Siêu mẫu gốc Việt từng tiêu hết 2322 tỷ đồng của "thiên vương" rồi đòi ly hôn, kết quả lại lấy phải đại gia rởm

Từng sống trong nhung lụa và trở thành tâm điểm vì hôn nhân với "thiên vương", mỹ nhân này giờ có cuộc sống khiến mọi người bất ngờ.

Gần đây, tin tức về concert của Lê Minh lan truyền rộng rãi, thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Trùng hợp, vợ cũ của nam ca sĩ là siêu mẫu Lạc Cơ Nhi cũng đang ở Hong Kong (Trung Quốc) làm việc. Khi được phóng viên hỏi về chồng cũ, cô thoải mái gửi lời chúc buổi biểu diễn diễn ra thuận lợi, đồng thời tiết lộ cả 2 đã lâu không còn liên lạc.

Từng là "vợ thiên vương" được truyền thông săn đón, nay Lạc Cơ Nhi có cuộc sống khác xa thời kỳ hào nhoáng bên Lê Minh. Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô lựa chọn sống xa làng giải trí, tự chăm sóc con trai và tiếp tục theo đuổi công việc riêng.

Từ người mẫu nổi tiếng đến cuộc hôn nhân tốn hàng trăm triệu HKD

Lạc Cơ Nhi có mẹ là người Việt, sinh ra tại Macau (Trung Quốc) và trưởng thành ở Mỹ. Cô bước chân vào làng mẫu từ khi còn trẻ, nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình cá tính, vóc dáng nổi bật cùng phong cách phóng khoáng. Khi trở về Hong Kong (Trung Quốc) phát triển sự nghiệp, cô dần trở thành gương mặt quen thuộc trong các chiến dịch quảng cáo và hoạt động thời trang.

Năm 2005, Lạc Cơ Nhi và Lê Minh nảy sinh tình cảm sau lần gặp lại tại một đám cưới. Mối quan hệ giữa siêu sao vốn kín tiếng trong chuyện riêng tư và nữ người mẫu có tính cách sôi nổi nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông. Năm 2008, họ bí mật đăng ký kết hôn tại Las Vegas, sau đó tổ chức lễ cưới ở Maldives.

Trong thời gian chung sống, Lạc Cơ Nhi có cuộc sống xa hoa với nhà sang, xe đắt tiền và du thuyền. Thậm chí, người đẹp gốc Việt còn từng tiêu hết 700 triệu HKD (khoảng 2322 tỷ đồng) của Lê Minh chỉ trong 4 năm hôn nhân.

Đến năm 2012, họ tuyên bố chia tay với lý do được đưa ra là khác biệt trong quan điểm sống. Nếu Lê Minh gắn bó với nhịp sống kín đáo và nguyên tắc thì Lạc Cơ Nhi lại yêu thích sự tự do và sôi nổi. Cũng từng xuất hiện thông tin nàng mẫu nhận từ Lê Minh số tiền 100 triệu HKD (khoảng 330 tỷ đồng) sau khi ly hôn nhưng Lạc Cơ Nhi đã phủ nhận điều này.

Kết hôn với đại gia rởm rồi lại ly hôn

Vài năm sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Lạc Cơ Nhi tiến tới với doanh nhân người Mỹ gốc Hoa Ian Chu, hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm hữu cơ. Cặp đôi kết hôn năm 2017 trong một buổi lễ tương đối kín đáo, ít phô trương hơn đám cưới với Lê Minh.

Dù vậy, cuộc hôn nhân thứ 2 cũng không kéo dài như mong đợi. Ian Chu từng được giới thiệu là doanh nhân giàu có, nhưng sau đó xuất hiện thông tin công việc kinh doanh của anh gặp khó khăn tài chính, thậm chí vướng nợ nần và phá sản. Lạc Cơ Nhi còn được cho là phải dùng tiền của bản thân để giúp chồng trả nợ.

Năm 2019, Lạc Cơ Nhi sinh con trai Hunter. Sau khi làm mẹ, cô dành nhiều thời gian chăm sóc con, đồng thời tiếp tục công việc để duy trì cuộc sống. Đến năm 2023, Lạc Cơ Nhi xác nhận đã ly hôn Ian Chu. Cô cho biết không có người chen giữa, mà cả 2 đơn giản là không còn phù hợp để tiếp tục chung sống.

Sau khi ly hôn, Lạc Cơ Nhi và chồng cũ vẫn giữ liên lạc vì con trai, cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy bé. So với cuộc hôn nhân đầu tiên, cô cởi mở hơn khi nói về chuyện gia đình, nhưng không biến những bất đồng riêng tư thành cuộc tranh cãi trước công chúng.

Sống xa showbiz, làm mẹ đơn thân và dạy yoga

Kể từ sau 2 cuộc hôn nhân, Lạc Cơ Nhi dành phần lớn thời gian sống ở nước ngoài, trong đó Bali là nơi cô gắn bó cùng con trai. Rời xa nhịp sống ồn ào của Hong Kong (Trung Quốc), cô hướng đến cuộc sống giản dị hơn, tập trung chăm sóc Hunter và theo đuổi sở thích yoga.

Nữ người mẫu cũng tham gia dạy yoga, đồng thời thỉnh thoảng nhận lời làm người mẫu và trở về Hong Kong, Macau (Trung Quốc) khi có công việc phù hợp. Dù không còn xuất hiện dày đặc như thời kỳ đỉnh cao, cô vẫn duy trì sự nghiệp theo cách riêng thay vì hoàn toàn dựa vào danh tiếng của những người chồng cũ.

Trong lần trở lại Hong Kong (Trung Quốc) gần đây, Lạc Cơ Nhi cho biết cô và Lê Minh đã lâu không liên lạc. Cô vẫn gửi lời chúc tốt đẹp đến chồng cũ, nhưng không có ý định khơi lại chuyện xưa. Câu trả lời ngắn gọn phần nào cho thấy cuộc sống của cặp đôi đình đám một thời hiện đã rẽ sang những hướng riêng.

Từ người mẫu nổi tiếng, từng gắn với cuộc hôn nhân xa hoa cùng một trong "tứ đại thiên vương", Lạc Cơ Nhi hiện ưu tiên vai trò làm mẹ và công việc độc lập. Cuộc sống của cô không còn xoay quanh ánh hào quang showbiz, mà được xây dựng từ những lựa chọn cá nhân sau nhiều biến cố tình cảm.