chuyển vào bên trong nhà thờ. Ảnh: Page Six

Chim bồ câu được thả ra bên ngoài nhà thờ, tạo nên 1 cảnh tượng cảm xúc và đẹp đẽ. Ảnh: Page Six

Bên trong nhà thờ, những người thân yêu đã trình chiếu bức ảnh Hayden Panettiere mặc đồ bơi mỉm cười trên một chiếc thuyền, cùng với dòng chữ: “Tôn vinh cuộc đời và di sản của Hayden Panettiere. 8.21.89 – 8.16.26”. Theo bạn bè của cô, cố diễn viên rất yêu đại dương và cá voi, vì vậy biển cả đóng vai trò rất quan trọng đối với tâm hồn của cô.

Bạn diễn của Hayden Panettiere trong series phim Nashville - Connie Britton đã có bài phát biểu vinh danh cuộc đời và sự nghiệp của nữ diễn viên. Người bạn diễn khác Charles Esten thì trình diễn 1 ca khúc của ngôi sao quá cố.

Nhiều người đồng nghiệp, bạn bè nổi tiếng của Hayden Panettiere đã đến lễ tưởng niệm. Ảnh: Page Six

Sam Palladio và Jonathan Jackson - bạn diễn của Hayden Panettiere trong phim Nashville. Ảnh: Page Six

Nữ diễn viên Connie Britton - người đọc bài phát biểu trong lễ tưởng niệm. Ảnh: Page Six

Evan Ross - con trai danh ca Diana Ross. Ảnh: Page Six

Người mẫu Ruby Rose. Ảnh: Page Six

Tuy nhiên, lễ tưởng niệm này vắng mặt một số người có liên hệ mật thiết với Hayden Panettiere. Vị hôn thê cũ Wladimir Klitschko và cô con gái 12 tuổi Kaya không được chụp ảnh tại sự kiện này. Những người trong cuộc cũng xác nhận mẹ ruột cố diễn viên Lesley Vogel và bạn trai Brian Hickerson không được mời đến lễ tưởng niệm.

Phía bà Lesley Vogel nhanh chóng bác bỏ tin đồn không được mời. Bà nói rằng không tham dự lễ tưởng niệm vì vấn đề khẩn cấp của gia đình. Lesley Vogel và con gái có mối quan hệ ghẻ lạnh nhau trong nhiều năm, nữ diễn viên cũng tiết lộ điều này trong cuốn hồi ký phát hành hồi tháng Năm.

Vị hôn thê cũ Wladimir Klitschko và cô con gái 12 tuổi Kaya không được chụp ảnh tại sự kiện này. Ảnh: Page Six

Mẹ ruột Lesley Vogel không có mặt. Ảnh: Page Six

Về phần bạn trai Brian Hickerson, người này được cho là khá độc hại, bạo hành Hayden Panettiere, không được lòng bạn bè và gia đình cô. Brian Hickerson cùng anh trai Zach Hickerson đều có mặt tại hiện trường lúc cố diễn viên tử vong vì dùng thuốc quá liều. Brian Hickerson và Hayden Panettiere chia tay, tái hợp nhiều lần, chỉ kết nối lại với nhau khoảng 2 tuần trước khi cố diễn viên qua đời.

Mối quan hệ giữa 2 mẹ con càng trở nên căng thẳng hơn sau khi Hayden Panettiere quay lại với bạn trai Brian Hickerson. Bà Lesley Vogel lên tiếng tuyên bố Brian Hickerson có liên quan đến cái chết của con gái. Đến nay, cái chết của nữ diễn viên sinh năm 1989 đang được điều tra bởi Cục Quản lý Thực thi Ma túy. Mặc dù các điều tra viên không tìm thấy dấu hiệu phạm tội, nhưng họ đang lần theo dấu vết của những kẻ buôn bán ma túy ở Los Angeles, nhờ vào hàng loạt tin nhắn của cố diễn viên.

Bạn trai Brian Hickerson không được mời. Ảnh: Page Six

Hayden Panettiere sinh năm 1989, từng là sao nhí đình đám Hollywood. Cô nổi tiếng toàn cầu sau khi vào vai Claire Bennet trong Heroes. Nhân vật mà Hayden Panettiere thủ diễn là một nữ sinh trung học sở hữu khả năng tự hồi phục thần kỳ, gần như không thể bị tiêu diệt. Sau thành công của Heroes, Hayden Panettiere tiếp tục ghi dấu ấn với vai Juliette Barnes trong Nashville. Nữ diễn viên vào vai nữ ca sĩ nhạc đồng quê trẻ tuổi, giúp cô có cơ hội thể hiện cả khả năng diễn xuất lẫn ca hát trên màn ảnh. Ngoài ra, cô còn tham gia diễn xuất trong A Bug’s Life hay Remember the Titans.

Hayden Panettiere sinh năm 1989, từng là sao nhí đình đám Hollywood. Ảnh: Page Six

Theo tờ TMZ, nữ diễn viên được 1 người quen phát hiện bất tỉnh. Người đó đã gọi 911 vào khoảng 13h51 ngày Chủ Nhật 16/8 theo giờ Mỹ (và là ngày 17/8 theo giờ Việt Nam). Đoạn ghi âm cuộc gọi 911 được Page Six thu thập cho thấy lực lượng cấp cứu nhận được thông báo về trường hợp 1 người phụ nữ chưa xác định danh tính đang bị ngừng tim ở nhà riêng. Sau khi có mặt, các nhân viên y tế đã tiến hành hồi sức bằng những biện pháp cấp cứu tim mạch nâng cao và ép tim ngoài lồng ngực, nhưng không thể cứu sống Hayden Panettiere. Nữ diễn viên được xác nhận tử vong tại hiện trường vào 14h32 (theo giờ Mỹ).

Sau đó, Văn phòng Giám định pháp y Quận Greenville thông báo đã hoàn tất khám nghiệm tử thi. Kết quả không phát hiện dấu hiệu chấn thương nào có thể góp phần gây ra cái chết. Nhiều khả năng Hayden Panettiere dùng thuốc bị quá liều và rơi vào tình trạng ngừng tim. TMZ sau đó đưa tin nữ diễn viên đã qua đời vì 1 viên thuốc oxycodone có tẩm fentanyl, mặc dù nguyên nhân chính thức của cái chết của cô vẫn chưa được công bố.

Đến nay, cái chết của nữ diễn viên sinh năm 1989 đang được điều tra bởi Cục Quản lý Thực thi Ma túy. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six



