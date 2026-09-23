Bức xúc thay Ninh Dương Lan Ngọc

Hụt hẫng và bất mãn là cảm xúc của netizen ngay lúc này cho những gì đang diễn ra với Ninh Dương Lan Ngọc.

Chiều ngày 23/09, showcase ra mắt dàn diễn viên Chị Chị Em Em 3 quy tụ những gương mặt đình đám như NSND Lê Khanh, Steven Nguyễn, Quốc Anh, Kỳ Duyên, Chi Pu và đặc biệt là sự lộ diện chính thức của Ninh Dương Lan Ngọc. Quyết định giữ bí mật danh tính của nàng "ngọc nữ" đến tận phút chót được kỳ vọng sẽ tạo nên một cú bùng nổ truyền thông. Tuy nhiên, trái với sự mong đợi của số đông sau chuỗi ngày dài bị ê-kíp giấu giếm, lần lộ diện này của Lan Ngọc lại có phần mờ nhạt, không bõ công người hâm mộ chờ đợi suốt bấy lâu.

Dàn cast tại buổi showcase

Ninh Dương Lan Ngọc lần đầu được công bố với tư cách là diễn viên chính trong Chị Chị Em Em 3

Lý do là bởi trước khi sự kiện diễn ra, tất cả diễn viên từ vai phụ đến vai chính đều đã được công bố, thậm chí còn được êkip "vắt kiệt" content, "spam" hình ảnh liên tục nhưng tạo hình của Ninh Dương Lan Ngọc thì vẫn là một ẩn số. Người hâm mộ liên tục bày tỏ sự bức xúc, thậm chí tràn vào "đòi" tạo hình của Ninh Dương Lan Ngọc ngay dưới các bài đăng giới thiệu nhân vật của các diễn viên khác. Cùng với đó là kỳ vọng được đẩy lên cao để xứng đáng với sự chờ đợi ròng rã nhiều tháng liền.

Người hâm mộ từng nóng lòng chờ Lan Ngọc (Ảnh: TikTok)

Thậm chí còn tràn vào bài đăng của các diễn viên khác để "đòi" tạo hình của Lan Ngọc (Ảnh: Threads)

Tuy nhiên, tạo hình an toàn tại sự kiện khiến người hâm mộ không khỏi hụt hẫng khi là "át chủ bài" cuối cùng nhưng lại kém nổi bật hơn Kỳ Duyên và Chi Pu nếu so về outfit. Ngay cả lý do êkip úp mở về nhân vật do Lan Ngọc thủ vai cũng gây bức xúc vì hóa ra là chẳng có gì đặc biệt ngoài việc là một chiêu "truyền thông". "Phim có 5 diễn viên chính nên ekip bắt buộc phải công bố từng người một như một cách để làm truyền thông", đạo diễn Will Vũ cho hay.

Ninh Dương Lan Ngọc bị cho là kém nổi bật hơn khi diện outfit tối màu tại showcase

Nghe lý do "giấu" nhân vật chính đến phút cuối mà bức xúc thay do nữ diễn viên (Clip: Team sự kiện)

Về phía mình, Ninh Dương Lan Ngọc cũng cho hay khi êkip để bóng lưng của cô trên teaser, cô đã nhắn lên fanpage của phim đó không phải mình. "Lỡ giấu rồi thì em cũng cùng êkip đoàn phim giấu luôn", Lan Ngọc nói. Cô cho biết thêm Chị Chị Em Em 3 ngay từ đầu đã có những hint nhỏ tiết lộ về từng nhân vật tham gia, nên mọi người sẽ thắc mắc không biết người này có không người kia có không. Nhưng cô cũng mong mọi người thông cảm với đoàn phim "bởi chiến lược dành cho 6 diễn viên nên họ phải chia ra, đến ngày 12/10 sẽ công bố dự án này thêm 1 lần nữa".

Lan Ngọc mong khán giả thông cảm vì bản thân bị êkip giấu nhẹm (Clip: Team sự kiện)

Cùng ngày diễn ra showcase, poster chính thức của Ninh Dương Lan Ngọc cũng như của phim Chị Chị Em Em 3 được công bố. Trong dự án điện ảnh lần này, Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu - một người phụ nữ đến từ phương Nam, luôn tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt và đầy gia trưởng với người chồng là Văn Cường (Steven Nguyễn). Thị Liễu cũng được cho là có chuyện tình ngang trái với Văn Tài (Quốc Anh) - người sẽ là chồng của Thị Mầu (Kỳ Duyên) trong phim.

Với Lan Ngọc, đây là kiểu vai diễn đã lâu rồi cô chưa từng thể hiện qua nên rất áp lực. Chia sẻ về khó khăn khi vào vai Thị Liễu, Lan Ngọc cho hay ngoài đời cô có tính cách khá “tăng động” và "linh hoạt" nên phải kìm lại tính cách của mình để thể hiện tốt nhân vật. Thị Liễu cũng là một vai diễn khiến Lan Ngọc trưởng thành hơn.

Poster chính thức của Ninh Dương Lan Ngọc (Ảnh: NSX)

Về bối cảnh, Chị Chị Em Em 3 đưa khán giả ngược dòng thời gian về với vùng đất Kinh Bắc xưa với câu chuyện tình yêu, danh vọng và những âm mưu bị đặt dưới hệ thống lễ giáo phong kiến. Mạch phim tập trung khắc họa cuộc tình tay năm phức tạp giữa các nhân vật.

Trung tâm là công tử Văn Tài (Quốc Anh), người dù đang chuẩn bị kết hôn môn đăng hộ đối với tiểu thư Thị Mầu (Kỳ Duyên) nhưng lại đem lòng say đắm Thị Liễu (Lan Ngọc). Bên cạnh đó, mối quan hệ càng thêm thắt nút khi Văn Tài vẫn vướng bận duyên nợ cũ chưa dứt với Thị Nương (Chi Pu) - một cô ca nương hát quan họ. Giữ vai trò cầm cân nảy mực cho gia tộc trong phim là NSND Lê Khanh trong vai mẹ của Thị Mầu, người đại diện cho gia thế và những chuẩn mực khắt khe của xã hội cũ.

Poster chính thức của Chị Chị Em Em 3 (Ảnh: NSX)

Qua các tuyến nhân vật đan xen, dự án tiếp tục khai thác thế mạnh của thương hiệu Chị Chị Em Em về đề tài nữ quyền và tình yêu. Dù màn ra mắt tại showcase chưa hoàn toàn thỏa mãn được kỳ vọng của khán giả, vai diễn Thị Liễu của Ninh Dương Lan Ngọc vẫn là mắt xích quan trọng, hứa hẹn tạo nên sự bùng nổ cho phim khi chính thức công chiếu.



