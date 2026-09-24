Puka bức xúc lên tiếng giữa đêm

Puka lên tiếng giải thích khi bị kéo vào thị phi không đáng có.

Mới đây, Puka và Khả Như cùng xuất hiện tại một buổi cúng Giỗ Tổ Sân khấu. Khoảnh khắc hai nữ diễn viên chạm mặt nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Đặc biệt, phản ứng của cả hai khi gặp nhau khiến nhiều khán giả đặt dấu hỏi về mối quan hệ hiện tại.

Từ đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán xoay quanh lý do Puka và Khả Như được cho là không còn thân thiết như trước. Trong đó, một tin đồn được bàn luận nhiều cho rằng Puka từng can thiệp, thậm chí cấm cản Khả Như trong chuyện tình cảm với Huỳnh Phương.

Tin đồn này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng, kéo theo nhiều bình luận mổ xẻ mối quan hệ giữa Puka, Khả Như và Huỳnh Phương.

Tin đồn Puka và Khả Như "cạch mặt" vì Huỳnh Phương khiến cõi mạng dậy sóng

Đến giữa đêm, Puka bất ngờ có động thái lên tiếng. Nữ diễn viên cho biết cô vô tình đọc phần bình luận và "lỡ tay bấm nhầm đăng lại" một bài viết trên TikTok. Sau đó, Puka quyết định nói rõ để tránh những thông tin sai lệch tiếp tục lan truyền.

Puka thẳng thắn đặt câu hỏi trước tin đồn cô can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác: "Tự dưng chuyện tình cảm người ta cái nói tui cấm tui cản gì đó? Sao vậy chèn?"

Nữ diễn viên nhấn mạnh: "Bạn bè chứ có phải 'ba mẹ' đâu mà xen vô tình duyên người khác chứ!". Puka cũng cho rằng chuyện tình cảm và những quyết định quan trọng trong cuộc đời mỗi người không phải chuyện có thể tùy tiện can thiệp hay đưa ra lời khuyên theo cách mà người ngoài suy diễn.

Đáng chú ý, Puka còn đề cập trực tiếp đến những tin đồn đang lan truyền và cho rằng sự việc đã đi quá xa khi liên tục kéo những người không liên quan vào câu chuyện.

"Chuyện này đến đây được rồi nha!!! Cứ lâu lâu vô vạ vô nhau cái đồn này nói nọ tới những người không liên quan. Còn không tin nữa thì cứ liên hệ chính chủ hỏi xem có hay không nhé. Xin cảm ơn", Puka viết.

Puka lên tiếng khi bị kéo vào thị phi trên mạng xã hội

Tình bạn của Puka và Khả Như kéo dài nhiều năm, không chỉ gắn với những lần cùng đứng trên sân khấu hay xuất hiện trong các chương trình giải trí mà còn thân thiết trong cuộc sống đời thường. Tuy nhiên, từ cuối năm 2023, cả hai bất ngờ vướng nghi vấn rạn nứt. Khả Như không xuất hiện trong những dịp quan trọng của Puka - Gin Tuấn Kiệt, đồng thời hai nữ diễn viên được phát hiện hủy theo dõi và gần như không còn tương tác trên mạng xã hội.

Thời điểm những đồn đoán về tình bạn lan rộng, Puka từng đăng tải dòng trạng thái: "Dù có ai đó đâm bạn vài dấu kim, bạn vẫn phải vui vẻ và cảm ơn vì biết đâu nhờ dấu kim đó bạn biết thêm nhiều thứ khác". Phát ngôn này càng khiến cư dân mạng đặt dấu hỏi về chuyện xảy ra giữa hai người.

Đến ngày 20/11/2024, Puka và Khả Như có dịp chạm mặt tại đám cưới Phương Lan - Phan Đạt. Trái với những đồn đoán trước đó, cả hai vẫn trò chuyện và tương tác với nhau. Thậm chí, Puka còn tinh tế nhắc Khả Như khi phát hiện bạn bị dính son trên răng.

Lần Puka và Khả Như chạm mặt sau loạt tin đồn nghỉ chơi là ở đám cưới Phương Lan

Đầu năm 2025, hai nữ diễn viên tiếp tục có màn hội ngộ đáng chú ý tại một sự kiện ra mắt phim Tết của vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật. Tại sự kiện, Puka và Khả Như có màn tương tác khá tự nhiên sau thời gian dài vướng tin đồn nghỉ chơi. Khả Như khi đó đi cùng Huỳnh Phương. Sau khi hoàn thành phần chụp ảnh đôi, cô đứng vào khu vực chụp hình chung cùng dàn sao và chủ động quay lại phía vợ chồng Puka như muốn rủ cả hai cùng tham gia.

Sau đó, Khả Như còn đi trước mở đường, trong khi Puka được Gin Tuấn Kiệt tháp tùng phía sau. Khi cả nhóm xuất hiện trước ống kính, Khả Như tiếp tục có hành động gây chú ý khi đề nghị Việt Phương Thoa lùi lại để nhường vị trí cho Puka. Nữ diễn viên thậm chí còn đưa tay dìu Puka, tạo nên khoảnh khắc khá thân thiết giữa hai người.

So với những lần chạm mặt từng khiến cư dân mạng chú ý trước đó, màn tương tác này cho thấy thái độ của Puka và Khả Như đã có nhiều thay đổi tích cực. Từ những cử chỉ tự nhiên dành cho nhau, nhiều khán giả khi ấy cho rằng mối quan hệ giữa hai mỹ nhân làng hài có thể đã "gương vỡ lại lành".