"Ông hoàng nhạc đỏ" đình đám bán đặc sản thịt dê ở đường Hàn Thuyên, Hà Nội

Nhà hàng thịt dê của "ông hoàng nhạc đỏ" này khá nổi tiếng ở Hà Nội.

Từ "ông hoàng nhạc đỏ" đến ông chủ nhà hàng dê

Trọng Tấn sinh năm 1976 tại Thanh Hóa,. Nam ca sĩ sớm bộc lộ niềm đam mê với âm nhạc và được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Với chất giọng nam cao giàu nội lực, khả năng xử lý ca khúc chắc chắn cùng phong thái biểu diễn chững chạc, anh từng bước tạo dựng dấu ấn riêng trên sân khấu và trở thành một trong những giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc cách mạng.

Trong suốt hành trình hoạt động nghệ thuật, Trọng Tấn ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc quen thuộc với khán giả như Tiếng đàn bầu, Tình ca, Đất nước tình yêu, Bài ca hy vọng hay Một đời người một rừng cây. Những ca khúc này không chỉ góp phần làm nên tên tuổi của nam ca sĩ, mà còn trở thành những dấu mốc gắn với hình ảnh "ông hoàng nhạc đỏ" được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

Trọng Tấn được mệnh danh là "ông hoàng nhạc đỏ"

Trọng Tấn còn cùng với Đăng Dương và Việt Hoàn tạo thành bộ ba "tam ca nhạc đỏ" đình đám trên sân khấu. Ba giọng ca cùng thế hệ có nhiều lần kết hợp, tạo nên một dấu ấn riêng trong dòng nhạc chính thống.

Bên cạnh ánh đèn sân khấu, Trọng Tấn còn có một niềm đam mê khác là ẩm thực. Cuối năm 2014, anh cùng Tiến sĩ Đinh Minh bắt đầu đưa thương hiệu đặc sản dê ré Song Dương vào hoạt động tại Hà Nội. Theo chia sẻ của Trọng Tấn, anh lựa chọn thịt dê không đơn thuần vì mục tiêu lợi nhuận mà xuất phát từ sự yêu thích ẩm thực vùng miền và mong muốn nâng tầm món dê, vốn lâu nay thường bị định vị như món ăn bình dân hoặc đồ nhậu.

Điểm đặc biệt của Song Dương là tập trung vào dê ré - giống dê non có trọng lượng khoảng 17-20 kg, chưa thay răng sữa. Thời điểm mới khởi nghiệp, Trọng Tấn cho biết anh và cộng sự còn đầu tư trang trại để chủ động nguồn nguyên liệu cho nhà hàng.

Hiện tại, nhà hàng đặc sản dê của Trọng Tấn có 2 cơ sở tại phố Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy và phố Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng. Riêng cơ sở số Hàn Thuyên nằm giữa khu vực trung tâm Hà Nội, có quy mô 3 tầng, nhiều phòng riêng và phục vụ nhiều món đặc sản dê hấp dẫn như dê ré thơm ngon, ngọt thịt như dê ré ủ trấu, dê nướng tảng, dồi dê, đùi dê nướng, lẩu dê..

Cuộc sống sung túc bên vợ con, có cả nhà phố lẫn biệt thự ở Hà Nội

Nếu sự nghiệp nghệ thuật và kinh doanh mang đến cho Trọng Tấn vị thế ngoài xã hội, thì gia đình lại là khoảng không gian riêng mà nam ca sĩ nhiều lần nhắc đến với sự trân trọng.

Trọng Tấn và bà xã Thanh Hoa quen nhau từ thời còn đi học. Hai người gắn bó hơn 20 năm và có hai con là Tấn Đạt và Thảo Nguyên. Theo "ông hoàng nhạc đỏ", bà xã chính là người quán xuyến gia đình, chăm lo mọi thứ trong những khoảng thời gian anh liên tục đi diễn xa.

Vợ chồng Trọng Tấn bên 2 con

Hai con của nam ca sĩ cũng có năng khiếu nghệ thuật. Con gái Thảo Nguyên từng học đàn tranh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trong khi con trai Tấn Đạt theo học thanh nhạc và có niềm đam mê ca hát, sáng tác. Năm 2025, Tấn Đạt tham gia một cuộc thi âm nhạc và tiếp tục nhận được sự chú ý khi đứng trên sân khấu với tư cách một ca sĩ trẻ, thay vì chỉ được biết đến là con trai của Trọng Tấn.

Gia đình Trọng Tấn hiện sống trong căn nhà rộng hơn 100m2, cao 4 tầng ở phố Trần Quang Diệu, Hà Nội. Khuôn viên nhà có hồ cá koi được chăm chút, sân thượng được tận dụng để trồng nhiều loại cây cảnh, hoa và rau. Sau những lịch trình biểu diễn, nơi đây trở thành khoảng không gian riêng để nam ca sĩ thư giãn, chăm cây và tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên gia đình giữa nhịp sống Hà Nội.

Căn nhà trên phố Trần Xuân Diệu của gia đình Trọng Tấn

Bên cạnh căn nhà phố ở Hà Nội, Trọng Tấn còn có một không gian nghỉ dưỡng rộng khoảng 4000m2 ở khu vực ngoại thành. Cơ ngơi được bao phủ bởi nhiều mảng xanh, kết hợp đồi thông, vườn cây và bể bơi, tạo cảm giác như một khu nghỉ dưỡng riêng dành cho gia đình. Đây cũng là nơi vợ chồng nam ca sĩ tìm đến mỗi khi muốn tạm rời xa nhịp sống bận rộn.

Rời xa sân khấu và những lịch trình công việc dày đặc, Trọng Tấn còn dành thời gian cho những thú vui rất đời thường. Nam ca sĩ tự tay chăm vườn, tỉa cây, trồng rau và nuôi cá, tận hưởng nhịp sống chậm rãi giữa thiên nhiên. Với anh, những công việc tưởng chừng giản dị ấy lại là cách để giải tỏa áp lực, cân bằng cuộc sống và tìm thêm nguồn năng lượng sau những ngày bận rộn.

Bà xã luôn là hậu phương vững chắc của "ông hoàng nhạc đỏ"

Dù sở hữu nhiều bất động sản gia trị, Trọng Tấn vẫn lựa chọn cuộc sống khá kín đáo và không đặt nặng việc phô bày tài sản. Nam ca sĩ dành phần lớn thời gian cho công việc, chăm sóc gia đình và tận hưởng những khoảng lặng riêng sau ánh đèn sân khấu. Với anh, một cuộc sống đủ đầy không chỉ được đo bằng vật chất mà còn nằm ở những phút giây bình dị, ấm áp bên vợ con và người thân.