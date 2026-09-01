"Ngọc nữ đẹp khuynh đảo châu Á" tháo chạy khỏi showbiz nay đi châm cứu massage kiếm tiền, nhan sắc xuống cấp khó tin

Nữ diễn viên này vừa mở cửa tiệm châm cứu massage thứ 2.

Ngày 23/9, sau nhiều năm vắng bóng ở showbiz Hoa ngữ, Vương Tổ Hiền đã nhận lời tham gia talkshow Cùng Quan Tâm Nhau do MC Lý Đản dẫn dắt. Trong chương trình, nữ diễn viên phủ nhận tin đồn cô giải nghệ sớm vì bê bối tình ái. Theo Vương Tổ Hiền, cô tháo chạy khỏi giới nghệ thuật từ năm 28 tuổi vì thể chất lẫn tinh thần đều đã suy kiệt sau thời gian dài làm việc cường độ cao.

Về chuyện tình cảm, nữ diễn viên tâm sự kể từ sau khi chia tay bạn trai ca sĩ Tề Tần, cô không hẹn hò thêm ai nữa. Chia sẻ của Vương Tổ Hiền khiến công chúng xót xa, qua đó cho thấy cô đã chịu tổn thương không thể chữa lành trong chuyện tình cảm và cuối cùng chọn sống một mình cả đời. Tề Tần và Vương Tổ Hiền từng là cặp đôi trai tài gái sắc của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Họ bên nhau suốt 15 năm nhưng cuối cùng lại chia tay đầy tiếc nuối vì sự xuất hiện của một đứa con ngoài giá thú được Tề Tần giấu kín.

Vương Tổ Hiền cho biết cô rời showbiz vì suy kiệt thể chất lẫn tinh thần. Ảnh: Sina.

Vương Tổ Hiền cho biết hiện tại cô chỉ là 1 người bình thường, kiếm sống bằng sức lao động và đôi tay của mình. Theo minh tinh đình đám xứ Hương Cảng một thời, cô đã lấy chứng chỉ trị liệu y học cổ truyền Trung Quốc. Đầu năm 2025, nữ diễn viên mở tiệm massage bấm huyệt châm cứu, trị liệu bằng ngải cứu có giá 600 NDT/giờ (hơn 2,3 triệu đồng) ở Canada. Sau 1 năm kinh doanh, cách đây không lâu, Vương Tổ Hiền đã mở cơ sở thứ 2 tại Thung lũng Silicon (Mỹ).

Ngọc nữ khổ vì tình

Vương Tổ Hiền sinh năm 1967, từng là một trong những biểu tượng nhan sắc đình đám nhất của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) và giới giải trí châu Á. 20 tuổi, cô đã được xếp vào hàng Tứ đại hoa đán của thập niên 1980, bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm và Chung Sở Hồng.

Sở hữu vẻ đẹp thanh tú, tự nhiên cùng đôi mắt buồn đặc trưng, Vương Tổ Hiền từng khiến cả xứ tỷ dân say đắm. Nhan sắc của cô được nhận xét mang nét mong manh, thoát tục đến mức khán giả khi ấy ưu ái gọi nữ diễn viên là "thần tiên tỷ tỷ" hay "tiên nữ". Chuyên trang điện ảnh HKMovie từng dành lời khen cho Vương Tổ Hiền khi ví vẻ đẹp của cô với hình ảnh "tuyệt sắc khuynh thành". Nhan sắc thời trẻ của nữ diễn viên nổi bật đến mức từng khiến MC Hàn Quốc ngỡ ngàng. Trong 1 buổi phỏng vấn, vì choáng ngợp trước nhan sắc của Vương Tổ Hiền, nam MC xứ Hàn không tin cô là người thật, phải xin chạm vào tay để xác nhận.

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, Vương Tổ Hiền còn để lại dấu ấn với loạt tác phẩm đình đám như Thiến Nữ U Hồn, Du Viên Kinh Mộng, Âm Dương Pháp Vương (Họa Bì), Thần Bài, Thiên Quan Tứ Phúc, Năm Ấy Ven Hồ Rất Lạnh... Đặc biệt, vai Nhiếp Tiểu Thiến trong Thiến Nữ U Hồn được xem là một trong những vai diễn kinh điển nhất sự nghiệp của cô. Hình tượng ma nữ vừa ma mị vừa thoát tục do Vương Tổ Hiền thể hiện đến nay vẫn gây ấn tượng đậm nét trong lòng khán giả.

Vẻ đẹp động lòng người của Vương Tổ Hiền đã khắc sâu vào lòng công chúng như một huyền thoại. Ảnh: Sohu.

Thế nhưng, phía sau ánh hào quang ấy, Vương Tổ Hiền lại có đường tình duyên sóng gió, nhiều lần khiến cô rơi vào cảnh bẽ bàng, tủi hổ. Năm 1992, nữ diễn viên vướng vào mối quan hệ tình ái sai trái với doanh nhân giàu có Lâm Kiến Nhạc. Đại gia này từng mua một căn biệt thự trị giá 30 triệu HKD (khoảng 100 tỷ đồng) để hai người chung sống, đồng thời dành tặng cô nhiều món quà đắt giá. Tuy nhiên, Lâm Kiến Nhạc khi đó đã có gia đình. Ông là chồng của Tạ Linh Linh - nàng thơ của dòng phim Quỳnh Dao. Cặp đôi có 5 người con. Mối quan hệ này nhanh chóng khiến Vương Tổ Hiền mang tiếng "tiểu tam". Quá ê chề, Vương Tổ Hiền chủ động kết thúc với Lâm Kiến Nhạc.

Sau đó, Vương Tổ Hiền qua lại với nam ca sĩ Tề Tần. Năm 2001, khi chuyện tình tưởng như chuẩn bị có một cái kết viên mãn, cô bất ngờ tuyên bố hủy hôn vì cay đắng phát hiện sự thật Tề Tần giấu giếm chuyện có con riêng. Sau cú sốc tình cảm ấy, Vương Tổ Hiền rời Hong Kong (Trung Quốc) và sang Canada sinh sống.

Tề Tần là người đàn ông khiến Vương Tổ Hiền không còn muốn kết hôn. Ảnh: Baidu.

Nhan sắc xuống dốc của Vương Tổ Hiền

Sau khi rời showbiz, Vương Tổ Hiền ở ẩn tại Canada. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, ngôi sao phim Thiến Nữ U Hồn lại trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng vì diện mạo khác lạ, khó nhận ra.

Không còn hình ảnh "đệ nhất mỹ nhân" từng khiến cả châu Á mê mẩn, Vương Tổ Hiền hiện nay được nhận xét có nhiều thay đổi về đường nét gương mặt. Khuôn mặt của cô trở nên đầy đặn, vùng miệng và phần má có dấu hiệu sưng phồng, biểu cảm đơ cứng thiếu tự nhiên. Đặc biệt, đôi mắt từng được xem là nét đẹp thương hiệu của nữ diễn viên cũng không còn giữ được vẻ linh động như thời trẻ. Những dấu hiệu này khiến không ít cư dân mạng đặt nghi vấn diện mạo biến dạng hiện tại của nữ diễn viên là hệ quả từ những lần can thiệp thẩm mỹ trong quá khứ.

Diện mạo thiếu tự nhiên, biến dạng gây hoang mang của Vương Tổ Hiền. Ảnh: Sohu.

Đối mặt với những lời đàm tiếu lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ đến phá hỏng nhan sắc trời ban, Vương Tổ Hiền không phủ nhận cũng không xác nhận mà chỉ chia sẻ: "Tôi đã già rồi, đã bước vào độ 60 tuổi rồi, không còn là mỹ nhân trẻ trung năm nào. Có lẽ tôi rời showbiz quá sớm nên diện mạo tuổi đôi mươi vẫn động lại trong ấn tượng của khán giả. Điều đó khiến ai cũng kỳ vọng tôi sẽ đẹp mãi mãi, và thường xuyên đặt nhan sắc hiện tại của tôi lên bàn cân so sánh với thời quá khứ".

Vương Tổ Hiền thừa nhận việc bản thân xuống sắc. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sohu, Sina