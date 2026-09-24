Gương mặt như búp bê của Hiền Hồ

Diện mạo mới của Hiền Hồ khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán.

Mới đây, Hiền Hồ xuất hiện trên thảm đỏ buổi ra mắt phim Chị Chị Em Em 3 và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nữ ca sĩ diện bộ váy ren trắng ôm sát, khoe vóc dáng mảnh mai. Tuy nhiên, thứ khiến khán giả đặc biệt quan tâm lại là diện mạo của cô.

Hiền Hồ thay đổi kiểu tóc với mái bằng dày, tóc dài thẳng và đen. Cùng với đó, nữ ca sĩ lựa chọn cách trang điểm sắc nét, tập trung vào phần mắt với đường eyeliner rõ, hàng mi cong và đôi môi căng bóng. Tổng thể tạo hình khiến gương mặt của Hiền Hồ có phần khác lạ so với những lần xuất hiện trước đây.

Nhan sắc của Hiền Hồ tại sự kiện mới đây (Clip: Sao Showbiz)

Nhiều người nhận xét kiểu tóc và layout makeup mới khiến đường nét gương mặt của Hiền Hồ trông nhỏ nhắn, sắc sảo hơn. Không ít ý kiến còn ví von nữ ca sĩ như một "búp bê sống" khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Đặc biệt, khi nhìn ở những góc máy cận, diện mạo của Hiền Hồ càng gây chú ý với đôi mắt được nhấn đậm và phần mái bằng ôm sát gương mặt. Tạo hình này cũng mang đến cho nữ ca sĩ hình ảnh có phần lạnh lùng, cá tính hơn.

Đây không phải lần đầu Hiền Hồ khiến khán giả bàn luận về diện mạo mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Nữ ca sĩ thường xuyên thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, từ nữ tính, ngọt ngào đến cá tính và sắc sảo.

Nhan sắc khác lạ của Hiền Hồ khiến dân tình phải dụi mắt mới nhận ra

Trong những năm hoạt động nghệ thuật, Hiền Hồ cũng nhiều lần thay đổi phong cách làm đẹp. Thời điểm mới được biết đến, nữ ca sĩ thường xuất hiện với hình ảnh nữ tính, trong trẻo. Kiểu tóc ngắn, tông trang điểm nhẹ và phong cách thời trang trẻ trung từng trở thành những đặc điểm quen thuộc của cô.

Về sau, Hiền Hồ liên tục thử nghiệm nhiều tạo hình khác nhau. Có thời điểm cô chuộng tóc ngắn, makeup trong trẻo; lúc lại chuyển sang phong cách quyến rũ với đường nét trang điểm sắc sảo hơn. Việc thay đổi kiểu tóc, màu tóc, cách makeup và trang phục khiến diện mạo của nữ ca sĩ không ngừng biến hóa mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

So với hình ảnh thời mới vào nghề, Hiền Hồ hiện tại theo đuổi vẻ ngoài trưởng thành và cá tính hơn. Đôi mắt to, đường nét gương mặt thanh thoát cùng vóc dáng mảnh mai tiếp tục là những điểm thường được khán giả chú ý.

Đường nét gương mặt thay đổi của Hiền Hồ theo thời gian

Phong cách dạo gần đây của Hiền Hồ khiến dân tình chú ý

Qua thời gian, đường nét gương mặt của nữ ca sĩ trở nên thanh tú hơn. Về phía mình, Hiền Hồ cũng thoải mái thừa nhận có những can thiệp để thay đổi diện mạo.

Trong lần trả lời các câu hỏi từ khán giả, Hiền Hồ xác nhận chỉ tiêm filler vào phần chóp mũi để "cho xinh và tự nhiên". Cô cho biết chỉ tiêm 0,3 cc để tránh đơ cứng. Ca sĩ cũng nhờ cậy phương pháp tiêm má baby để gương mặt trông mũm mĩm và làm răng sứ tone màu tự nhiên.

Hiền Hồ sinh năm 1997, được công chúng biết đến rộng rãi sau khi tham gia The Voice 2017. Ngay từ thời điểm xuất hiện trên sân khấu, cô đã gây chú ý không chỉ bởi giọng hát mà còn nhờ ngoại hình sáng, gương mặt trái xoan và đôi mắt lớn.

Sau cuộc thi, Hiền Hồ nhanh chóng xây dựng hình ảnh riêng trong Vbiz. Cô sở hữu một loạt ca khúc được biết đến rộng rãi như Em ngày xưa khác rồi, Có như không có, Cưới nhau đi, Gặp nhưng không ở lại....