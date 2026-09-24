"Kẻ thù của Kim Soo Hyun" bị tạm giam, nhà cửa phải đem bán đấu giá vì nợ đến 154 tỷ đồng

Sau khi được minh oan, Kim Soo Hyun mạnh mẽ trở lại làng giải trí. Ở góc độ ngược lại, Kim Se Ui lâm thảm cảnh bị tạm giam, bán đấu giá tài sản.

Vào ngày 23/9, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã quyết định thụ án vụ kiện bán đấu giá tài sản đăng ký dưới tên Kim Se Ui - người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero và đưa ra cáo buộc Kim Soo Hyun hẹn hò với cố diễn viên Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành niên. Tài sản được đệ trình đem bán đấu giá là căn hộ chung cư Hanyang ở phường Apgujeong, quận Gangnam, Seoul. Vụ kiện được khởi xướng theo yêu cầu của luật sư Kim So Yeon, người tuyên bố rằng bà chưa nhận được hơn 120 triệu won (2,2 tỷ đồng) tiền phí luật sư và các khoản thanh toán khác từ Kim Se Ui.

Trước đó, luật sư Kim So Yeon đã nộp đơn yêu cầu thi hành án dựa trên lệnh thanh toán do Tòa án quận Daejeon ban hành. Tuy nhiên, cơ quan đăng ký bất động sản đã liệt kê một số khoản nợ ưu tiên cần thanh toán của Kim Se Ui, bao gồm các khoản thế chấp của Ngân hàng Shinhan trị giá khoảng 3,396 tỷ won (64,7 tỷ đồng) từ năm 2020 và 360 triệu won (6,8 tỷ đồng) từ năm 2024, lệnh tạm giữ 2 tỷ won (38,1 tỷ đồng) cổ phần của Kim Se Ui do công ty Gold Medalist của Kim Soo Hyun đệ trình, và 2 vụ tịch thu của Sở Thuế vụ Gangnam liên quan đến khoảng 2,37 tỷ won (45,2 tỷ đồng) tiền thuế quốc gia chưa nộp. Tổng số tiền các khoản nợ được xác định ước tính khoảng 8,07 tỷ won (gần 154 tỷ đồng).

Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã quyết định thụ án vụ kiện bán đấu giá tài sản đăng ký dưới tên Kim Se Ui. Tổng khoản nợ của Kim Se Ui lên đến khoảng 8,07 tỷ won (gần 154 tỷ đồng).

Hồ sơ cho thấy căn hộ bị bán đấu giá được mua vào năm 1986 bởi ông Kim Young Soo quá cố, cựu chủ tịch của đài MBC. Sau khi ông qua đời vào tháng 8/2024, Kim Se Ui và chị gái mỗi người thừa kế 50% tài sản. Vào ngày 10/9, Phòng Thu hồi Tài sản Do Phạm Tội của Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul, do công tố viên trưởng So Jung Soo đứng đầu, sau khi truy tìm các tài khoản quyên góp và thẩm vấn các cá nhân liên quan, đã kết luận rằng số tiền bất chính mà Kim Se Ui bị cáo buộc thu được ít nhất là 169,4 triệu won (3,2 tỷ đồng). Sau đó, các công tố viên đã hoàn tất việc đăng ký lệnh phong tỏa tài sản thuộc sở hữu của Kim Se Ui để đảm bảo việc tịch thu có thể xảy ra.

Từ tháng 3 năm ngoái, Kim Se Ui - người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero - đã đưa ra những cáo buộc về mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron thông qua các livestream trên YouTube và các nền tảng khác. Kim Se Ui cũng tổ chức họp báo công bố các đoạn ghi âm và tin nhắn được cho là của Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron.

Kim Se Ui đứng sau chiến dịch cáo buộc Kim Soo Hyun hẹn hò với cố diễn viên Kim Sae Ron lúc cô còn là trẻ vị thành niên. Ảnh: Kbizoom

Tuy nhiên, các nhà điều tra đã xác định rằng các đoạn ghi âm đã bị thao túng bằng trí tuệ nhân tạo, các đoạn tin nhắn được cho là giữa 2 người cũng đã bị làm giả. Kim Se Ui bị bắt vào tháng 5/2026 với các cáo buộc bao gồm phát tán thông tin sai lệch và bị truy tố vào tháng 6. Phiên tòa đầu tiên của Kim Se Ui đã diễn ra vào ngày 11/9.

Vào ngày 7/9 vừa qua, truyền thông Hàn Quốc đưa tin các công tố viên đã trả lại hồ sơ điều tra cáo buộc hẹn hò của Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron cho cảnh sát từ ngày 3/9. Trước đó vào ngày 29/7, Sở Cảnh sát Seongdong ở Seoul đã quyết định không chuyển vụ án cho công tố viên do thiếu bằng chứng và chuyển hồ sơ để xem xét. Vì các công tố viên không yêu cầu điều tra bổ sung hoặc điều tra lại, quyết định của cảnh sát coi như đã được hoàn tất, chính thức khép lại cuộc điều tra khoảng 1 năm 4 tháng sau khi đơn khiếu nại được đệ trình.

Kim Soo Hyun được minh oan cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên. Ảnh: X

Sau khi được minh oan, Kim Soo Hyun nhanh chóng trở lại showbiz, hoạt động đầu tiên là chụp ảnh quảng cáo cho thương hiệu thời trang Philippines BENCH. Đến ngày 23/8, Kim Soo Hyun đã sang Jakarta (Indonesia) để tham dự chương trình truyền hình trực tiếp Mahakarya RCTI 37 nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập đài truyền hình RCTI. Nam diễn viên sẽ tiếp tục tham gia các lễ trao giải cuối năm như The Fact Music Awards, Asia Artist Awards. Tuy nhiên, sự trở lại của Kim Soo Hyun đã gây ra nhiều tranh cãi trái chiều trong công chúng.

Kim Soo Hyun vừa trở lại qua lễ trao giải The Fact Music Awards. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom