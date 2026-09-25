Diệp Lâm Anh và tình trẻ kém 11 tuổi vẫn chưa hết rắc rối

Vài giây lên sóng nhưng Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên lại lần nữa nhận nhiều bàn tán.

Kể từ khi công khai tình cảm, những câu chuyện đời sống thường ngày của Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên đều trở thành đề tài được dân mạng quan tâm. Bên cạnh những lời chúc phúc, cặp "đũa lệch" Vbiz cũng gặp không ít những lời lẽ không mấy tích cực. Sau đoạn clip bị "bão" bình luận nhận xét như mẹ con, thì mới đây Phạm Kiên và Diệp Lâm Anh vẫn chưa thoát khỏi rắc rối.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Phạm Kiên đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh mang gà từ quê vào TP.HCM để nấu canh giải cảm cho Diệp Lâm Anh. Biết sức khoẻ bạn gái không ổn, nam người mẫu đã chuẩn bị hẳn 3 con gà từ quê, sau đó tự tay vào bếp để nấu ăn. Câu chuyện không có gì để nói cho đến khi dưới phần bình luận, một cư dân mạng bất ngờ soi mói cách xưng hô của cả hai trong clip.

Phạm Kiên vào bếp nấu canh gà giải cảm cho Diệp Lâm Anh

Theo đó, trong lúc trò chuyện, Phạm Kiên gọi Diệp Lâm Anh là "mấy người", và cách xưng hô này lại bất ngờ bị netizen "mổ xẻ". Một tài khoản cho rằng cách cả hai gọi nhau khá sượng sạo, ngại ngùng, không giống các cặp đôi yêu đương thường thấy.

Ý kiến này bất ngờ thu hút sự bàn tán của cư dân mạng. Một số netizen tiếp tục mỉa mai cả hai khi mang sự chênh lệch tuổi tác của Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên để "cà khịa". Trong khi đó, một bộ phận dân tình tỏ ý bênh vực cặp đôi khi bị soi mói quá mức. Có ý kiến cho rằng cách xưng hô trong một mối quan hệ tuỳ thuộc vào người trong cuộc, miễn sao họ thấy thoải mái. Việc bắt bẽ một vài giây lên sóng và mỉa mai người khác là điều kém duyên.

Cách xưng hô của Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên bỗng dưng trở thành đề tài bàn tán của dân mạng

Thời gian gần đây, những đoạn clip Phạm Kiên và Diệp Lâm Anh xuất hiện cùng nhau bấy ngờ gặp "bão" bình luận tiêu cực. Trước đó, nam người mẫu tiếp tục gây chú ý khi hộ tống bạn gái đến một sự kiện trong thời tiết mưa. Phạm Kiên chủ động cầm ô, che chắn và đi sát bên Diệp Lâm Anh, cho thấy sự quan tâm dành cho bạn gái.

Bên cạnh những lời khen về sự tình tứ, một số cư dân mạng lại chú ý đến khoảng cách 11 tuổi giữa hai người, thậm chí nhận xét hình ảnh này giống "con trai dắt mẹ đi sự kiện". Trước những bình luận có phần trêu chọc, Phạm Kiên không tranh luận mà chỉ vui vẻ đáp lại bằng sticker, cho thấy thái độ khá thoải mái trước những nhận xét về chuyện chênh lệch tuổi tác.

Thời gian gần đây, Phạm Kiên và Diệp Lâm Anh bất ngờ gặp "bão" bình luận mỉa mai

Trước những bình luận tiêu cực, Phạm Kiên thể hiện thái độ nhẹ nhàng, không dành thời gian để đôi co

Phạm Kiên sinh năm 2000, kém Diệp Lâm Anh 11 tuổi. Trước đó, Phạm Kiên từng gây chú ý khi giành ngôi Quán quân The Next Gentleman mùa đầu tiên và là học trò của Hương Giang. Phạm Kiên theo học ngành Diễn viên sân khấu Kịch - Điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu. Phạm Kiên hiện hoạt động với tư cách người mẫu, diễn viên. Tình trẻ kém Diệp Lâm Anh 11 tuổi, sở hữu sắc vóc nổi bật. Anh cao hơn 1m8, có vóc dáng vạm vỡ, gương mặt góc cạnh.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Diệp Lâm Anh ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên bạn trai sinh năm 2000. Trong các chuyến du lịch, Phạm Kiên thường xuyên đồng hành cùng nữ nghệ sĩ, từ lặn ngắm san hô, đi du thuyền đến khám phá những bãi biển. Mỗi lần xuất hiện chung, cả hai đều gây chú ý bởi những cử chỉ tự nhiên, tình tứ dành cho nhau.

Dù cách nhau 11 tuổi, Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên vẫn được nhiều khán giả nhận xét khá đẹp đôi. Cả hai cùng sở hữu ngoại hình nổi bật, vóc dáng cân đối nên khoảng cách tuổi tác không tạo cảm giác quá khác biệt khi đứng cạnh nhau.