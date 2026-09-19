Bộ phim đang trở thành tâm điểm chỉ trích, cười chê khắp nơi dù thiết lập kỷ lục nhiệt độ của năm 2026.

Lên sóng từ 11/9, Lan Hương Như Cố là dự án đánh dấu sự trở lại của Đàm Tùng Vận với thể loại cổ trang. Sau 5 ngày, phim thiết lập nhiều thành tích cao về nhiệt độ nhưng lại dấy lên tranh cãi nảy lửa. Thậm chí, nhiều netizen còn tỏ ra "không công nhận" thành tích này và khiến phim trở thành tâm điểm "mổ xẻ" hết lời khắp mạng xã hội.

Cụ thể theo thống kê từ Tencent, Lan Hương Như Cố đã đạt mức nhiệt mới 31.492 vào tối 18/9, tức chỉ sau 7 ngày lên sóng. Con số này giúp dự án của Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đóng kỷ lục vượt mốc 30.000 nhanh nhất trong năm 2026. Thế nhưng chưa kịp ăn mừng thành tích, dự án đã bị "sấy khô" từ hàng loạt netizen, đặc biệt khi lượt xem phim không tương xứng với độ hot. Thậm chí, có người còn phát hiện lượt xem trong 1 tập của Lan Hương Như Cố "chạm đáy" Tencent với chỉ 30 triệu, thấp hơn cả những dự án vốn không có mức nhiệt cao bằng.

Ngoài ra, việc Lan Hương Như Cố đạt mức tăng nhiệt đến 2000 cũng bị mang ra bàn tán sôi nổi. Bởi lẽ trước kia, dự án khủng như Khánh Dư Niên cũng chỉ tăng cao nhất đến 700 mà thôi. Từ đó, thành tích bị cho là "bơm nước" của Lan Hương Như Cố trở thành tâm điểm bị cười chê của khán giả khắp nơi, đặc biệt khi bộ phim từng được kỳ vọng trở thành Minh Lan Truyện 2.0.

Nội dung phim Lan Hương Như Cố xoay quanh hành trình sinh tồn và lật lại kỳ án đầy mưu trí của nữ chính Thẩm Gia Lan (Đàm Tùng Vận đóng). Vốn là đích thân trưởng nữ của gia tộc quyền quý, Thẩm Gia Lan giờ đây lưu lạc sau khi gia tộc gặp biến diệt môn. Song nhờ sự cứu giúp của vợ chồng gia nô họ Hứa, cô đã giả chết, tráo đổi thân phận thành người con gái đã khuất mang tên Hứa Lan Hương.

Dưới danh phận mới này, Gia Lan (hay Lan Hương) đã trà trộn vào Lâm phủ, nơi vị hôn phu cũ Lâm Cẩm Kỳ (Lưu Học Nghĩa đóng) vừa thắng trận trở về và đang bị cuốn vào cuộc hôn nhân sắp đặt với người vợ mưu độc Triệu Tinh Đường. Giữa chốn nội viện đầy rẫy hiểm nguy và quan trường khắc nghiệt, Lan Hương đã dùng sự thông minh, điềm đạm của mình để từng bước sinh tồn, đối đầu với các thế lực tàn độc nhằm tìm ra sự thật và đòi lại công lý cho gia tộc năm xưa.

Đàm Tùng Vận bị chê quá trẻ con để vào vai "nữ cường" như Lan Hương.

Vào vai thiếu nữ trải qua hàng loạt biến cố và cực kỳ mạnh mẽ, Đàm Tùng Vận lại nhận về nhiều lời chê bai vì gương mặt quá trẻ đẹp. Nổi tiếng với danh xưng "nữ thần thanh xuân" trẻ mãi không già trong các dự án ngôn tình, Đàm Tùng Vận luôn gặp "biến" mỗi khi chuyển sang đóng cổ trang. Còn nhớ trước kia, nữ diễn viên cũng từng gặp tranh cãi nảy lửa khi đóng cặp cùng đàn anh Chung Hán Lương trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc, vào vai "chính thất" quản thúc cả gia tộc nhưng trông không khác gì thiếu nữ tuổi teen. Giờ đây, gương mặt này tiếp tục khiến cô gặp hạn chế, không cứu vãn nổi kể cả khi đóng cặp với "thánh tạo chemistry" nổi tiếng như Lưu Học Nghĩa.