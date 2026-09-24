"Cú twist" trong vụ tuyển thủ quốc gia đột ngột qua đời ở tuổi 28 sau 3 tháng giải nghệ

Vào tháng 6, vận động viên này đã tuyên bố giải nghệ sau nhiều năm gắn bó với môn thể thao.

Vào sáng ngày 23/9, tin buồn Kim Gun Woo qua đời đã được thông báo qua Instagram cá nhân của anh. Cáo phó được đăng trên tài khoản có nội dung: “Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng anh Kim Gun Woo đã qua đời vào ngày 23/9/2026”. Vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn cấp quốc gia Hàn Quốc hưởng dương 28 tuổi.

Thông báo tiếp tục: “Xin hãy hiểu rằng do tin tức đột ngột và đau buồn này, chúng tôi không thể liên hệ với từng người một. Chúng tôi rất mong nhận được lời chia buồn và lời cầu nguyện của quý vị cho linh hồn người quá cố được an nghỉ. Chúng tôi thành kính cầu nguyện cho linh hồn anh ấy”. Trước sự mất mát đột ngột này, lời chia buồn vẫn tiếp tục được gửi đến từ những người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Vào sáng ngày 23/9, xuất hiện cáo phó trên trang cá nhân của Kim Gun Woo. Ảnh: Instagram

Bài đăng cuối cùng trên tài khoản cá nhân của Kim Gun Woo chỉ mới được tải lên vào ngày 2/9. Trước đó, vào ngày 22/6, vận động viên cấp quốc gia này đã tự mình thông báo giải nghệ trên trang cá nhân. Anh viết: “Xin chào, tôi là Kim Gun Woo. Hiện tại tôi đang chuẩn bị từ bỏ môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn, môn thể thao đã gắn bó với cuộc đời tôi từ khi còn nhỏ. Thành thật mà nói, tôi vẫn cảm thấy không thực. Luôn sống chỉ với bản thân mình trên sân băng, ngay cả bây giờ khi nói lời này, tôi vẫn cảm thấy nặng lòng. Trong sự nghiệp của mình, có những khoảnh khắc hạnh phúc vô bờ bến, và cũng có những lúc tôi cảm thấy rất mệt mỏi và quá tải. Nhưng chính những trải nghiệm đó đã định hình nên con người tôi ngày hôm nay”.

Ngôi sao sinh năm 1998 nói thêm: “Những khoảnh khắc đại diện cho đất nước với lá cờ Thái Cực, những giọt mồ hôi cùng đồng đội và huấn luyện viên, và sự ủng hộ từ người hâm mộ sẽ không bao giờ bị lãng quên. Có thể tôi là một vận động viên còn thiếu sót, nhưng tôi chân thành cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ và tin tưởng tôi đến cùng. Cảm ơn vì đã chia sẻ những khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi”. Cuối cùng, anh bày tỏ sự ủng hộ đối với tương lai của môn trượt băng tốc độ cự ly ngắn, gửi lời động viên không chỉ đến vận động viên Hàn Quốc, mà còn đến tất cả những ai đang tiếp tục theo đuổi môn thể thao này trên toàn thế giới.

Vận động viên này thông báo giải nghệ hồi tháng 6. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên, diễn biến sốc đã xảy ra vào chiều ngày 23/9. Trên trang cá nhân, Kim Gun Woo bác bỏ thông tin đã qua đời: "Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra sự nhầm lẫn và lo lắng cho nhiều người vì điều này. Bài cáo phó được đăng tải vào sáng sớm không phải do tôi viết hay đăng tải, và nó không liên quan đến ý định của tôi". Cựu tuyển thủ quốc gia không hay biết việc tài khoản của anh bị khóa vào thời điểm bài cáo phó được đăng, chỉ nhận được thông tin sau khi người quen liên lạc.

Kim Gun Woo nói thêm: "Chúng tôi hiện đang điều tra nguyên nhân dẫn đến việc không thể truy cập vào tài khoản và quy trình đăng tải bài viết nói trên. Chúng tôi mong các bạn thông cảm, không suy đoán, khuếch đại hay lan truyền thông tin giả cho đến khi sự thật được xác nhận".

Chiều ngày 23/9, Kim Gun Woo thông báo anh vẫn còn sống, cáo phó trên trang cá nhân không phải do anh đăng. Ảnh: Instagram

Kim Gun Woo sinh năm 1998, là vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn đầy triển vọng, chuyên về nội dung 1500m. Nhờ tài năng và nỗ lực tập luyện, anh được mệnh danh là "tài năng của quỷ".

Sự nghiệp của Kim Gun Woo nở rộ từ rất sớm. Năm 17 tuổi, anh đã được chọn vào đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên sau đó, anh phải nhận 1 số án kỷ luật liên quan đến rượu bia và việc xâm nhập trái phép vào làng vận động viên. Sau đó, Kim Gun Woo trở lại đội tuyển quốc gia và giành huy chương vàng nội dung tiếp sức hỗn hợp 2000m tại Đại hội Thể thao Mùa đông Á Cáp Nhĩ Tân 2025. Tuy nhiên, anh chỉ là vận động viên dự bị tại vòng loại Olympic 2026 và không tham gia thi đấu tại Thế vận hội.

Ảnh: Instagram

Kim Gun Woo từng là vận động viên trượt băng tốc độ cự ly ngắn cấp quốc gia Hàn Quốc. Ảnh: Instagram



Nguồn: Koreaboo