Có chuyện gì Trấn Thành không dám làm không?

Không thể tin được ngay cả chuyện này mà Trấn Thành cũng dám thực hiện trước hàng triệu khán giả.

Ngoài việc mời được nam diễn viên Hàn đình đám Jung Il Woo tham gia, Running Man Vietnam 2026 vừa qua còn trở thành tâm điểm chú ý trên MXH nhờ vào những khoảnh khắc diễn xuất cực sốc từ dàn nghệ sĩ chủ chốt. Những thử thách phim ảnh được đưa ra tưởng chừng làm khó được hội anh em Trấn Thành, nhưng ngược lại tạo điều kiện cho những pha hóa thân khiến người xem không giấu được cười.

Cụ thể trong tập 8 của Running Man Vietnam 2026, thử thách khóc trong vòng 2 phút đã khiến cho khán giả cười nắc nẻ vì những pha "lăn xả" của dàn nghệ sĩ. Đặc biệt, khoảnh khắc Trấn Thành và Anh Tú Atus cùng nhau hỗ trợ cho khách mời Jung Il Woo khiến ai nấy sốc nặng. Khi nghe Hari Won yêu cầu có người giả làm thú cưng của "người bán hàng rong" Jung Il Woo, Hai Thành và Sáu Tút đã mạnh dạn xung phong, và "vào vai" lập tức.

Trấn Thành và Anh Tú Atus giả làm thú nuôi của Jung Il Woo (Nguồn: Running Man Vietnam)

Trấn Thành và Anh Tú Atus giả làm thú nuôi của Jung Il Woo (Nguồn: Running Man Vietnam)

Hình ảnh Trấn Thành và Anh Tú Atus giả 4 chân, liên tục sủa khiến dàn nghệ sĩ khi ấy lẫn netizen phải dở khóc dở cười. Nhiều người phải công nhận rằng trong Running Man Vietnam, hai nam nghệ sĩ không hề nao núng và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì có thể, miễn sao mang đến tiếng cười cho chương trình. Thậm chí, Trấn Thành nhập tâm đến mức Jung Il Woo phải dùng tay "cấm chat" anh chàng, mang đến vài giây im ắng ngắn ngủi và cho nam diễn viên xứ kim chi tập trung thực hiện thử thách rơi nước mắt.

Trấn Thành và Anh Tú Atus diễn nhập tâm đến "giật mình", khiến Jung Il Woo cũng sốc

Chỉ với vài phút ngắn ngủi nhưng Trấn Thành lẫn Anh Tú Atus đã cho thấy khả năng ứng biến khủng của mình. Nếu Anh Tú Atus rất lầy lội như mọi khi thì Trấn Thành lại đưa người xem trở về thời điểm nam nghệ sĩ "độc bá" các show truyền hình hài kịch. "Đây là Trấn Thành thời Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Tài Tiếu Tuyệt, Bí Mật Đêm Chủ Nhật... đồ nè, nhớ quá", "Ai xem anh Thành từ thời còn trên sân khấu hài mới thấy cái này dễ biết bao nhiêu", một số netizen bình luận.

Kể từ năm 2020, Trấn Thành đã hạn chế tham gia các chương trình sân khấu hài, chuyển sang làm phim điện ảnh. Bắt đầu với Bố Già trong vai trò đồng đạo diễn, anh đã cho thấy khía cạnh khác biệt, qua đó thu về thành công doanh thu lớn và khẳng định vị thế "sao hạng A" của mình trong Vbiz. Cho đến nay, Trấn Thành đã cân bằng tốt giữa việc làm phim, diễn xuất, làm MC và dẫn dắt chương trình thực tế, trở thành cái tên mà khán giả tin tưởng, dành thời gian theo dõi và ủng hộ.