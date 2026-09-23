Nam nghệ sĩ duy nhất lên tiếng sau phiên toà Jack với Thiên An

Nam nghệ sĩ xin lỗi Thiên An vì những nhận định không đúng trong quá khứ đồng thời chúc mừng Jack có quyền làm cha.

Ngày 22/9, phiên tòa xét xử vụ án dân sự liên quan đến yêu cầu xác định quyền làm cha đối với bé Sol giữa Jack và Thiên An diễn ra tại TP.HCM. Sự việc nhận được sự quan tâm lớn khi cả hai lần lượt trình bày quan điểm về quyền làm cha, việc chăm sóc và thăm nom con.

Sau khi phiên tòa kết thúc, tối cùng ngày, ca sĩ Vũ Hà bất ngờ có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân. Nam ca sĩ đăng tải hình ảnh Jack và Thiên An, đồng thời gửi lời xin lỗi đến nữ diễn viên sau những chia sẻ, nhận định trước đây của mình.

Đáng chú ý, nam ca sĩ viết: "Trước đây chuyện của 2 em chưa được rõ ràng cho nên anh có nhận định không đúng. Hôm nay câu chuyện của 2 em đã sáng tỏ nên anh thành thật xin lỗi 2 mẹ con Thiên An! Và anh cũng xin chúc mừng em Jack có quyền làm cha và có nghĩa vụ đối với cháu".

Vũ Hà bất ngờ đăng bài viết chúc mừng Jack, xin lỗi Thiên An vì từng đăng bài viết có nội dung chưa đúng trước đó.

Trong bài đăng, Vũ Hà cũng đưa ra lời nhắn dành cho Jack, cho rằng đây có thể là thời điểm để nam ca sĩ khép lại những tranh cãi kéo dài và hướng đến cách giải quyết ổn thỏa hơn.

Động thái của Vũ Hà nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh những người liên quan vừa trải qua một phiên tòa nhận được nhiều sự quan tâm.

Trước đó, tại phiên tòa, Jack cho biết anh mong muốn được thực hiện trách nhiệm với bé Sol nhưng muốn tiếp cận con một cách từ tốn vì hiện tại bé chưa biết mình. Nam ca sĩ cũng nói không muốn giành quyền nuôi con hay tách bé khỏi mẹ, đồng thời đưa ra phương án hỗ trợ con về tài chính trong tương lai.

Ở phía Thiên An, nữ diễn viên nói về quãng thời gian một mình chăm sóc con từ khi bé chào đời. Cô cho rằng quyền làm cha không chỉ nằm ở việc sắp xếp tiền bạc và thời gian mà còn là tình cảm, sự gắn kết giữa cha và con.

Thiên An và Jack xuất hiện ở phiên toà sáng nay

Sau khi phiên tòa kết thúc, Thiên An tiếp tục có động thái mới trên trang cá nhân. Thiên An khẳng định từ khi sinh bé Sol đến nay, cô chưa bao giờ cấm cản hay không hỗ trợ việc thăm con. Cô cho biết ngay cả việc nhận yêu cầu xét nghiệm DNA và những lần hòa giải tại tòa, bản thân đều rất thiện chí.

Cô cho biết những chuyện không vui đã qua và hiện tại Sol cũng không còn bị gọi bằng những lời miệt thị liên quan đến lai lịch. Với Thiên An, đây từng là nỗi đau lớn nhất của một người mẹ khi mỗi ngày phải nhìn thấy những nhận định tiêu cực về con nhưng không thể làm gì để thay đổi.

Thiên An viết: "Những điều không vui đã qua. Sol cũng không còn bị điều tiếng là lai lịch không rõ ràng. Đây là nỗi đau lớn nhất của người làm mẹ như An. Mỗi ngày thấy những nhận định tiêu cực về con mà mình không thể làm được gì để thay đổi nó ám ảnh kinh khủng. Giờ thì nhẹ lòng rồi".