Theo đuổi diễn xuất với nhiều khó khăn, nam diễn viên nay đã nhận được quả ngọt xứng đáng.

Ma Ran Đô sinh năm 1997 tại Pleiku, Gia Lai. Đây không phải nghệ danh mà là tên thật của nam diễn viên. Cha mẹ anh lấy cảm hứng từ Madonna - "nữ hoàng nhạc pop" - và Diego Maradona, huyền thoại bóng đá Argentina để đặt tên cho hai chị em. Chị gái anh có tên Ma Đô Na, trong khi nam diễn viên được đặt tên Ma Ran Đô để tránh trùng lặp.

Trước khi bước vào showbiz, anh tốt nghiệp Đại học Nông Lâm và từng được gia đình định hướng theo công việc kiểm lâm. Tuy nhiên, nam diễn viên quyết định rẽ hướng, vào TP.HCM để thử sức với diễn xuất. Thời điểm đó, anh đặt cho bản thân khoảng hai năm để theo đuổi nghệ thuật; nếu không thành công, anh sẽ trở về quê theo mong muốn của gia đình.

Những ngày đầu ở TP.HCM, Ma Ran Đô gần như nhận mọi công việc liên quan đến diễn xuất. Anh tìm các vai quần chúng trên mạng, gửi hồ sơ đến nhiều đoàn phim và từng nhận mức cát-xê chỉ 200 nghìn đồng. Nam diễn viên cũng từng chia sẻ trước khi có vai điện ảnh đầu tay, anh đã casting hơn 20 phim nhưng đều trượt. Thay vì bỏ cuộc, Ma Ran Đô xem mỗi lần casting và mỗi vai diễn nhỏ là một cơ hội để được đứng trên phim trường và học nghề.

Trong quá trình theo đuổi diễn xuất, Ma Ran Đô được diễn viên Ngọc Thuận định hướng học nghề bài bản. Anh có thời gian học diễn xuất với những nghệ sĩ gạo cội, trong đó có NSND Việt Anh và NSƯT Hữu Châu, đồng thời từng tham gia phụ diễn tại sân khấu Hồng Vân. Chính giai đoạn này giúp nam diễn viên tích lũy nền tảng trước khi tìm được cơ hội bước lên màn ảnh rộng.

Bước ngoặt đầu tiên của Ma Ran Đô lại đến từ một MV. Năm 2020, anh xuất hiện trong Tình Nào Không Như Tình Đầu của Trung Quân. Nam diễn viên vào vai một nam sinh thầm có tình cảm với bạn học nhưng bỏ lỡ cơ hội bày tỏ. Hình ảnh điển trai cùng câu chuyện tình cảm trong MV giúp Ma Ran Đô bắt đầu được khán giả trẻ chú ý. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong Sau Lưng Anh Có Ai Kìa của Thiều Bảo Trâm và một số dự án truyền hình, sân khấu.

Nhưng phải đến năm 2025, cái tên Ma Ran Đô mới thực sự bùng nổ. Vai Tú trong Nụ Hôn Bạc Tỷ đánh dấu lần đầu tiên anh chạm ngõ điện ảnh. Nụ Hôn Bạc Tỷ sau đó đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, đưa Ma Ran Đô trở thành nam diễn viên được chú ý trên màn ảnh rộng.

Tại buổi showcase gặp gỡ báo chí, Thu Trang tiết lộ đã phải dắt Ma Ran Đô đi chơi liên tục để anh chàng trở nên "bad" và hướng ngoại hơn, giúp anh chàng nhập tâm cho vai diễn Tú Henry. Nhờ vậy, Ma Ran Đô có cho mình vai diễn và bộ phim đầu tay vô cùng ấn tượng, tạo tiền đề cho một hành trình diễn xuất "đánh đâu thắng đó".

Đến Tử Chiến Trên Không, Ma Ran Đô đảm nhận vai cảnh vệ Sơn. Vai diễn giúp nam diễn viên tận dụng lợi thế thể lực, đồng thời cho thấy anh có thể thoát khỏi hình tượng thiếu gia đẹp trai từng tạo dựng ở phim đầu tay. Tử Chiến Trên Không tiếp tục tạo hiệu ứng mạnh tại phòng vé, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách của điện ảnh Việt năm 2025 với doanh thu 252 tỷ đồng. Với Ma Ran Đô, đây là bộ phim thứ hai liên tiếp giúp anh xuất hiện trong một tác phẩm có doanh thu vượt mốc 200 tỷ.

Chưa dừng lại ở đó, Ma Ran Đô tiếp tục góp mặt trong Truy Tìm Long Diên Hương, hoàn tất cú hat-trick trong năm 2025. Nam diễn viên vào vai Tuấn, em trai của Tâm do Quang Tuấn thủ vai. Khác với vẻ ngoài lịch lãm trong Nụ Hôn Bạc Tỷ hay hình tượng cảnh vệ trong Tử Chiến Trên Không, nhân vật lần này có tính cách xốc nổi và ngoại hình đời thường hơn. Truy Tìm Long Diên Hương ghi nhận doanh thu phòng vé ấn tượng 206 tỷ, giúp Ma Ran Đô trở thành một trong những diễn viên trẻ hiếm hoi có ba phim điện ảnh liên tiếp đạt doanh thu 200 tỷ trong cùng một năm.

Năm 2026, Ma Ran Đô được công bố đảm nhận vai vua Bảo Đại trong Hoàng Hậu Cuối Cùng, bộ phim đánh dấu màn tái xuất màn ảnh rộng của Tăng Thanh Hà sau 13 năm. Nữ diễn viên vào vai Nam Phương Hoàng hậu, còn Ma Ran Đô hóa thân thành vị vua cuối cùng của triều Nguyễn. Hai người lần đầu đóng cặp với nhau trên màn ảnh. Để chuẩn bị cho vai diễn, Ma Ran Đô đã có màn thay đổi ngoại hình đáng kể.

Nam diễn viên tăng từ 73 kg lên 87 kg, tức tăng khoảng 14 kg, đồng thời thay đổi kiểu tóc và nghiên cứu tư liệu lịch sử về Bảo Đại. Việc sánh đôi cùng Tăng Thanh Hà cũng khiến Ma Ran Đô nhận được nhiều sự chú ý. Tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026, cả hai cùng xuất hiện trên thảm đỏ trong vai trò đại diện cho dự án, trở thành một trong những cặp đôi được quan tâm nhất sự kiện.

Cũng trong năm nay, anh đảm nhận vai Hoàng Khang trong Án Mạng Xém Hoàn Hảo, tác phẩm trinh thám pha hài của đạo diễn Đức Nguyễn, với Victor Vũ đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo. Trong phim, Hoàng Khang là bạn trai của Trinh do DJ Mie thủ vai và trở thành một trong những nghi phạm xoay quanh vụ án mạng trung tâm.

Sau Án Mạng Xém Hoàn Hảo, Ma Ran Đô tiếp tục có Trại Giam Hạnh Phúc, dự kiến khởi chiếu ngày 20/11 sắp tới. Bộ phim do Trung Lùn đạo diễn, với Tuấn Trần, Lương Thế Thành và Ma Ran Đô đảm nhận các vai quan trọng. Trong phim, Ma Ran Đô vào vai Tú, một cán bộ quản giáo nghiêm khắc và nguyên tắc. Nhân vật này có nhiệm vụ giám sát Phúc, người thầy giáo do Tuấn Trần thủ vai, phải chấp hành án tù sau khi bị kết tội giết người.