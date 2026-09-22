Nữ diễn viên bị ép mang con đi xét nghiệm ADN: "Anh ta phải quỳ xuống van xin sự tha thứ của mẹ con tôi giữa tòa"

Người đẹp này bị nửa kia nghi ngờ vì lỡ mang thai trước khi cưới, phải đi xét nghiệm ADN con chung giữa 2 người.

Sinh năm 1981, Tôn Phi Phi từng là một trong những mỹ nhân đình đám của màn ảnh Hoa ngữ những năm 2000. Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng khả năng diễn xuất được đánh giá cao, cô ghi dấu qua loạt tác phẩm như Bích Huyết Kiếm, Sở Lưu Hương Truyền Kỳ, Mỹ Nhân Tâm Kế, Mai Khôi Giang Hồ hay Mẫu Đơn Đình. Thế nhưng, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, nữ diễn viên bất ngờ vướng hàng loạt biến cố, từ phẫu thuật thẩm mỹ hỏng, bị đoàn phim đánh đến khoảnh khắc tụt váy gây tranh cãi trên thảm đỏ. Những ồn ào liên tiếp khiến hào quang của Tôn Phi Phi dần vụt tắt.

Tôn Phi Phi là đệ nhất mỹ nhân cổ trang những năm 2000 ở showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Sau khi rời xa ánh đèn sân khấu, Tôn Phi Phi hẹn hò với Sử Hồng - giám đốc bộ phận của Tập đoàn Lenovo. Cả hai quen biết thông qua sự mai mối của bạn bè. Trong quá trình yêu đương, nữ diễn viên Bích Huyết Kiếm mang thai với bạn trai. Vì vậy, Sử Hồng đã đồng ý kết hôn với cô vào tháng 6/2014, đến tháng 7/2014 thì tổ chức đám cưới. Cứ ngỡ cánh cửa hạnh phúc đã mở ra với Tôn Phi Phi thì ai ngờ, Sử Hồng lại coi thường vợ ra mặt, lấy chuyện cô mang thai trước khi cưới để dằn vặt.

Tháng 9/2025, Tôn Phi Phi cay đắng đăng đàn phơi bày bộ mặt thật của gã chồng đê hèn và những tủi nhục bản thân đã phải chịu đựng. Nữ diễn viên khóc cạn nước mắt cho biết cô bị Sử Hồng giày vò, khinh thường suốt 11 năm chung sống vì bị đối phương nghi ngờ mang thai con của người đàn ông khác rồi bắt anh đổ vỏ. Nữ diễn viên kể lại rằng trong thời gian mang thai, cô gần như không nhận được sự quan tâm từ chồng. Nửa đêm cô luôn bị Sử Hồng dựng đầu dậy tra hỏi điên cuồng về việc có ngoại tình hay không, có tán tỉnh người đàn ông đang thuê nhà của mình hay không. Sau khi con chào đời, Sử Hồng cũng hắt hủi đứa trẻ.

"Là con gái tuyệt đối đừng mang thai trước hôn nhân, vì đây sẽ là điểm yếu để đối phương khống chế, giày vò bạn. Hắn biết bạn tiến thoái lưỡng nan, không dám phá thai và lệ thuộc vào thái độ của hắn. Hắn sẽ tự cho phép mình được đối xử tệ với bạn, bởi hắn biết bạn không thể chạy đi đâu được. Các bạn hãy nhìn vào cuộc đời tan nát của tôi để tránh phạm phải. Tôi quả thật đã mang thai ngoài ý muốn, nhưng chính hắn yêu cầu tôi sinh đứa bé ra. Tuy nhiên, sau khi con ra đời, hắn lại nghi ngờ đứa trẻ không phải con ruột của hắn. Trong 3 tháng đầu thai kỳ, bố đứa bé chẳng mua cho tôi nổi một hạt nho khô. Khi con đã 8 tháng, biết gọi 'ba' rồi, hắn ta vẫn chưa từng bế con một lần, luôn tỏ ra ghét bỏ con", Tôn Phi Phi kể cảnh khổ khi bị chồng nghi ngờ sinh con cho người đàn ông khác.

Tôn Phi Phi bị chồng giám đốc khinh rẻ, đối xử tệ vì mang thai trước khi cưới. Ảnh: Sohu.

Không chỉ đối xử tệ với vợ con, Tôn Phi Phi cho biết Sử Hồng còn đẩy toàn bộ gánh nặng kinh tế, chăm sóc cha chồng 80 tuổi không thể đi lại sau 3 năm bị đột quỵ cho cô. Trong lúc vợ một thân một mình vun vén tổ ấm, chăm sóc già trẻ lớn bé, Sử Hồng dành cả ngày ăn uống nhậu nhẹt với những người bạn bán bảo hiểm. Khi không vừa ý, Sử Hồng còn ra tay đánh đập, chửi rủa Tôn Phi Phi chỉ vì nghi ngờ vợ dùng đứa trẻ trong bụng gài bẫy mình.

Quá mệt mỏi với việc bị chồng nghi ngờ không chung thủy, mang thai và sinh con cho người đàn ông khác, Tôn Phi Phi buộc phải mang con đi xét nghiệm ADN để chứng minh sự trong sạch. Kết quả xét nghiệm cho thấy mối quan hệ huyết thống cha con đạt tỷ lệ 99,99%. Thế nhưng thay vì chấm dứt nghi ngờ, Sử Hồng lại khiến Tôn Phi Phi suy sụp hoàn toàn khi buông 1 câu máu lạnh sau khi xem kết quả ADN: "0,01% còn lại thì sao. Vẫn có khả năng đứa trẻ đó là con người khác!".

Không thể tiếp tục chịu đựng, Tôn Phi Phi chủ động đề nghị ly hôn với mong muốn chấm dứt những tháng ngày như sống trong địa ngục. Thế nhưng, Sử Hồng nhất quyết không đồng ý ký đơn. Chưa dừng lại ở đó, Sử Hồng còn đi khắp nơi rêu rao Tôn Phi Phi là cô con dâu tệ bạc, bất hiếu bỏ bê chăm sóc cha chồng bệnh tật nhằm hủy hoại danh tiếng của nữ diễn viên.

Việc Sử Hồng liên tục từ chối ly hôn khiến Tôn Phi Phi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc theo đuổi thủ tục đơn phương ly hôn. Suốt khoảng 2 năm, nữ diễn viên nhiều lần tìm cách hoàn tất thủ tục pháp lý, chỉ mong có thể thoát khỏi Sử Hồng để tìm lại sự tự do cho mình.

Tôn Phi Phi chia sẻ rằng vào ngày hai mẹ con rời khỏi nhà, Sử Hồng liên tục nhắn tin nói nhớ vợ, nhớ con và mong họ quay về để hàn gắn. Thế nhưng khi vụ việc được đưa ra tòa, Sử Hồng lại tiếp tục trình bày nghi vấn đứa trẻ không phải con ruột của mình, phủ nhận kết quả ADN và từ chối cấp dưỡng. Trước tình huống này, thẩm phán yêu cầu Sử Hồng tự lựa chọn một bệnh viện mà anh tin tưởng để tiến hành xét nghiệm quan hệ cha con một lần nữa. Tuy nhiên, người đàn ông này được cho là đã từ chối với lý do không có thời gian thực hiện xét nghiệm.

Trong phiên tòa ly hôn, Sử Hồng nhất quyết không nhận con, không gửi tiền chu cấp. Ảnh: Sina.

Cuối cùng, để nhanh chóng chấm dứt cuộc hôn nhân và bắt đầu cuộc sống mới cùng con, Tôn Phi Phi quyết định không yêu cầu Sử Hồng thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Đến cuối năm 2025 - đầu năm 2026, nữ diễn viên mới chính thức hoàn tất quá trình ly hôn. Khi rời khỏi phòng xét xử, Tôn Phi Phi cay đắng nói: "Anh ta phải quỳ xuống van xin sự tha thứ của mẹ con tôi ngay giữa tòa. Nếu ngay cả kết quả xét nghiệm ADN 99,99% cũng không thể đổi lấy một lời xin lỗi, vậy người phụ nữ chịu nỗi oan trái trong hôn nhân như tôi còn có thể dựa vào điều gì để chứng minh sự trong sạch của mình?".

Sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân bi kịch, Tôn Phi Phi ở ẩn cùng con. Cô biến mất, không xuất hiện đã gần 1 năm qua.

Nữ diễn viên Cbiz quyết định từ bỏ số tiền cấp dưỡng của Sử Hồng để sớm chấm dứt hôn nhân với người chồng tệ bạc. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, Sina