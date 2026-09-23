Trấn Thành, Cẩm Ly và các nghệ sĩ dâng hương tại nhà thờ Tổ của Hoài Linh

Khả Như cùng nhiều đồng nghiệp đến nhà Thu Trang - Tiến Luật dự lễ giỗ Tổ. Gia chủ chuẩn bị bàn thờ, hoa và lễ vật để đón các nghệ sĩ đến dâng hương. Buổi lễ tại nhà riêng diễn ra gần gũi, có sự góp mặt của những đồng nghiệp thân thiết.