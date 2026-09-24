Phim 19+ The Scandal liên tục nhận chỉ trích, chê bai từ khán giả.

Sau khi The Scandal lên sóng, Nana bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận vì tạo hình trong lần đầu đóng phim cổ trang. Đặc biệt, đôi môi đầy đặn, mới tiêm filler của nữ diễn viên bị một bộ phận khán giả nhận xét là quá hiện đại, không hòa hợp với bối cảnh Joseon, thậm chí khiến họ khó tập trung vào nhân vật. Trước những phản ứng ngày càng gay gắt, Nana mới đây đã trực tiếp lên tiếng xin lỗi.

Đôi môi phản chủ của Nana trong The Scandal

Trên nền tảng giao tiếp với người hâm mộ vào ngày 22/9, Nana thẳng thắn đề cập đến những tranh luận xoay quanh diện mạo của mình trong The Scandal. Cô nói: “Nếu đôi môi của tôi khiến những người xem cảm thấy khó chịu thì đó là lỗi của tôi. Tôi nghĩ lựa chọn cá nhân của mình đã không phải là một lựa chọn phù hợp với tư cách một diễn viên.”

Nữ diễn viên tiếp tục bày tỏ sự áy náy vì những người yêu mến mình cũng phải chứng kiến các bình luận tiêu cực. Nana chia sẻ: “Tôi nghĩ những người hâm mộ yêu quý tôi sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy những lời chỉ trích dành cho tôi. Vì vậy tôi càng cảm thấy có lỗi hơn. Sau này tôi sẽ cố gắng để chúng ta có thể cùng nhau đón nhận nhiều lời nói tốt đẹp hơn.”

Tạo hình của Nana trong The Scandal

Lời xin lỗi của Nana nhanh chóng được chú ý, nhưng những tranh luận xoay quanh diện mạo của cô trong The Scandal vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Một bộ phận khán giả cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở việc Nana có đôi môi đầy đặn mà ở chỗ đặc điểm này quá nổi bật trong một tác phẩm cổ trang, đến mức ảnh hưởng trực tiếp tới cảm giác nhập vai.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện những bình luận cho rằng khi xem phim, họ “chỉ nhìn thấy đôi môi của Nana”, thay vì tập trung vào diễn xuất và câu chuyện. Một số ý kiến cũng đặt câu hỏi về quá trình chuẩn bị hình ảnh cho vai diễn: đây vốn là một bộ phim cổ trang, vậy tại sao những yếu tố ngoại hình dễ gây lệch khỏi bối cảnh lại không được tiết chế trước khi nhân vật xuất hiện trên màn ảnh?

Thực tế đây không phải lần đầu Nana bơm môi nhưng lần này nó thực sự không hợp với bộ phim

Từ đó, tranh cãi không còn dừng ở Nana. Một số cư dân mạng cho rằng nếu chính nữ diễn viên cũng thừa nhận lựa chọn ngoại hình cá nhân “không phù hợp với tư cách một diễn viên”, thì ekip tạo hình và những người chịu trách nhiệm về hình ảnh nhân vật cũng khó đứng ngoài câu chuyện. Theo luồng ý kiến này, việc một đặc điểm ngoại hình gây chú ý đến mức lấn át nhân vật cho thấy khâu cân nhắc tổng thể giữa diễn viên, tạo hình và bối cảnh phim đáng lẽ cần được kỹ lưỡng hơn. Thế nhưng rõ ràng cả ekip The Scandal không ai chú ý tới đặc điểm này và vẫn để Nana can thiệp thẩm mỹ rồi lên hình với đôi môi quá hiện đại.

“Nana đẹp thì ai cũng biết, nhưng đã biết mình đóng cổ trang thì cũng phải hiểu ngoại hình nào phù hợp với nhân vật. Đẹp theo gu hiện đại không có nghĩa là đặt vào bối cảnh nào cũng hợp”, “Điều khó hiểu là Nana đã biết đây là phim cổ trang mà vẫn lựa chọn can thiệp thẩm mỹ để có đôi môi như vậy. Đến khi lên phim bị phản ứng thì mới xin lỗi. Với diễn viên, ngoại hình cũng là một phần của nhân vật, không thể chỉ nghĩ mình thích thế nào là được”, “Nhưng ekip cũng không thể phủi tay. Đây là phim cổ trang chứ không phải phim hiện đại. Đạo diễn, stylist, chuyên viên hóa trang, cả ekip nhìn tạo hình mỗi ngày mà không ai thấy đôi môi quá lệch với tổng thể sao?”, “Nếu một ekip làm phim cổ trang mà không nhận ra một chi tiết trên gương mặt nữ chính khiến khán giả vừa nhìn đã thấy sai thời đại thì thật sự phải đặt câu hỏi về khâu tạo hình. Không lẽ cứ diễn viên đẹp là tạo hình thế nào cũng được?”, “Phim cổ trang cần sự đồng nhất từ trang phục, tóc tai, trang điểm cho đến đường nét gương mặt. Nếu biết Nana đã có đôi môi quá nổi bật mà vẫn để nguyên lên hình, thì đây không còn là chuyện cá nhân của diễn viên nữa mà là lựa chọn của cả ekip”,... - một số bình luận trên các bài đăng về lời xin lỗi của Nana.

Khán giả cho rằng trách nhiệm không thể đổ hết cho Nana

Dù vậy, cũng có những khán giả cho rằng việc tập trung quá mức vào một đặc điểm ngoại hình là khắt khe với Nana, nhất là khi cô đang đảm nhận một vai diễn có diễn biến tâm lý và hành trình nhân vật riêng. Một số nguồn tin về bộ phim cũng ghi nhận Nana nhận được phản hồi tích cực ở những phân đoạn thể hiện sự chuyển biến của An Hui Yeon từ một người phụ nữ cam chịu sang người bắt đầu khao khát được sống theo ý mình.

The Scandal đánh dấu lần đầu Nana thử sức với thể loại cổ trang. Trong phim, cô đảm nhận vai An Hui Yeon, một góa phụ trẻ mất chồng trước cả khi hai người kịp làm lễ cưới. Sống trong thời đại mà người phụ nữ gần như không được tự quyết cuộc đời vì những quy chuẩn khắt khe về trinh tiết và tiết hạnh, An Hui Yeon từ bỏ nhiều thứ và sống từng ngày trong sự cam chịu.