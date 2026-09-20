5 cảnh nóng dài 13 phút ở The Scandal: Bạo quá sức tưởng tượng, không dám xem lại lần 2

Bộ phim 19+ The Scandal gây chú ý với những cảnh nóng rất táo bạo.

(*Bài viết có hé lộ nội dung phim)

Thời điểm hiện tại, tâm điểm chú ý của nhiều khán giả yêu phim Hàn đang đổ dồn về The Scandal. Không chỉ quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, tác phẩm còn gây bàn luận bởi câu chuyện tình yêu, dục vọng cùng hàng loạt phân cảnh táo bạo đúng với danh xưng phim 19+.

Lấy bối cảnh thời Joseon, phim xoay quanh Lady Cho do Son Ye Jin thủ vai. Xinh đẹp và tài năng nhưng bị trói buộc bởi những quy tắc dành cho phụ nữ, Lady Cho luôn bất mãn với xã hội. Cô đề nghị người si mê mình là Cho Won - Ji Chang Wook đảm nhận, tham gia một trò chơi tình ái. Cho Won vốn được biết đến là kẻ phong lưu và anh ta đã chấp nhận thử thách để chinh phục trái tim Lady Cho.

The Scandal đang gây tiếng vang lớn trên MXH (ảnh: Netflix)

Mục tiêu của Cho Won là An Hui Yeon (Nana), một góa phụ đã thề thủ tiết sau khi chồng qua đời. Ban đầu Hui Yeon liên tục khước từ Cho Won, nhưng sự xuất hiện của người đàn ông này dần khiến những cảm xúc tưởng như đã ngủ yên trong cô thức tỉnh.

Bên cạnh bộ ba ngôi sao hạng A là Son Ye Jin, Ji Chang Wook và Nana, The Scandal còn thu hút sự chú ý bởi loạt cảnh nóng. Theo diễn biến phim, khán giả lần lượt được chứng kiến 5 cảnh nóng đầy táo bạo với thời lượng khoảng 13 phút.

Cảnh nóng ở tập 4 để khắc họa sự phong lưu và nỗi buồn trong lòng Cho Won (ảnh: Netflix)

Cảnh đầu tiên xuất hiện ở tập 4, giữa Cho Won và một kỹ nữ nhằm khắc họa nét phong lưu và nỗi buồn trong lòng nhân vật Cho Won khi không thể ở bên chị họ của mình. Cảnh phim này trần trụi đến mức khiến không ít khán giả phải đặt ra câu hỏi về giới hạn mức độ "người lớn" trong phim. Cũng trong tập này còn có phân đoạn thân mật của nô tỳ Eun Sil và người hầu của Cho Won.

Sang tập 5, Cho Won có cảnh nóng kéo dài khoảng 3 phút rưỡi với nhân vật So Ok do mỹ nhân trẻ Shin Yoon Ha đảm nhận. Sau khi rơi vào kế hoạch quyến rũ của Cho Won, So Ok nhìn người đàn ông trước mặt như ý trung nhân Kwon In Ho của mình.

Cho Won chinh phục So Ok (ảnh: Netflix)

Đến tập 7, mối quan hệ giữa Cho Won và An Hui Yeon trở thành tâm điểm. Hai người có 2 phân đoạn tình cảm táo bạo khi tình yêu của họ lên đến cao trào. Hui Yeon quyết định từ bỏ lời thề thủ tiết để đến với Cho Won. Về phía Cho Won, cuộc chinh phục ban đầu cũng dần biến thành tình cảm thực sự. Sau những năm tháng bị ám ảnh bởi Lady Cho, anh một lần nữa nhận ra mình có thể yêu một người phụ nữ.

Ở tập 7 chứng kiến giây phút thiêng liêng trong tình yêu của Cho Won và An Hui Yeon (ảnh: Netflix)

Tập 8 tiếp tục có cảnh thân mật giữa Ji Chang Wook và Nana, nhưng sắc thái đã khác trước. Cho Won và Hui Yeon nằm bên nhau, tận hưởng khoảng thời gian bình yên hiếm hoi trong lúc cùng chờ đợi những giông bão sắp ập đến.

Có thể thấy, những cảnh 19+ trong The Scandal không chỉ tạo hiệu ứng nhờ mức độ táo bạo mà còn gắn với sự thay đổi của Cho Won: từ một người xem tình ái như trò chơi đến khi thực sự chìm vào tình yêu với An Hui Yeon. Không chỉ vậy, nó còn được thực hiện một cách nghệ thuật. Bởi thế khi xem, khán giả sẽ không cảm thấy đây là những cảnh nóng dung tục, mà cảm nhận rõ chúng được tạo ra để tạo bầu không khí, phục vụ yêu cầu nội dung và góp phần đẩy cảm xúc của khán giả.