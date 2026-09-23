Jisoo (BLACKPINK) lộ rổ bằng chứng hẹn hò nam thần đẹp hơn AI: Lén sang Mỹ hẹn hò, được đàng trai cưng chiều tới mức này

Bên cạnh đó, 1 chiếc nhẫn cũng khiến Jisoo (BLACKPINK) và nam thần đẹp hơn AI dính tin hẹn hò ầm ĩ.

Sáng 23/9, tờ Koreaboo đưa tin, Jisoo (BLACKPINK) và nam thần cực phẩm Seo Kang Joon vừa chiếm sóng truyền thông - mạng xã hội sau khi lộ ra hàng loạt bằng chứng yêu đương mặn nồng. Theo nguồn tin, cặp đôi tin đồn không chỉ để hình profile tương tự nhau mà còn được cho là đeo nhẫn đôi, ra nước ngoài hẹn hò.

Chưa dừng lại ở đó, tài tử họ Seo còn được “người qua đường” bắt gặp tới concert ủng hộ tinh thần cho Jisoo. Đáng nói, nam thần sinh năm 1993 chưa từng đến xem đêm nhạc của bất kỳ đồng nghiệp nào, thế nhưng giờ đây anh lại sẵn sàng phá lệ vì người thương.

Được biết, Seo Kang Joon hơn Jisoo 2 tuổi. 2 ngôi sao từng hợp tác ở tác phẩm gây sốt Boyfriend on Demand hồi đầu năm nay. Trong phim, nam thần 9X hóa thân thành 1 trong những người bạn trai của Jisoo. Seo Kang Joon sở hữu visual hoàn hảo như tượng tạc, được nhiều khán giả tung hô là đẹp hơn cả AI. Nếu thực sự Jisoo - Seo Kang Joon đang hẹn hò với nhau, họ chắc chắn sẽ trở thành cặp đôi đẹp hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại.

Jisoo - Seo Kang Joon gây chú ý vì để hình profile mang phong cách tương tự nhau. Ảnh: X

Jisoo và nam thần họ Seo cùng xuất hiện ở New York (Mỹ) trong cùng 1 ngày, còn đăng ảnh lên trang cá nhân ở thời điểm gần nhau. Từ đây, nhiều khán giả nhận định, cặp đôi đã đưa nhau ra nước ngoài hẹn hò. Ảnh: X

Hình ảnh nghi 2 ngôi sao đeo nhẫn đôi cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Ảnh: X

Seo Kang Joon chưa từng tới concert của bất kỳ đồng nghiệp nào, bản thân anh chàng cũng không thích ra khỏi nhà và bị đổ mồ hôi. Thế nhưng, anh lại phá lệ tới concert ủng hộ Jisoo vào ngày thời tiết vô cùng nóng nực. Chi tiết này khiến netizen cho rằng tài tử sinh năm 1993 vô cùng trân trọng, nâng niu chị cả BLACKPINK. Ảnh: X

Chỉ sau thời gian ngắn, loạt bằng chứng hẹn hò của Jisoo - Seo Kang Joon đã thu hút về tới hơn 1,5 triệu lượt xem chỉ tính riêng trên nền tảng X. Trong đó, nhiều khán giả tỏ ra vô cùng phấn khích, mừng rỡ, đồng thời kêu gọi 2 ngôi sao mau chóng công khai mối quan hệ. Thế nhưng song song với đó, cũng có nhiều ý kiến bày tỏ thái độ trung lập. Những khán giả này nhấn mạnh, công chúng vẫn cần phải chờ Jisoo - Seo Kang Joon chính thức lên tiếng trước khi khẳng định 2 ngôi sao “phim giả tình thật” và đã nên duyên ngoài đời.

Tính tới thời điểm hiện tại, cả Jisoo lẫn Seo Kang Joon đều chưa có động thái phản hồi liên quan tới nghi vấn hẹn hò đang bủa vây xung quanh họ.

Công chúng hồi hộp chờ đợi động thái tiếp theo từ Jisoo - Seo Kang Joon giữa tin tình ái. Ảnh: X

Jisoo sinh năm 1995 tại Gunpo, Hàn Quốc. Cô là con út trong gia đình có một anh trai và một chị gái. Từ nhỏ, Jisoo đã thích bóng rổ, taekwondo, và từng mơ ước trở thành họa sĩ hoặc nhà văn. Nữ ca sĩ theo học tại Trường Nghệ thuật Biểu diễn Seoul (SOPA), nơi cô tham gia câu lạc bộ kịch và bắt đầu có ý thức về con đường giải trí.

Năm 2011, ở tuổi 16, Jisoo vượt qua vòng audition của YG Entertainment và trở thành thực tập sinh. Cô từng xuất hiện trong MV của Epik High, Hi Suhyun và thậm chí có vai cameo trong phim The Producers trước khi chính thức ra mắt. Với gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn, Jisoo được định vị ngay từ đầu là visual và lead vocalist của BLACKPINK.

Sự nghiệp của Jisoo là một hành trình vươn lên không ngừng nghỉ, chinh phục đỉnh cao danh vọng trong nước lẫn quốc tế. Cùng với 3 người em Jennie, Rosé và Lisa, Jisoo đã góp phần tạo nên một hiện tượng âm nhạc toàn cầu mang tên BLACKPINK. Hàng loạt album kỷ lục, những chuyến lưu diễn sân vận động kín chỗ trên khắp thế giới cùng các bản hit tỷ view như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, Pink Venom đã đưa tên tuổi cô vươn lên hàng ngũ ngôi sao hạng A quốc tế.

Bên cạnh âm nhạc, Jisoo còn thử thách bản thân ở lĩnh vực diễn xuất và ngay lập tức tạo tiếng vang lớn khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Snowdrop (2021). Trong năm nay, nữ nghệ sĩ tiếp tục gây sốt toàn cầu với bộ phim ăn khách Boyfriend on Demand.

Không chỉ gặt hái thành công liên tiếp trên mặt trận âm nhạc - diễn xuất, Jisoo còn là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu cao cấp. Ảnh: Instagram

Trong khi đó, Seo Kang Joon sinh năm 1993, anh từng là thành viên của nhóm nhạc diễn viên 5urprise do Fantagio quản lý, trước khi tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp diễn xuất. Nam tài tử ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim đình đám như Cheese in the Trap, Watcher, When the Weather Is Fine... Với ngoại hình điển trai, đôi mắt nâu hiếm có cùng diễn xuất ngày càng thăng hạng, Seo Kang Joon hiện đã trở thành 1 trong những tài tử được yêu thích nhất màn ảnh Hàn.

Nhờ vào ngoại hình đẹp trai hơn AI cùng khả năng diễn xuất tốt, sau khi ra mắt không lâu Seo Kang Joon đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ công chúng. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo