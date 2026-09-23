Tác phẩm này thực sự là một kiệt tác của làng phim Hàn.

Nhắc đến những tác phẩm điện ảnh kinh điển của Hàn Quốc, Nhà Vua Và Chàng Hề (The King And The Clown) chắc chắn là một trong những cái tên đầu tiên được nhiều khán giả nghĩ tới. Ra mắt vào năm 2005, bộ phim tạo nên một cơn bão thực sự tại phòng vé Hàn Quốc.

Nhà Vua Và Chàng Hề bán được khoảng 12,3 triệu vé, trong khi dân số Hàn Quốc thời điểm đó chỉ vào khoảng 48-49 triệu người. Chính vì thành tích khổng lồ này, truyền thông xứ kim chi từng ví von rằng cứ 4 người Hàn Quốc thì có 1 người bỏ tiền ra rạp thưởng thức tác phẩm.

Nhà Vua Và Chàng Hề là một tác phẩm điện ảnh huyền thoại của Hàn Quốc.

Bộ phim lấy bối cảnh dưới thời Yên Sơn Quân, xoay quanh hai nghệ sĩ đường phố Jangsaeng và Gong Gil. Trong đó, Gong Gil thường đảm nhận những vai nữ trong các màn biểu diễn.

Sau một biến cố, cả hai tới một nơi khác và cùng thành lập một nhóm biểu diễn mới. Cuộc đời họ hoàn toàn thay đổi khi một vở diễn châm biếm nhà vua cùng giới quyền quý khiến cả nhóm bị bắt vào cung. Để bảo toàn mạng sống, những nghệ sĩ phải khiến nhà vua bật cười bằng chính tài năng của mình.

Từ đây, Jangsaeng và Gong Gil bị cuốn vào thế giới cung đình đầy quyền lực, dục vọng và những âm mưu nguy hiểm. Đặc biệt, Gong Gil ngày càng thu hút sự chú ý của nhà vua, khiến mối quan hệ giữa các nhân vật trở nên phức tạp và đẩy hai chàng hề vào những tình thế không thể lường trước.

Và nếu phải chọn ra cái tên được nhớ đến nhiều nhất sau thành công vang dội của Nhà Vua Và Chàng Hề, đó chắc chắn là Lee Jun Ki.

Gong Gil là vai diễn để đời của Lee Jun Ki.

Anh đảm nhận vai Gong Gil, chàng hề chuyên hóa thân thành phụ nữ. Lee Jun Ki không chỉ sở hữu gương mặt đẹp trai nổi bật mà còn thể hiện quá xuất sắc những nét mềm mại, duyên dáng và đầy cảm xúc của Gong Gil. Sự kết hợp giữa ngoại hình và màn hóa thân thuyết phục đến mức nam diễn viên được mệnh danh là "người đàn ông đẹp hơn phụ nữ".

Quan trọng hơn, Lee Jun Ki không biến Gong Gil thành một nhân vật chỉ gây chú ý bằng vẻ ngoài. Anh mang lên màn ảnh muôn vàn dáng vẻ và trạng thái cảm xúc khác nhau, giúp nhân vật trở thành một trong những hình tượng đáng nhớ nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Sức hút ấy thậm chí phát triển thành một hiện tượng văn hóa. Trang Cine21 viết rằng nam diễn viên mang đến "cơn nghiện The King and the Clown", "hội chứng Lee Jun Ki" và "hội chứng mỹ nam".

Hơn 2 thập kỷ trôi qua, Nhà Vua Và Chàng Hề vẫn được nhớ tới như một tác phẩm đặc biệt của điện ảnh Hàn Quốc, thành công cả về thương mại lẫn giá trị nghệ thuật, còn Lee Jun Ki hiện đã đặt chân vào hàng ngũ những ngôi sao hàng đầu. Anh ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm chất lượng như Iljimae, Two Weeks, The Scholar Who Walks the Night, Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo, Criminal Minds, Lawless Lawyer, Flower of Evil, Again My Life và Arthdal Chronicles: The Sword of Aramun. Tháng 10 tới, nam diễn viên sẽ trở lại với Kidnap Game, hợp tác cùng Sakaguchi Kentaro và Ko Chia Yen.