Xót xa hình ảnh gia đình từng đẹp như mơ của siêu mẫu lừng danh vừa mất con trai 27 tuổi
Trước khi bi ập xuống, gia đình Cindy Crawford từng là định nghĩa trọn vẹn nhất cho một "gia đình kiểu mẫu" quyền lực và đáng ngưỡng mộ bậc nhất showbiz Mỹ.
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Làng giải trí thế giới vừa chấn động trước thông tin Presley Gerber - con trai cả của siêu mẫu huyền thoại Cindy Crawford và doanh nhân tỷ phú Rande Gerber - đột ngột qua đời ở tuổi 27. Giữa lúc nỗi đau tột cùng đang bao trùm lấy gia đình quyền lực bậc nhất Hollywood này, cộng đồng mạng toàn cầu không khỏi nghẹn ngào, xót xa khi lật lại những khung hình cũ. Nhìn vào bức chân dung gia đình bốn người từng được ca tụng là hoàn hảo, đẹp như tranh vẽ ấy, giờ đây người ta chỉ thấy một khoảng trống lạnh lẽo, vĩnh viễn khuyết đi một góc hình mang tên Presley.
Gia đình biểu tượng của sự hoàn hảo
Trước khi bi ập xuống, gia đình Cindy Crawford từng là định nghĩa trọn vẹn nhất cho một "gia đình kiểu mẫu" quyền lực và đáng ngưỡng mộ bậc nhất showbiz Mỹ.
Trái ngọt của cuộc hôn nhân viên mãn ấy là sự ra đời của hai đứa con "đủ nếp đủ tẻ", sở hữu trọn vẹn những gen trội ưu tú nhất từ bố mẹ: cậu cả Presley Gerber và cô tiểu thư Kaia Gerber. Cả hai sinh ra đã ngậm "thìa vàng", lớn lên trong nhung lụa và sớm bước chân vào làng thời trang khi tuổi đời còn rất trẻ. Sở hữu gương mặt góc cạnh sắc sảo, chiều cao lý tưởng và thần thái ngút ngàn, Presley cùng em gái Kaia nhanh chóng được các nhà mốt hàng đầu thế giới săn đón, sải bước tự tin trên những sàn diễn quốc tế danh giá.
Trong mắt công chúng, đó là một gia đình không thiếu bất cứ thứ gì trên đời: tiền tài, danh vọng, sắc đẹp và tình yêu thương.
Vết nứt âm thầm và bi kịch ập đến
Thế nhưng, ánh hào quang rực rỡ và đặc quyền của một gia đình giàu có đôi khi lại trở thành chiếc lồng kính ngột ngạt. Phía sau những khung hình hoàn hảo ấy, Presley Gerber dần bước vào một cuộc chiến khốc liệt và cô độc với những tổn thương tâm lý sâu sắc cùng chứng nghiện ngập.
Áp lực phải sống dưới cái bóng quá lớn của người mẹ huyền thoại, sự kỳ vọng khắc nghiệt từ công chúng và những bất ổn nội tâm không cách nào lấp đầy đã đẩy cậu trượt dài. Từ những lần nổi loạn, rắc rối pháp lý cho đến những năm tháng chật vật ra vào các trung tâm cai nghiện, cuộc đời của Presley trở thành nỗi trăn trở tột cùng của gia đình. Dù bố mẹ và em gái chưa từng buông tay, luôn kiên nhẫn làm điểm tựa, dùng mọi tình yêu thương để vực dậy tinh thần cho cậu, bi kịch cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi khi chàng trai trẻ ra đi vĩnh viễn ở tuổi 27 xuân xanh.
Nỗi đau khuyết thiếu trong bức ảnh gia đình
Sự ra đi của Presley Gerber để lại một cú sốc tâm lý nặng nề, một sự suy sụp hoàn toàn cho Cindy Crawford và gia đình.
Câu chuyện đau lòng của gia đình siêu mẫu lừng danh là một hồi chuông thức tỉnh đắt giá về mặt trái của sự nổi tiếng và những góc khuất tâm lý giấu kín đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng.