Nữ ca sĩ quốc dân quyết cưới chủ tịch rởm đang nợ ngập mặt 1 tỷ và sắp bị tịch thu tài sản

Nữ ca sĩ đình đám và chủ tịch showbiz đã bí mật yêu đương suốt 5 năm qua trước khi chính thức công khai mối quan hệ với công chúng.

Hồi cuối tháng 3, nữ ca sĩ quốc dân Hàn Quốc Lee Hi và nam rapper được mệnh danh giàu nhất Kbiz - Dok2 đã xác nhận hẹn hò. Từ đó tới nay, “nhất cử nhất động” của cặp sao đã liên tục được công chúng theo dõi sát sao.

Sau khi công khai mối quan hệ chưa được bao lâu, Dok2 bất ngờ lộ ra tình trạng tài chính thực tế cho thấy anh đang nợ nần ngập mặt gần 1 tỷ đồng và phải đối mặt với nguy cơ bị tịch thu tài sản bất cứ lúc nào. Đến lúc này, công chúng mới tá hỏa phát hiện ra rằng anh chàng người yêu của Lee Hi không hề giàu có như những lời tung hô đầy hoa mỹ trước đó, đồng thời lo sốt vó cho cô.

Tới sáng 22/9, tờ Mhnse đưa tin, Lee Hi - Dok2 nhiều khả năng sắp tổ chức đám cưới và chàng chủ tịch rởm còn được cho là vừa cầu hôn thành công bạn gái ngay trên sân khấu trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả. Theo nguồn tin, cặp đôi đình đám mới đây đã cùng tham gia biểu diễn trong đêm nhạc Super Concert: Special diễn ra ở Mông Cổ. Trên sân khấu, Dok2 giới thiệu Lee Hi là “người phụ nữ của tôi”. Không chỉ vậy, khi đang cùng nhau trình diễn ca khúc You & Me, chàng rapper sinh năm 1990 đã liên tục quỳ gối xuống làm động tác cầu hôn bạn gái. Nhiều khán giả nhận định, Dok2 vừa âm thầm cầu hôn bạn gái ngay trên sân khấu, và nhìn biểu cảm rạng rỡ hạnh phúc trên gương mặt nữ ca sĩ sinh năm 1996 có thể thấy được rằng cô dường như đã gật đầu đồng ý. Từ đây, nghi vấn cặp sao 9X sắp kết hôn, về chung 1 nhà đã tràn lan khắp mạng xã hội xứ kim chi ngay trong sáng 22/9.

Trước đó, Dok2 đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật có sự góp mặt của bố mẹ cùng người thân. Đáng nói, Lee Hi cũng xuất hiện trong buổi tiệc và đứng ở vị trí đặc biệt - ngay cạnh Dok2 và bố mẹ của nam rapper. Có thể thấy, nữ ca sĩ họ Lee đã được phụ huynh bên nhà trai đón nhận nồng nhiệt, xem như thành viên trong gia đình. Xâu chuỗi các dữ kiện, truyền thông Hàn nhận định, Lee Hi - Dok2 sắp cử hành hôn lễ trong tương lai gần.

Dok2 được cho là đã cầu hôn Lee Hi thành công ngay trên sân khấu mới đây. Ảnh: X

Lee Hi dự sinh nhật Dok2, còn xuất hiện ngay bên cạnh bố mẹ bạn trai trong buổi tiệc. Ảnh: Naver

Trên các diễn đàn mạng xã hội, thông tin Lee Hi - Dok2 sắp cưới nhau đã gây ra những luồng dư luận trái chiều. Trong đó, 1 bộ phận khán giả không khỏi lo lắng cho tương lai của nữ ca sĩ sinh năm 1996, bởi lẽ Dok2 đã bị bóc ra là đại gia rởm, có nhiều bất ổn về mặt tài chính.

Còn nhớ hồi tháng 4 năm nay, nam rapper đã bại lộ chuyện đang nợ nần chồng chất và đối mặt với nguy cơ bị tịch thu, phong tỏa tài sản bất cứ lúc nào. Theo nguồn tin, chủ 1 công ty trang sức nước ngoài (tạm gọi là ông A) đã đệ đơn kiện Dok2 cùng công ty quản lý cũ của nam ngôi sao vì mãi không chịu trả tiền hóa đơn mua hàng. Ông A cho biết Dok2 đã liên tục mua 7 món đồ trang sức từ tháng 9-11/2018 với tổng trị giá khoảng 206.000 USD (5,4 tỷ đồng), nhưng tới nay vẫn còn chưa thanh toán 49,3 triệu won (860 triệu đồng).

Chưa dừng lại ở đó, luật sư bên nguyên đơn cho biết họ đang lên kế hoạch thực hiện các hành động pháp lý mạnh tay hơn chẳng hạn như yêu cầu cưỡng chế tịch thu hoặc phong tỏa tài sản của Dok2 để thu hồi số nợ. Ngoài ra, phía ông A hé lộ thêm, họ có thể thực hiện cả các hành động pháp lý nhắm vào công ty 808 HI RECORDINGS do Dok2 và Lee Hi thành lập.

Công ty do Dok2 - Lee Hi đồng sáng lập lâm nguy do nam rapper đang bị đòi nợ ráo riết. Ảnh: Naver

Được biết, Lee Hi - Dok2 bén duyên sau màn gặp gỡ tại chương trình giải trí đình đám Infinite Challenge của đài MBC hồi năm 2016. Họ đã bí mật yêu đương suốt 5 năm qua trước khi chính thức công khai mối quan hệ với công chúng.

Sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm, Lee Hi - Dok2 đã bắt đầu có những động thái “đánh dấu chủ quyền” với đối phương. Trên Instagram cá nhân, Lee Hi bày tỏ tình yêu dành cho bạn trai 1 cách mãnh liệt bằng những thông điệp như “Dok2 là duy nhất của em” hay “Gửi tới người đàn ông của em - Dok2”. Dok2 cũng không ngần ngại đáp lại đàng gái: “Yêu em rất nhiều”.

Trong 1 video hậu trường, Dok2 gây chú ý khi nằm hẳn xuống nền đất để chụp ảnh cho Lee Hi. Ngoài ra, hình nền điện thoại của nam rapper sinh năm 1990 cũng chính là ảnh của bạn gái.

Lee Hi - Dok2 công khai đánh dấu chủ quyền với đối phương sau khi xác nhận hẹn hò. Ảnh: Nate

Lee Hi sinh năm 1996, chính thức ra mắt khi vừa tròn 16 tuổi với tư cách nghệ sĩ solo dưới trướng “ông lớn” YG. Tới năm 2019, cô rời YG và tìm bến đỗ mới cho sự nghiệp. Nữ ca sĩ nổi tiếng khắp châu Á với nhiều hit “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ. Tại Hàn Quốc, bản hit quốc dân 1, 2, 3, 4 đã giúp sự nghiệp của cô “1 bước lên mây”. Còn ở Việt Nam, ca khúc Only của Lee Hi từng là hit lớn gây sốt trên diện rộng, quen thuộc với hầu hết khán giả yêu nhạc.

Trong khi đó, Dok2 sinh năm 1990, nổi tiếng tại Hàn với nhiều ca khúc ăn khách như 1llusion, 111%,... Dok2 từng sáng lập hãng thu âm mang tên Illionaire Records hồi năm 2011. Đến nay, truyền thông còn phát hiện ra anh cùng bạn gái Lee Hi mở công ty giải trí 808 HI RECORDINGS. Ngoài ra, truyền thông Hàn Quốc cho biết thêm, Dok2 có mối quan hệ họ hàng với Nicole Scherzinger - giọng ca chính kiêm trưởng nhóm Pussycat Dolls. Được biết, Dok2 mang trong mình 3 dòng máu Hàn Quốc, Philippines và Tây Ban Nha.

Mối quan hệ của Lee Hi - Dok2 đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: X

Dok2 đang bị gán mác là chủ tịch rởm vì nợ nần ngập mặt. Ảnh: Allkpop

Lee Hi sở hữu loạt bản hit quốc dân, có sự nghiệp vững chắc. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom