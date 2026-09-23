Thông tin cặp đôi Running Man chính thức tái hợp đang thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

Sáng 23/9, làng phim Hoa ngữ đón nhận thông tin đáng chú ý khi dự án cổ trang Triều Ngọc Giai chính thức công bố Bạch Lộc và Trần Triết Viễn là cặp đôi diễn viên chính. Như vậy, sau một thời gian xuất hiện những đồn đoán về dàn cast, màn hợp tác giữa hai ngôi sao cuối cùng cũng được xác nhận.

Theo kế hoạch hiện tại, Triều Ngọc Giai dự kiến khởi quay vào đầu tháng 12/2026 tại Hoành Điếm, với thời gian ghi hình khoảng 115 ngày.

Triều Ngọc Giai đã chính thức công bố Bạch Lộc và Trần Triết Viễn là cặp đôi chính.

Sự kết hợp giữa Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Trước khi trở thành bạn diễn trên màn ảnh, cả hai từng cùng xuất hiện trong Keep Running - phiên bản Trung Quốc của chương trình tạp kỹ kết hợp truyền hình thực tế nổi tiếng Running Man.

Cả hai từng khiến khán giả thích thú khi cùng tham gia Keep Running (Running Man phiên bản Trung Quốc).

Đáng chú ý, Bạch Lộc và Trần Triết Viễn vốn có mối quan hệ tốt. Khi tham gia Keep Running, cả hai từng tạo ra không ít tình huống hài hước, những màn tung hứng tự nhiên và trở thành một cặp đôi "tấu hài" khiến khán giả thích thú. Chính vì vậy, việc họ tái hợp và chuyển từ những người cùng đồng hành trong show thực tế thành bạn diễn của nhau trong một dự án cổ trang đang tạo nên phản ứng rất tích cực trên mạng xã hội.

Nói thêm về Triều Ngọc Giai, đây là dự án phim thuộc thể loại cổ trang quyền mưu, lấy bối cảnh cung đình thời Ngụy - Tấn. Câu chuyện bắt đầu khi Lục Chiêu Hy tiến cung nhưng bất ngờ gặp phải một biến cố kỳ lạ, khiến nàng vượt qua khoảng cách thời gian và đặt chân tới thế giới của 20 năm sau.

Tại đây, Lục Chiêu Hy gặp Ngọc Quý phi, một người phụ nữ khiến nàng nảy sinh sự căm ghét. Ban đầu, cô đối đầu và giữ sự cảnh giác với đối phương. Thế nhưng sau hàng loạt biến cố nguy hiểm trong chốn cung đình, mối quan hệ giữa họ dần thay đổi. Từ những người đứng ở hai phía, họ bắt đầu hiểu và đồng hành cùng nhau.

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn đều đã có được những thành công ở dòng phim cổ trang.

Càng đi sâu vào những bí mật phía sau, Lục Chiêu Hy càng phát hiện sự thật khó tin: Ngọc Quý phi rất có thể chính là bản thân nàng sau 20 năm. Điều này cũng mở ra hàng loạt nút thắt liên quan tới vận mệnh, quyền lực và những lựa chọn có khả năng thay đổi tương lai.

Trong phim, Bạch Lộc đảm nhận hai vai Lục Chiêu Hy và Nghiêm Triều Triều. Trong khi đó, Trần Triết Viễn vào vai Đồ Ẩn, một quyền thần nắm quyền lực lớn trong triều đình. Anh ta là người quyết đoán, tàn nhẫn.