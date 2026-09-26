Phim 18+ Nỗi Ô Nhục Họ Cho: Cái bóng 23 năm tuổi mà Son Ye Jin - Ji Chang Wook không thể đạp đổ

Bộ phim Nỗi Ô Nhục Họ Cho dù đã ra mắt 23 năm nhưng vẫn đủ sức lấn át màn tái xuất của Son Ye Jin.

The Scandal của Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana vừa lên sóng Netflix đã lập tức kéo sự chú ý trở lại với Nỗi Ô Nhục Họ Cho (Untold Scandal), bộ phim điện ảnh Hàn Quốc ra mắt từ năm 2003. Cùng dựa trên Les Liaisons dangereuses và cùng đưa trò chơi quyến rũ đầy nguy hiểm vào bối cảnh Joseon, hai tác phẩm cách nhau 23 năm nhưng lại cho thấy một khác biệt khá rõ khi bản truyền hình có nhiều thời gian hơn để đào sâu nhân vật, còn bản điện ảnh cũ biết chính xác phải giữ lại điều gì để câu chuyện không mất đi sự sắc lạnh.

Đáng nói, The Scandal ra mắt và nhận về không ít bình luận tiêu cực. Một số nhận xét cho rằng dàn cast không hợp vai, nhịp phim chậm, một số lựa chọn của nhân vật thiếu thuyết phục và những cảnh thân mật chưa phải lúc nào cũng tạo thêm giá trị cho câu chuyện. Trong bối cảnh đó, xem lại Nỗi Ô Nhục Họ Cho càng được chú ý.

Khi dục vọng trở thành một trò chơi mà không ai thực sự kiểm soát được

Nỗi Ô Nhục Họ Cho lấy bối cảnh Joseon thế kỷ 18, kể về một nhóm quý tộc sống trong xã hội mà danh dự, tiết hạnh và lễ giáo được đặt lên trên ham muốn cá nhân. Nhưng đằng sau những bộ hanbok kín đáo, những căn phòng được trang trí trang trọng và vẻ ngoài chuẩn mực ấy lại là một thế giới hoàn toàn khác, nơi con người dùng tình dục, quyến rũ và thao túng để đạt được thứ mình muốn. Netflix cũng giới thiệu phim như một phiên bản Hàn Quốc của Dangerous Liaisons, xoay quanh hai chị em họ tìm cách hủy hoại cuộc sống của những người vô tội.

Trung tâm của câu chuyện trong Nỗi Ô Nhục Họ Cho là phu nhân Cho (Lee Mi Sook), một phụ nữ quý tộc thông minh nhưng bị nhốt trong cuộc hôn nhân không có tình yêu. Khi chồng chuẩn bị đưa một người phụ nữ khác về nhà, bà không chọn cách cam chịu. Phu nhân Cho tìm đến người em họ Jo Won (Bae Yong Joon), một tay chơi nổi tiếng với khả năng quyến rũ phụ nữ, để thực hiện một trò trả đũa.

Mục tiêu của Jo Won là phu nhân Jeong (Jeon Do Yeon), một góa phụ trẻ nổi tiếng vì quyết tâm giữ trọn tiết hạnh với người chồng đã qua đời. Đây vốn là kiểu phụ nữ mà Jo Won khó lòng chinh phục, và chính sự khó khăn ấy biến cuộc săn đuổi thành một trò chơi hấp dẫn.

Phần thú vị nhất của phim nằm ở chỗ Jo Won không đơn giản là một kẻ săn tình, còn phu nhân Cho cũng không chỉ là người đứng ngoài giật dây. Ngay từ đầu, hai người đã có một mối quan hệ đầy ham muốn và toan tính. Họ hiểu nhau quá rõ để có thể hoàn toàn tin tưởng nhau, nhưng cũng bị hấp dẫn bởi nhau đến mức không thể đơn giản rời khỏi cuộc chơi. Jo Won muốn chứng minh khả năng quyến rũ của mình, phu nhân Cho muốn trả thù và đồng thời muốn kiểm soát Jo Won. Còn phu nhân Jeong, người tưởng như chỉ là quân cờ, lại dần trở thành biến số khiến toàn bộ kế hoạch mất kiểm soát.

Vì thế, bộ phim không thực sự kể về việc ai sẽ lên giường với ai. Nó kể về việc ai sẽ là người đầu tiên đánh mất quyền kiểm soát cảm xúc của mình. Đây cũng là lý do Nỗi Ô Nhục Họ Cho vẫn có sức hút dù công thức của nó không mới. Khán giả biết Jo Won đang nói dối, biết phu nhân Cho đang thao túng, biết phu nhân Jeong đang bị đặt vào một cái bẫy. Nhưng điều khiến người xem tiếp tục theo dõi là không biết khi nào chính những kẻ bày ra cái bẫy ấy sẽ mắc vào nó.

Bộ phim vì thế có một sự châm biếm khá cay độc. Xã hội Joseon càng khắt khe với dục vọng bao nhiêu, những ham muốn bị che giấu phía sau nó càng trở nên méo mó bấy nhiêu. Người ta nói về trinh tiết nhưng lại dùng tình dục như công cụ. Người ta đề cao đạo đức nhưng lại bí mật phản bội. Người ta coi phụ nữ phải sống theo khuôn phép nhưng những người có quyền lực nhất lại liên tục tìm cách phá bỏ khuôn phép ấy cho riêng mình.

Không cần kéo dài 8 tập, Nỗi Ô Nhục Họ Cho vẫn khiến trò chơi tình ái nguy hiểm hơn

Điểm đáng giá nhất của Nỗi Ô Nhục Họ Cho nằm ở sự cô đọng. Bộ phim chỉ có thời lượng của một tác phẩm điện ảnh nhưng vẫn đủ không gian để xây dựng tam giác giữa phu nhân Cho, Jo Won và phu nhân Jeong. Mỗi nhân vật đều có một mục đích rõ ràng, và mỗi lần quan hệ giữa họ thay đổi, câu chuyện lập tức tiến thêm một bước.

Điểm mạnh của Nỗi Ô Nhục Họ Cho chính là thứ The Scandal đang gặp khó khăn khi xử lý. Series Netflix có tới 8 tập và chủ động mở rộng câu chuyện. Phu nhân Cho của Son Ye Jin được đưa lên vị trí trung tâm hơn, quá khứ giữa cô và Jo Won được khai thác, mối quan hệ của hai người cũng được xây dựng theo hướng có tình cảm thật thay vì chỉ là ham muốn và thao túng. Đây là một thay đổi có chủ đích, giúp phiên bản mới có thêm đất cho diễn xuất, tâm lý nhân vật và mở rộng này tạo ra một hướng tiếp cận khác so với bản điện ảnh.

The Scandal nhiều tham vọng nhưng chưa ổn

Nhưng chính tham vọng ấy lại khiến nội dung của The Scandal đôi lúc bị loãng. Phim có vấn đề về nhịp độ khi câu chuyện được kéo dài thành 8 tập. Những câu chuyện như thân phận phụ nữ, lễ giáo và khát vọng tự do đôi khi mới chỉ được khai thác ở bề mặt, thông qua lời kể của nhân vật. Trong khi đó, các cảnh ân ái giữa Ji Chang Wook và các diễn viên nữ ở một số tập bị chỉ trích vì kéo dài nhưng chưa đóng góp đủ cho tâm lý hay mối quan hệ quyền lực của nhân vật.

Đây chính là lúc bộ phim năm 2003 cho thấy sự lợi hại. Nỗi Ô Nhục Họ Cho cũng có cảnh nóng, thậm chí từng gây tranh luận khi ra mắt. Nhưng đạo diễn Lee Jae Yong biết cách để biến tình dục thành một phần không thể tách rời của câu chuyện, chứ không mang mục đích câu view phản cảm. Ánh mắt, khoảng cách giữa hai nhân vật, bàn tay chạm vào nhau hay một cuộc ân ái đều là những bước đi trong ván cờ quyền lực. Cảnh nóng của phim phục vụ cho câu chuyện về dục vọng và dục vọng lại phục vụ cho câu chuyện về quyền lực.

Cảnh nóng trong Nỗi Ô Nhục Họ Cho không mang tới cảm giác thừa thãi, phản cảm

Bae Yong Joon cũng có một màn biến hóa đáng nhớ. Ngay trước đó, anh đã trở thành ngôi sao châu Á với Bản Tình Ca Mùa Đông, gắn liền với hình tượng nam chính lãng mạn. Sang Nỗi Ô Nhục Họ Cho, anh lập tức phá vỡ hình ảnh ấy bằng Jo Won - một kẻ phong lưu, tự tin, thích chơi đùa với cảm xúc phụ nữ và coi việc chinh phục người khác như một trò tiêu khiển. Nhưng Lee Mi Sook mới là người tạo ra bầu không khí nguy hiểm, căng thẳng cho bộ phim. Phu nhân Cho của cô không cần phải la hét hay liên tục thể hiện sự độc ác, chỉ một ánh nhìn cũng đủ cho thấy cô đang tính toán. Còn Jeon Do Yeon đem đến một phu nhân Jeong mềm mại hơn nhưng không hề đơn giản, khiến nhân vật từ một mục tiêu của trò chơi dần trở thành người có khả năng làm đảo ngược toàn bộ thế cờ. Dĩ nhiên, cả 3 đều quá hợp vai và thể hiện tốt hơn so với bộ ba Ji Chang Wook - Son Ye Jin - Nana của The Scandal.

Ji Chang Wook - Son Ye Jin - Nana của The Scandal khó lòng vượt qua 3 huyền thoại trong Nỗi Ô Nhục Họ Cho

So với The Scandal, điều đáng chú ý là bản cũ không nhất thiết phải giải thích quá nhiều để khán giả hiểu nhân vật. The Scandal đã tự biến lợi thế của mình (việc có nhiều thời gian để khắc họa câu chuyện) trở thành điểm yếu chí mạng khi nó lê thê một cách không cần thiết. Còn Nỗi Ô Nhục Họ Cho gần như không cho khán giả cơ hội mất kiên nhẫn. Nó đưa người xem vào trò chơi, khiến họ chứng kiến từng nước đi và nhanh chóng đẩy các nhân vật đến hậu quả của chính những gì họ gây ra.

Đó cũng là điểm khiến bộ phim 2003 vẫn đáng xem lại trong thời điểm The Scandal đang gây chú ý. Không phải vì phiên bản mới không có giá trị, mà bởi khi đặt cạnh nhau, người ta càng thấy rõ sức mạnh của một bộ phim biết tiết chế. Nó không cần nhiều tập hơn, không cần nhiều cảnh nóng hơn, cũng không cần giải thích nhiều hơn để khiến dục vọng, phản bội và sự giả tạo trở nên nguy hiểm.

The Scandal không dở nhưng nó không đủ sức vượt qua bản điện ảnh

Sau 23 năm, Nỗi Ô Nhục Họ Cho vẫn giữ được thứ quan trọng nhất của một câu chuyện nơi người chơi tưởng mình đang điều khiển cuộc chơi, cho đến khi nhận ra bản thân mới là quân cờ.