Danh tính nữ ca sĩ mắc ung thư hồi bé, bị bệnh viện trả lại nhưng mẹ quyết cứu bằng mọi giá

Trên mạng xã hội, nhiều netizen bày tỏ sự sẻ chia, khâm phục về hành trình vượt qua bệnh tật, tạo dựng sự nghiệp thành công của nữ ca sĩ này.

Mới đây, nữ ca sĩ Choi Yena đã xuất hiện trên chương trình Omniscient Interfering View của đài MBC. Tại đây, giọng ca sinh năm 1999 đã chia sẻ nhiều câu chuyện xoay quanh đời sống và sự nghiệp của cô.

Mở đầu chương trình, mẹ của Choi Yena đã đến thăm nhà và chuẩn bị bữa ăn cho cô. "Dạo này con bận rộn lắm phải không? Càng bận rộn thì con càng cần phải chăm sóc sức khỏe của mình" - bà nói với con gái.

Choi Yena tiết lộ cô bị ung thư lúc nhỏ. Ảnh: Kbizoom

Có một lý do rất riêng tư khiến mẹ của Choi Yena đặc biệt lo lắng về sức khỏe của con gái. Cựu thành viên IZ*ONE trải lòng: “Khi còn nhỏ, tôi bị ung thư. Tôi ở giữa ranh giới sinh tử. Lúc đó tôi khoảng 4 hoặc 5 tuổi. Tôi ốm nặng đến nỗi ngay cả bệnh viện cũng nói dường như không còn nhiều hy vọng. Cha mẹ tôi đã mang ảnh của tôi đến gặp một thầy cúng, và dường như thầy cúng đã vứt nó đi và nói 'Tại sao các người lại mang đến cho tôi bức ảnh của một đứa trẻ đã chết?'”. Các khách mời tham gia chương trình đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên trước câu chuyện tuổi thơ đau lòng này, điều khó có thể tưởng tượng được nếu nhìn vào tính cách tươi sáng và vui vẻ thường ngày của Choi Yena.

Nữ ca sĩ tiếp tục: “Từ thời điểm đó trở đi, bố mẹ tôi quyết tâm cứu tôi bằng mọi giá, vì vậy họ luôn nuôi dạy tôi với sự chăm sóc vô cùng chu đáo”. Cô tiết lộ rằng một cuộc khủng hoảng sức khỏe khác đã xảy ra khi cô học tiểu học: “Tôi vô cùng yếu ớt, và khi bị thương ở chân, bệnh viện nói với chúng tôi rằng tôi sẽ không thể đi lại được nữa. Sau đó, mẹ tôi đưa tôi đến một nhà tắm công cộng lớn và ném tôi xuống một trong những bể bơi lớn nhất. Nếu muốn sống sót, tôi phải di chuyển, vì vậy tôi đã vùng vẫy tuyệt vọng. Cuối cùng, tôi đã có thể đi lại được khoảng 1 tháng sau đó”.

Bố mẹ quyết cứu sống Choi Yena bằng mọi giá. Ảnh: Kbizoom

Giọng ca 27 tuổi bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với bố mẹ: “Tôi tin rằng bố mẹ đã cứu tôi khỏi một số phận mà có lẽ tôi đã không thể sống sót”. MC Jun Hyun Moo đáp lại, nói rằng anh giờ đã hiểu vì sao mẹ của Choi Yena lại cằn nhằn nhiều đến vậy về sức khỏe của cô.

Chủ nhân bản hit Catch Catch tiếp tục: “Tôi đã khiến họ lo lắng rất nhiều, và tôi cảm thấy vô cùng có lỗi về điều đó. Từ đó trở đi, tôi nghĩ rằng mình nhất định phải làm tốt và thành công để có thể đền đáp công ơn của bố mẹ. Tôi luôn nỗ lực hết mình với suy nghĩ đó, và giờ đây bố mẹ tôi rất hạnh phúc”. Cô cũng tiết lộ 1 số món quà lớn đã tặng bố mẹ, bao gồm sửa nhà và mua xe mới cho mẹ. Trong thời gian tới, Choi Yena cũng sẽ đổi xe mới cho bố.

Nữ ca sĩ bày tỏ lòng biết ơn đối với bố mẹ. Ảnh: Kbizoom

Câu chuyện của Choi Yena đã tạo nên khoảnh khắc cảm động tại trường quay chương trình Omniscient Interfering View. Trên mạng xã hội, nhiều netizen cũng bày tỏ sự sẻ chia, khâm phục về hành trình vượt qua bệnh tật, tạo dựng sự nghiệp thành công của cựu thành viên IZ*ONE.

Choi Yena sinh năm 1999, là thực tập sinh dưới trướng công ty Yuehua Entertainment. Cô có anh trai Sungmin là thành viên nhóm nhạc hỗn hợp nam nữ Co-ed School. Năm 2018, cô tham gia chương trình Produce 48 và đã giành được 1 suất ra mắt trong nhóm nhạc dự án IZ*ONE. Sau 2 năm 6 tháng hoạt động, IZ*ONE tan rã, Choi Yena trở về công ty Yuehua Entertainment và ra mắt solo. Nhờ hình tượng tươi sáng và chất giọng bắt tai, cô nhanh chóng đạt được thành công, sở hữu nhiều bản hit như Smile, Catch Catch "làm mưa làm gió" xứ Hàn.

Ảnh: X

Ảnh: X

Choi Yena từng là thành viên nhóm nhạc dự án IZ*ONE, nay hoạt động solo và gặt hái được nhiều thành công. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom