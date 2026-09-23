Tình hình hiện tại của vợ chồng Hồng Đăng

Hình ảnh mới của Hồng Đăng và vợ nhận nhiều sự chú ý.

Mới đây, Hồng Đăng đăng tải loạt ảnh đi ăn tối cùng bà xã Anh Đào. Trong ảnh, cả hai cùng dùng bữa tại một nhà hàng có không gian nhìn ra sông. Nam diễn viên diện sơ mi trắng đơn giản, trong khi vợ anh xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ.

Đáng chú ý, Hồng Đăng còn viết dòng trạng thái nhắc về chặng đường đặc biệt của hai vợ chồng: "7 năm làm bạn + 18 năm làm vợ = 25 năm đồng hành.... Tự nhiên nhẩm ra cái ngày này mới thấy mình hơi nhiều tuổi. Cảm ơn em đã luôn bên anh", kèm những biểu tượng trái tim.

Hồng Đăng và vợ kỷ niệm 25 năm đồng hành bên nhau

Một dòng chia sẻ ngắn nhưng cho thấy Hồng Đăng vẫn dành sự trân trọng cho người bạn đời đã đồng hành cùng nam diễn viên từ những năm còn trẻ. Cặp đôi quen nhau khi còn đi học, có 7 năm làm bạn trước khi trở thành vợ chồng vào năm 2008. Sau 18 năm kết hôn, cả hai hiện có hai con gái.

Trong suốt nhiều năm, Anh Đào được biết đến là người thường xuyên đồng hành cùng chồng trong cuộc sống. Cặp đôi từng cùng trải qua không ít giai đoạn khó khăn, từ những năm đầu lập nghiệp cho đến khi Hồng Đăng có vị trí ổn định trên màn ảnh.

Sau khi Hồng Đăng vướng biến cố vào năm 2022, cuộc sống và công việc của nam diễn viên có nhiều thay đổi. Anh dừng một thời gian dài hoạt động nghệ thuật, xin nghỉ tại Nhà hát Kịch Hà Nội và chuyển hướng sang kinh doanh.

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Trong thời gian này, Hồng Đăng chủ yếu hỗ trợ bà xã trong công việc kinh doanh các quán ăn, đồng thời thử sức với lĩnh vực mua bán ô tô và bất động sản.

Hình ảnh nam diễn viên cùng vợ tự đi giao hàng cho khách từng gây chú ý. Có thời điểm gần 11 giờ đêm, Hồng Đăng vẫn cùng Anh Đào đi giao bánh cho khách. Những khoảnh khắc như vậy cho thấy cuộc sống của hai vợ chồng thời gian qua không chỉ xoay quanh ánh đèn sân khấu mà còn gắn với công việc kinh doanh gia đình.

Đầu năm 2026, Hồng Đăng cũng gây chú ý khi thử sức với lĩnh vực môi giới bất động sản. Anh trực tiếp giới thiệu những căn nhà, sản phẩm bất động sản có giá trị lớn trên TikTok và cho biết đang chủ động học hỏi để thích nghi với công việc mới.

Song song với việc kinh doanh, Hồng Đăng đã có dấu hiệu trở lại với màn ảnh sau khoảng 3 năm vắng bóng. Nam diễn viên xuất hiện trong bộ phim Đồng Hồ Đếm Ngược với vai Khang. Đây là lần tái xuất đáng chú ý của Hồng Đăng sau quãng thời gian dài không tham gia phim truyền hình.