Sáng tỏ mối quan hệ của NS Hoài Linh với Hoài Lâm ở nhà thờ Tổ 100 tỷ

Những năm gần đây, hình ảnh Hoài Lâm xuất hiện trở lại bên Hoài Linh trong các dịp đặc biệt nhận được sự chú ý của khán giả.

Giỗ Tổ sân khấu là một trong những dịp quan trọng đối với giới nghệ sĩ Việt, được tổ chức hằng năm nhằm tri ân Tổ nghiệp và những thế hệ đi trước. Nhiều nghệ sĩ dù bận rộn vẫn dành thời gian trở về các sân khấu, nhà thờ Tổ để dâng hương và gặp gỡ đồng nghiệp.

Sáng 22/9, nhiều nghệ sĩ Việt đã có mặt tại nhà thờ Tổ của Hoài Linh để dâng hương, tưởng nhớ các bậc tiền nhân trong nghề. Tại đây, sự xuất hiện của Hoài Lâm bên cạnh NS Hoài Linh nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Cả hai còn cùng song ca thể hiện ca khúc Thương về miền Trung.

Ca sĩ Hoài Lâm xuất hiện tại Nhà thờ Tổ của NS Hoài Linh. Nguồn: @joycestaroffical

Sáng 22/9, nhiều nghệ sĩ Việt đã có mặt tại nhà thờ Tổ của Hoài Linh để dâng hương, tưởng nhớ các bậc tiền nhân trong nghề.

Không chỉ cùng biểu diễn, NSƯT Hoài Linh còn dành những lời nhắn nhủ đầy tình cảm dành cho Hoài Lâm. Nghệ sĩ bày tỏ mong muốn con nuôi có một cuộc sống bình an, hạnh phúc và luôn giữ được những điều tốt đẹp trên hành trình riêng.

NS Hoài Linh nhắn nhủ: "Bố luôn hy vọng rằng con có một cuộc sống thật hạnh phúc, thật an yên, đem tiếng hát của mình tô điểm cho cuộc đời, trả ơn những người khán giả đã yêu thương con".

NS Hoài Linh còn nhắn gửi lời chúc tốt đẹp tới con nuôi Hoài Lâm. Nguồn: @vietcine1

Hoài Linh và Hoài Lâm từng là một trong những cặp cha con nuôi nhận được nhiều tình cảm của khán giả Việt. Hoài Lâm được NSƯT Hoài Linh nhận làm con nuôi khi mới khoảng 13 tuổi, sau khi nam ca sĩ trẻ tìm đến xin học nghề. Từ đó, Hoài Linh trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt Hoài Lâm trên con đường nghệ thuật, từ cách hát, biểu diễn đến định hướng phong cách âm nhạc.

Không chỉ nhận làm con nuôi, Hoài Linh còn đặt nghệ danh Hoài Lâm cho nam ca sĩ và định hướng anh theo đuổi dòng nhạc trữ tình, bolero, dân ca. Trong những năm đầu sự nghiệp, Hoài Lâm thường xuyên xuất hiện bên cạnh cha nuôi trong các chương trình, sự kiện. Hình ảnh hai cha con thân thiết từng được nhiều khán giả yêu mến.

Hoài Lâm từng được NS Hoài Linh nâng đỡ trong những ngày đầu bước vào con đường nghệ thuật.

Sự nghiệp của Hoài Lâm có bước tiến lớn khi anh giành ngôi vị Quán quân chương trình Gương mặt thân quen 2014. Thời điểm đó, nam ca sĩ được xem là một trong những giọng ca trẻ triển vọng, nhận được nhiều sự kỳ vọng nhờ giọng hát cảm xúc và sự hỗ trợ từ Hoài Linh.

Tuy nhiên, sau giai đoạn phát triển mạnh mẽ, Hoài Lâm trải qua nhiều biến động trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Nam ca sĩ từng tạm dừng hoạt động nghệ thuật, hạn chế xuất hiện trước công chúng, khiến mối quan hệ giữa anh và Hoài Linh trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Một số thời điểm xuất hiện thông tin cho rằng hai cha con có khoảng cách vì những khác biệt trong định hướng cuộc sống và nghệ thuật.