Cuộc đời con trai siêu mẫu lừng danh vừa qua đời ở tuổi 27: Được chia cho "ván bài đẹp" vẫn không thể vượt qua nghiện ngập và vấn đề tâm lý

Nhìn lại xuất phát điểm của Presley Gerber, bất kỳ ai cũng phải thầm ao ước trước những đặc quyền mà cậu được ban tặng từ khi chào đời.

Làng giải trí thế giới và giới mộ điệu thời trang toàn cầu vừa phải đón nhận một cú sốc lớn đầy đau xót về sự ra đi đột ngột của Presley Gerber - con trai đầu lòng của siêu mẫu huyền thoại thập niên 1990 Cindy Crawford và doanh nhân tỷ phú Rande Gerber. Ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, ở ngưỡng cửa 27 đầy hoài bão, cái chết của Presley Gerber nhanh chóng trở thành tâm điểm chấn động, để lại niềm tiếc thương vô hạn cùng vô số câu hỏi bỏ ngỏ về những góc khuất tăm tối đằng sau vẻ hào nhoáng của các gia đình tài phiệt Hollywood.

Sinh ra với "chiếc thìa vàng" ngậm sẵn trong miệng, sở hữu ngoại hình hoàn mỹ di truyền từ người mẹ biểu tượng và được chia sẵn một ván bài cuộc đời vô cùng thuận lợi, nhưng cuối cùng, Presley Gerber vẫn gục ngã trước vòng xoáy nghiệt ngã của chứng nghiện ngập và những tổn thương tâm lý sâu sắc chưa bao giờ được chữa lành.

Quý tử nhà Cindy Crawford ra đi khi mới 27 tuổi. Ảnh: Times

Cậu bé được số phận chia cho ván bài đẹp

Nhìn lại xuất phát điểm của Presley Gerber, bất kỳ ai cũng phải thầm ao ước trước những đặc quyền mà cậu được ban tặng từ khi chào đời vào ngày 2/7/1999 tại Brentwood, California. Là con trai của Cindy Crawford - một trong những siêu mẫu vĩ đại nhất lịch sử thời trang, và Rande Gerber - một ông trùm giải trí kiêm doanh nhân khét tiếng, cuộc sống của Presley Gerber từ tấm bé đã gắn liền với những dinh thự triệu đô, những chuyến du ngoạn trên du thuyền hạng sang và sự săn đón của truyền thông quốc tế.

Presley Gerber là quý tử "ngậm thìa vàng" đúng nghĩa, có xuất phát điểm bao người ao ước. Ảnh: X

Lớn lên cùng cô em gái xinh đẹp Kaia Gerber (người cũng tiếp bước mẹ trở thành siêu mẫu hàng đầu), Presley Gerber sớm bước chân vào làng mốt khi tuổi đời còn rất trẻ. Sở hữu chiều cao lý tưởng, đôi mắt sâu hút hồn và gương mặt góc cạnh nam tính mang đậm dấu ấn gia tộc, cậu nhanh chóng ký hợp đồng với các công ty quản lý người mẫu lớn, sải bước trên các sàn diễn quốc tế danh giá của Moschino, Dolce & Gabbana hay Chanel, và xuất hiện trên trang bìa của hàng loạt tạp chí thời trang hàng đầu. Trông bề ngoài, Presley Gerber chính là định nghĩa hoàn hảo của một "nepo baby hoàn hảo" – kẻ nắm giữ toàn bộ những gì tinh túy nhất để chinh phục thế giới giải trí.

Presley Gerber sớm bước chân vào làng mốt khi tuổi đời còn rất trẻ. Ảnh: X

Cùng với em gái Kaia, Presley được kỳ vọng rất lớn trong làng mốt thế giới. Ảnh: X

2 anh em được coi như "nepo baby hoàn hảo" ở Hollywood. Ảnh: X

Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng, xa hoa ấy là một tâm hồn chông chênh, trống rỗng và dần trượt dài trong những bất ổn tâm lý. Áp lực phải sống dưới cái bóng quá lớn của người mẹ huyền thoại, kỳ vọng khắt khe từ công chúng cùng sự cô độc trong chính thế giới nhung lụa đã trở thành những vết nứt âm ỉ. Thay vì tìm thấy sự bình yên trong ánh hào quang, Presley Gerber dần rơi vào vũng lầy của trầm cảm, lo âu và bế tắc, để rồi tìm đến ma túy, rượu chè như một phương thức trốn chạy tạm thời khỏi thực tại khắc nghiệt.

Hành trình trượt dài trong vũng lầy

Cuộc chiến của Presley Gerber với chứng nghiện ngập không phải là bí mật trong giới giải trí Hollywood, nhưng mức độ tàn phá của nó lại vượt xa sức tưởng tượng của công chúng. Những năm tháng tuổi trẻ của cậu là một chuỗi ngày giằng xé giữa các trung tâm cai nghiện và những scandal nổi loạn liên tiếp làm đau đầu gia đình.

Presley Gerber sớm trượt dài trong vũng lầy. Ảnh: X

Còn nhớ, vào khoảng những năm đầu độ tuổi đôi mươi, Presley Gerber từng khiến dư luận được một phen chấn động khi quyết định xăm chữ "Misunderstood" (Bị hiểu lầm) ngay lên gò má phải của mình – một hành động bồng bột mang đậm tính tuyên bố cho sự bất mãn và cảm giác lạc lõng bên trong con người cậu. Không dừng lại ở đó, quý tử nhà siêu mẫu Cindy Crawford liên tục vướng vào các rắc rối pháp lý liên quan đến việc lái xe khi say rượu, các vụ ẩu đả nơi phố thị và những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng không lối thoát.

Hình xăm "Misunderstood" (Bị hiểu lầm) trên mặt của Presley Gerber. Ảnh: X

Dù gia đình, đặc biệt là siêu mẫu Cindy Crawford và chồng, đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng để cứu lấy con trai: từ việc chi những khoản tiền khổng lồ cho các chuyên gia tâm lý hàng đầu, đưa Presley vào các cơ sở phục hồi chức năng khắt khe nhất nước Mỹ, cho đến việc luôn túc trực bên cạnh làm điểm tựa tinh thần, thì bản thân người bệnh vẫn phải đối mặt với cuộc chiến nội tâm khốc liệt nhất. Chứng nghiện ngập như một thứ độc dược gặm nhấm dần thể xác và trí tuệ của Presley, khiến cậu ngày càng xa rời ánh sáng nghệ thuật, chìm nghỉm trong những cơn hoảng loạn và bế tắc tột cùng. Và bi kịch đã xảy ra khi Presley chỉ mới bước sang tuổi 27 được 2 tháng.

Nỗi đau xé lòng của người mẹ huyền thoại và lời cảnh tỉnh ở Hollywood

Sự ra đi đột ngột của Presley Gerber để lại một khoảng trống không thể lấp đầy và nỗi đau đớn xé lòng cho gia đình, đặc biệt là siêu mẫu Cindy Crawford. Người phụ nữ từng là biểu tượng kiêu hãnh của làng mốt thế giới, người luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và phong thái hoàn hảo trước ống kính, giờ đây phải đối mặt với bi kịch lớn nhất đời người: tiễn đưa đứa con trai dứt ruột đẻ ra khi tuổi đời còn quá trẻ. Trong thông cáo ngắn gọn được đưa ra sau tang lễ kín đáo, gia đình Gerber nghẹn ngào chia sẻ rằng họ hoàn toàn suy sụp trước thảm kịch này, đồng thời khẩn thiết xin truyền thông và công chúng tôn trọng sự riêng tư trong khoảng thời gian đen tối nhất của họ.

Gia đình đẹp đẽ này đã vĩnh viễn không còn trọn vẹn. Ảnh: X

Sự việc đau lòng của Presley Gerber không chỉ là niềm tiếc thương cho một cuộc đời bạc mệnh, mà còn là một bài học đắt giá, một tiếng chuông cảnh tỉnh tại Hollywood. Nó chứng minh một chân lý phũ phàng rằng: "Ván bài đẹp" được số phận chia cho không phải là kim bài miễn nhiễm với tổn thương. Nhiều người sinh ra với mọi lợi thế vẫn có thể cảm thấy lạc lõng, bị hiểu lầm, và bị kéo sâu vào vòng xoáy nghiện ngập cùng sự trống rỗng bên trong. Các vấn đề về sức khỏe tâm thần, trầm cảm và áp lực vô hình từ ánh hào quang không chừa một ai, dù đó có là con trai của một siêu mẫu lừng danh đi chăng nữa.

Cuộc đời ngắn ngủi 27 năm của Presley Gerber khép lại trong tiếc nuối và nước mắt, để lại phía sau một bóng đen u ám về cái giá của sự kỳ vọng. Một cuộc đời có rất nhiều lợi thế ngay từ điểm xuất phát, nhưng cũng có những nỗi đau mà không một đặc quyền nào có thể tự động xóa bỏ.

"Ván bài đẹp" được số phận chia cho không phải là kim bài miễn nhiễm với tổn thương. Ảnh: X



