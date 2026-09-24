Thời sự Hàn tung CCTV "vả mặt" Seungri trong vụ bị điều tra hành hung người khác, phen này khó cứu

Seungri "phốt chồng phốt".

Cách đây không lâu, Seungri đã bị kiện vì tội hành hung 1 người đàn ông khoảng 30 tuổi. Cảnh sát đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra chi tiết. Trong 1 cuộc phỏng vấn độc quyền với Ilgan Sports sau đó, cựu thành viên BIGBANG liên tục kêu oan, khẳng định mình không ra tay "tác động vật lý", buông lời đe dọa người đàn ông kia.

Đến sáng nay (23/9), trong bản tin thời sự, kênh JTBC đã công bố phóng sự mới về vụ việc. Trong đó, đài có phát sóng đoạn camera an ninh tại nhà hàng vào thời điểm Seungri và người đàn ông kia (tạm gọi là A.) xảy ra xung đột. Hình ảnh trong CCTV cho thấy Seungri có tương tác với người đàn ông nói trên, sau đó cầm một chai rượu vung về phía đối phương, cùng bạn bè bao vây và cảnh anh dùng chân đá vào một vật gì đó dưới sàn. Đoạn video nói trên "vả mặt" Seungri, đồng thời làm dấy lên nghi ngờ anh nói dối về sự việc bởi cựu nghệ sĩ từng cho biết bản thân chỉ cầm chai rượu trên tay, không vung nó và cũng không ra tay hành hung đe dọa ai cả.

Truyền thông Hàn tung CCTV vụ việc Seungri bị tố cáo tấn công người khác. Trong video, anh đã vung chai rượu về phía người khác, cùng bạn bè bao vây người được cho là nạn nhân. Ảnh: IMBC.

Seungri ra tay "tương tác" với người đàn ông A. Ảnh: JTBC.

Đoạn CCTV cho thấy cựu thành viên BIGBANG đã vung chai rượu. Ảnh: JTBC.

Cựu ca sĩ tai tiếng đá vào 1 vật gì đó dưới sàn. Ảnh: JTBC.

Trước đó, anh A. (người kiện) cho biết cuộc cãi vã của mình với nhóm bạn Seungri bắt nguồn từ vấn đề chụp ảnh. Đặc biệt, anh A. khẳng định Seungri đã hỏi anh rằng: "Cậu cũng nghĩ tôi là một kẻ thất bại sao?", sau đó cựu ca sĩ nhắc đến mối quan hệ với "dân anh chị" và doạ nạt rằng: "Việc xử một người như anh cũng chẳng khó khăn gì". Tuy nhiên, phía Seungri phủ nhận cáo buộc. Trong bối cảnh lập luận của phía người khởi kiện và phía Seungri trái ngược nhau và đối đầu căng thẳng, cảnh sát dự kiến sẽ xác minh tình tiết vụ việc một cách chính xác bằng việc bắt đầu triệu tập điều tra người khởi kiện sau kỳ nghỉ lễ Chuseok.

Người đàn ông A. cho biết đã nhắc đến mối quan hệ với "dân anh chị" và dọa anh rằng: "Việc xử một người như anh cũng chẳng khó khăn gì". Ảnh: X.

Seungri sinh năm 1990, là em út của BIGBANG, ra mắt năm 2006. Seungri từng là sao hạng A tại làng giải trí Hàn song nam ca sĩ này đã hết đường trở lại Kbiz sau scandal nhóm chat tình dục cách đây 7 năm.

Còn nhớ bê bối hộp đêm Burning Sun bị phanh phui năm 2019 đã gây chấn động dư luận khắp châu Á. Seungri là 1 trong những nhân vật cộm cán của Burning Sun và đã vướng vòng lao lý. Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 1/2022, cựu thành viên BIGBANG đã thừa nhận 9 cáo buộc gồm mua dâm, môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, vi phạm Đạo luật vệ sinh thực phẩm, vi phạm Đạo luật giao dịch ngoại hối, vi phạm Đạo luật về tội phạm tình dục do truyền bá nội dung quay lén, tiêu hủy chứng cứ và xúi giục bạo lực đặc biệt. Tới tháng 5/2022, Tòa án Tối cao Hàn Quốc chính thức công nhận bản án 1 năm 6 tháng tù giam của Seungri do Tòa án cấp dưới phán quyết. Ngoài án phạt tù, nam ca sĩ còn phải nộp phạt 1,15 tỷ won (21,42 tỷ đồng).

Sự nghiệp, danh tiếng của Seungri lụi tàn vì bê bối. Ảnh: X.

Do Seungri bị giam giữ từ tháng 8/2021 nên nam ca sĩ chính thức được thả ra trong tháng 2/2023. Sau khi ra tù, Seungri thường xuất hiện tại các nhà hàng và quán rượu ở quận Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). Cựu thành viên BIGBANG cũng lọt vào ống kính của khán giả khi tham gia nhiều hoạt động gặp mặt nhà đầu tư ở các nhà hàng ở Đông Nam Á trong 4 năm qua. Seungri cũng có ý định trở lại kinh doanh, mở club ở Đông Nam Á sau khi mãn hạn tù và nung nấu tham vọng xây dựng Burning Sun thứ 2 tại đây.

Vào ngày 21/8 vừa qua, Seungri đã được bắt gặp ở Hà Nội, Việt Nam. Được biết, Seungri đến tham dự 1 sự kiện khai trương. Cựu em út BIGBANG được nhìn thấy đang đi bộ về phía địa điểm tổ chức sự kiện trong thời tiết mưa, được nhân viên an ninh hộ tống và cầm ô che. Seungri xuất hiện trong chiếc áo khoác vest màu be, và vẻ ngoài của cựu ngôi sao 36 tuổi cũng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Ngay trước vụ hành hung, Seungri đến Việt Nam dự khai trương. Ảnh: X

Nguồn: KoreaBoo