Nữ diễn viên công khai cát-xê phim Trấn Thành: "Nói Thành rộng lượng là sai"

Chia sẻ của nữ diễn viên về Trấn Thành bất ngờ thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Sau hơn một tuần chính thức ra rạp, Lên Hương đang trở thành cái tên thống trị phòng vé Việt. Tính đến hết ngày 20/9, bộ phim đã mang về hơn 74 tỷ đồng, tiếp tục giữ thị phần cao tại rạp và đang tiến đến cột mốc 100 tỷ đồng. Nhờ sức nóng của Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu giảm nhiệt, Lên Hương nhanh chóng vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu, thậm chí ngay từ các suất chiếu sớm đã tạo được sức hút lớn với khán giả.

Giữa dàn diễn viên nhiều thế hệ gồm Hồng Đào, Võ Tấn Phát, NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Hạ Anh... sự chú ý của cộng đồng mạng bất ngờ đổ dồn sang Ngọc Nguyễn (Ngọc Mắt To). Mấy ngày qua, phân đoạn không được lên sóng khi nhân vật bà Se (Ngọc Nguyễn), lần đầu gặp mặt bà Mũi (Hồng Đào) - mẹ ruột của Kim Ánh (Hạ Anh), thu hút lượt tương tác lớn trên MXH.

Ngọc Nguyễn chia sẻ về cát-xê đóng phim Mai và Trấn Thành (Nguồn: @edwardnhieuchuyen)

Dù thời lượng lên sóng không nhiều nhưng mảng miếng, câu thoại của Ngọc Nguyễn vô cùng hài hước, mang đến cảm giác đời thường và gần gũi. Đanh đá, xéo xắt, câu nào câu nấy thâm vô cùng đã trở thành thương hiệu riêng của cô mỗi khi góp mặt trong một dự án điện ảnh. Cũng nhờ vậy, netizen có dịp đào lại chia sẻ từ 2 năm trước về cát-xê Ngọc Nguyễn đóng phim Mai do Trấn Thành đạo diễn.

Ngọc Nguyễn chia sẻ về cát-xê đóng phim Mai và Trấn Thành (Nguồn: @edwardnhieuchuyen)

Cụ thể, trong lúc livestream trò truyện với người hâm mộ, Ngọc Nguyễn đã tiết lộ vai diễn bà hàng xóm với Mai (Phương Anh Đào) và Dương (Tuấn Trần) đã giúp cô nhận được "mấy chục thôi". "Trấn Thành cũng rộng lượng mà, à không phải rộng lượng. Dùng từ rộng lượng là sai. Từ gì mà ý là trả nhiều tiền ý. Hào phóng, xông xênh, à không xông xênh. Chịu đầu tư lắm", cô nhận xét thêm về Trấn Thành.

Một số bình luận của netizen: - Bà nói chuyện hài hước thật sự, mà mấy chục triệu là nhiều rồi. - Cát-xê là một chuyện, còn bả được gì sau đó mới quan trọng. - Nhớ mỗi câu "đánh" thôi. Ngắn gọn, xúc tích mà quá là viral. - Chị đóng cameo thôi nhưng chị viral hơn vài nhân vật trong phim luôn . - Vai phụ mà được vài chục vậy là ngon rồi, sau các nhãn hàng thi nhau book bả.

Ngọc Nguyễn, hay còn được biết đến với biệt danh Ngọc Mắt To, tên thật Nguyễn Ánh Ngọc, sinh năm 1986 tại Hà Nội. Trước khi bén duyên với điện ảnh, cô đã là một gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với công việc bán hàng online và livestream. Ban đầu, Ngọc Nguyễn chỉ livestream để thanh lý đồ cá nhân, nhưng cách trò chuyện tự nhiên, hài hước, có phần “thô nhưng thật” nhanh chóng giúp cô thu hút đông đảo người xem. Đến giai đoạn TikTok bùng nổ, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh, những đoạn clip ghi lại màn đối đáp tưng tửng, thẳng thắn của Ngọc được chia sẻ rộng rãi, đưa cô trở thành một hiện tượng mạng và được khán giả đặt cho biệt danh “Ngọc Mắt To”.

Điện ảnh đến với Ngọc Nguyễn khá tình cờ và Mai chính là vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của cô. Trấn Thành từng xem những video livestream của Ngọc và ấn tượng với nét duyên rất đời, sau đó đích thân mời cô tham gia bộ phim. Trong Mai, Ngọc chỉ xuất hiện chưa đầy 5 phút với vai một người hàng xóm sống cùng khu chung cư với nữ chính Mai, nhưng lại nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật phụ được khán giả chú ý.

Ngọc Nguyễn và Trấn Thành

Thành công bất ngờ của Mai mở ra cho Ngọc Mắt To một con đường mới trên màn ảnh. Từ một người nổi tiếng nhờ livestream, cô tiếp tục góp mặt trong các dự án điện ảnh như Bộ Tứ Báo Thủ, Thỏ Ơi!! và sau đó là Lên Hương. Điểm chung là Ngọc Nguyễn thường không đảm nhận tuyến nhân vật trung tâm mà xuất hiện ở những vai phụ, thời lượng không quá lớn. Báo chí từng nhận xét cô là trường hợp khá đặc biệt khi vai đầu tay đã được khán giả yêu thích dù bản thân không xuất thân từ trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, không chỉ bị cắt bớt vai trong Lên Hương, Ngọc Nguyễn gần như bị "xoá sổ" khỏi Bộ Tứ Báo Thủ. Cô vào vai một chủ quán bún, có màn tung hứng cùng Lê Dương Bảo Lâm trong vai Chét-Xi-Cà. Tuy nhiên, phần lớn phân cảnh của Ngọc Nguyễn đã bị cắt khỏi bản chiếu rạp, đến mức khán giả gần như không nhận ra cô có mặt trong phim. Mãi sau khi ê-kíp tung trích đoạn bị cắt, màn đối đáp “lú não” giữa Ngọc Mắt To và Lê Dương Bảo Lâm mới được khán giả biết đến và tiếc nuối vì một mảng miếng khá duyên đã không xuất hiện trọn vẹn trên màn ảnh.