Suýt ngã trên sân khấu Miss Grand, Emoura Phạm được khen vì xử lý khéo

Emoura Phạm gặp sự cố, suýt ngã trên sân khấu Miss Grand International 2026 nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉnh vương miện và tiếp tục phần trình diễn.

Tối 23/9, gần 80 thí sinh tham dự lễ khai mạc và họp báo Miss Grand International 2026. Emoura Phạm - đại diện Việt Nam xuất hiện gần cuối chương trình trong chiếc đầm dạ hội xuyên thấu màu cam, kết hợp giày cao gót.

Sau màn hô tên, người đẹp bắt đầu catwalk và gặp sự cố khi bước xuống bậc sân khấu đầu tiên. Do hụt chân, cô mất thăng bằng, đổ về phía trước. Chiếc vương miện trên đầu cũng tuột khỏi vị trí nhưng Emoura Phạm nhanh tay giữ lại.

Khoảnh khắc Emoura Phạm suýt ngã, rơi vương miện khi catwalk.

Ngay sau đó, cô tiếp tục sải bước, đồng thời chỉnh lại vương miện và giữ nụ cười khi tạo dáng ở cuối sân khấu. Màn xử lý giúp người đẹp hoàn thành phần xuất hiện mà không để sự cố kéo dài.

Khoảnh khắc này sau đó được chia sẻ trên nhiều diễn đàn sắc đẹp trong nước và quốc tế. Nhiều khán giả dành lời khen cho sự bình tĩnh và phản ứng nhanh của đại diện Việt Nam.

“Không một động tác thừa”; “Suýt ngã mà vẫn giữ được thần thái, xử lý quá nhanh!”, “Phản xạ tốt thật, bình tĩnh xử lý nên nhìn vẫn rất chuyên nghiệp”, “Nếu không xem video chắc không nghĩ vừa có sự cố xảy ra luôn”, “Một pha xử lý khá khéo, quan trọng nhất là không bị cuống”,... là bình luận của nhiều khán giả.

Emoura Phạm đang nhận được sự chú ý tại Miss Grand International 2026. Cùng sự kiện, cô được công bố chiến thắng vòng bình chọn Grand Day Experience, qua đó nhận phần thưởng là chuyến thăm trụ sở Miss Grand International tại Thái Lan và tham dự tiệc trà chiều ngày 28/9.

Trước đó, cô là một trong 10 thí sinh dùng bữa tối cùng Chủ tịch Miss Grand International Nawat Itsaragrisil và Miss Grand International 2025 Emma Tiglao.

Emoura Phạm, tên thật Turner Katherine Margaret, sinh năm 2000. Cô đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 vào ngày 31/7 tại TPHCM. Người đẹp mang hai dòng máu Việt - Anh, có mẹ là người Việt, bố là người Anh gốc Nam Phi.

Đại diện Việt Nam nhận nhiều lời khen nhờ màn xử lý nhanh.

Người đẹp lớn lên tại Việt Nam, từng học tại các trường quốc tế trong nước trước khi sang Mỹ học phổ thông năm 15 tuổi. Sau đó, cô theo học chương trình nghệ thuật tại Irvine Valley College, California.

Người đẹp cao 1,7m, số đo ba vòng 80-60-92cm. Cô đăng quang Miss Grand Vietnam 2026 vào ngày 31/7 và trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss Grand International.

Miss Grand International 2026 ban đầu dự kiến tổ chức tại Ấn Độ. Tuy nhiên, ban tổ chức sau đó chuyển cuộc thi về Thái Lan do đơn vị đăng cai không đáp ứng các cam kết về tiêu chuẩn tổ chức.

Theo lịch trình điều chỉnh, các thí sinh bắt đầu nhập cuộc từ ngày 18-19/9. Vòng bán kết diễn ra ngày 7/10 và chung kết tổ chức ngày 10/10 tại Thái Lan. Đương kim Miss Grand International Emma Tiglao sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm trong đêm chung kết.