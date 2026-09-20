Đàm Tùng Vận có đang lợi dụng Triệu Lệ Dĩnh?

Đàm Tùng Vận đang gây sốt với phim Lan Hương Như Cố. Tuy nhiên, cách quảng bá của phim tạo nên nhiều tranh cãi vì lợi dụng đàn chị Triệu Lệ Dĩnh và tác phẩm Minh Lan Truyện.

Theo Sina, phim cổ trang Lan Hương như cố do Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng chính gây sốt khắp mạng xã hội, vượt qua Trục ngọc trở thành bộ phim có điểm độ hot cao nhất nền tảng Tencent Video năm 2026.

Bên cạnh lời khen về nội dung, diễn xuất, khả năng thiết lập nhân vật, Lan Hương như cố vẫn tạo ra những tranh cãi không đáng có khi liên tục lợi dụng danh tiếng Triệu Lệ Dĩnh và siêu phẩm Minh Lan truyện.

Minh Lan truyện và Lan Hương như cố đều thuộc thể loại điền văn gia đấu, kể về cuộc sống những người phụ nữ thời phong kiến nghiêm khắc cổ hủ. Nữ chính đều gặp khó khăn khi còn nhỏ, phải sống ẩn nhẫn để tìm cách trả thù cho gia đình. Vì có nhiều điểm giống nhau, đoàn phim Lan Hương như cố liên tục có những chủ đề so sánh với phim Minh Lan truyện.

Lan Hương như cố của Đàm Tùng Vận liên tục có những bài quảng bá gắn liền với Minh Lan truyện.

Trong dòng phim gia đấu, Minh Lan truyện là tượng đài. Dù đã lên sóng từ năm 2018, phim vẫn liên tục lọt vào Top 3 phim cũ được khán giả xem lại nhiều nhất. Chất lượng Minh Lan truyện được kiểm chứng qua thời gian, có độ phổ biến với khán giả đại chúng.

Vì vậy, so sánh với Minh Lan truyện giúp Lan Hương như cố được nâng cao về danh tiếng, tạo cảm giác sẽ là siêu phẩm tiếp theo của dòng phim gia đấu.

Tuy nhiên, người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh - nữ chính phim Minh Lan truyện - không hài lòng khi thấy Lan Hương như cố dựa hơi tác phẩm của thần tượng. Nhiều khán giả bình luận nhà làm phim nên tự đi bằng đôi chân của mình, thu hút người xem bằng chất lượng tác phẩm.

Khán giả chỉ ra đây không phải lần đầu Đàm Tùng Vận ra mắt tác phẩm mới và "dựa hơi" đàn chị Triệu Lệ Dĩnh.

Năm 2017, bộ phim Sở Kiều truyện trở thành bom tấn bùng nổ nhất màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, ba tập cuối của Sở Kiều truyện đã phải thay đổi lịch phát sóng, nhường chỗ cho tác phẩm khác của Đàm Tùng Vận là Từng đóa bọt sóng. Việc nhường suất chiếu khiến hàng triệu khán giả đang có thói quen chờ xem Sở Kiều truyện chuyển sang xem Từng đóa bọt sóng, tạo cơ hội cho phim được biết đến nhiều hơn và có thành tích mở màn cao.

Sau đó, bộ phim Cẩm tâm tựa ngọc của Đàm Tùng Vận và Chung Hán Lương cũng thuộc thể loại gia đấu, khi phát sóng đã liên tục chạy bài truyền thông cho rằng "Cẩm tâm tựa ngọc sẽ trở thành Minh Lan truyện thứ hai". Khi Lan Hương như cố lên sóng, đoàn phim cũng liên tục quảng bá là "phim trạch đấu kiểu Minh Lan truyện".

Phim có Đàm Tùng Vận không ít lần được cho là lợi dụng độ hot phim của Triệu Lệ Dính gây ra tranh cãi.

Đàm Tùng Vận cũng liên tục khẳng định vị thế "Nữ hoàng rating lứa 90", trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh vốn được coi là "Nữ hoàng rating lứa 85". Đàm Tùng Vận cũng quảng bá bản thân thuộc nhóm diễn viên thực lực, dựa vào diễn xuất và tác phẩm để chinh phục khán giả. Những nhãn mác này trùng lặp với đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, khiến khán giả nhận định cô là ngôi sao tiếp nối đàn chị.