Hứa Khải - Châu Dã không lỗ hổng visual xuất hiện tại Việt Nam, "tình tứ" không chút ngại ngùng trước rừng camera
Những tương tác giữa hai diễn viên Hứa Khải - Châu Dã tại sự kiện ở Việt Nam khiến nhiều khán giả thích thú.
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Tối 22/9, nam diễn viên Hứa Khải và mỹ nhân Châu Dã chính thức lộ diện để tham dự sự kiện quảng bá cho bộ phim cổ trang Nhất Âu Xuân, cũng như giao lưu cùng 400 người hâm mộ tại TP.HCM. Không làm người hâm mộ Việt thất vọng, ngay từ giây phút xuất hiện, nam thần Diên Hi Công Lược đã khiến dân tình phải choáng ngợp với diện mạo cực điển trai, cao ráo và bảnh bao. Hứa Khải khoác lên mình bộ suit lịch lãm và ghi điểm tuyệt đối với thần thái hút hồn, ngũ quan cực đẹp mang cảm giác như tượng Hy Lạp mà cam thường zoom cận cũng không soi ra khuyết điểm.
Trong khi đó, Châu Dã lại gây ấn tượng với visual tươi trẻ, ngọt ngào. "Mỹ nhân đẹp chấn động thế gian" diện trang phục phá cách với quần jeans kết hợp với áo quây cúp ngực họa tiết hoa nhí. Dù lên đồ đơn giản, Châu Dã vẫn cực kỳ cuốn hút, đẹp tỏa sáng và phát ra hào quang. Với vẻ ngoài bắt mắt, cặp sao được netizen khen ngợi là tuấn nam, mỹ nữ vô cùng xứng đôi hay sự kết hợp hoàn hảo tuyệt đối, tổ hợp không lỗ hổng visual.
Đặc biệt, khán giả đổ dồn sự chú ý vào loạt khoảnh khắc Châu Dã liên tục nhìn ngắm Hứa Khải rồi cười tủm tỉm bất chấp cả rừng ống kính đang liên tục quay chụp ở trước mặt khi trả lời phỏng vấn. Không dừng lại ở đó, Hứa Khải và Châu Dã còn liên tục tạo ra những khoảnh khắc tương tác ngọt ngào trên sân khấu. Từ ghé tai thì thầm, trêu chọc nhau cho đến những màn "đánh yêu" đầy tự nhiên, cả hai khiến khán giả phía dưới liên tục hú hét. Chemistry của bộ đôi vì thế cũng trở thành một trong những điểm sáng được bàn luận nhiều nhất sau sự kiện.
Visual cam thường đẹp trai không lối thoát của Hứa Khải. Nguồn: Đi Soi Sao Đi.
Nhan sắc 10 điểm của Châu Dã. Nguồn: Đi Soi Sao Đi