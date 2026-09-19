Phim kinh dị của đạo diễn Trần Trọng Dần đã thu hơn hai tỷ đồng từ lượng vé bán trước khi ra rạp chính thức, đúng lúc ca khúc nhạc phim do Bùi Lan Hương thể hiện được tung ra.

Út Lan 2 ghi nhận hơn hai tỷ đồng doanh thu từ vé bán trước, một con số đáng chú ý với một tác phẩm chưa bước vào ngày khởi chiếu chính thức. Phim mở suất chiếu sớm từ 19h ngày 18/9 và kéo dài trong hai ngày 19 và 20/9, trước khi phát hành rộng rãi trên toàn quốc từ 25/9. Theo êkíp, một số suất chiếu sớm nhanh chóng kín chỗ ngay sau khi hệ thống mở bán.

Cùng thời điểm, nhà phát hành tung ca khúc nhạc phim "Bến Âm Dương" do Bùi Lan Hương thể hiện. Bài hát ra mắt lúc 11h ngày 18/9 kèm một lyric video, thuộc dòng pop ballad màu tối và day dứt, khắc họa sự vô thường của kiếp người cùng một mối duyên dang dở chỉ còn biết hẹn ở kiếp sau. MV sử dụng chất liệu hình ảnh lấy trực tiếp từ phim, dựng xen kẽ giữa các nhân vật, con thuyền và những vùng nước vắng, giữ nguyên tông trầm và cảm giác chia lìa vốn là mạch cảm xúc chính của câu chuyện.

Đây là lần thứ hai Bùi Lan Hương góp giọng cho thương hiệu "Út Lan". Ở phần một, cô thể hiện ca khúc "Một Mình Ở Đây", và phần âm nhạc khi đó được xem là một trong những điểm sáng hiếm hoi giữa loạt tranh cãi về kịch bản. Nhiều khán giả nhận xét nhạc nền của phim mang màu sắc u uất, ma mị, hỗ trợ tốt cho không khí ở các trường đoạn cảm xúc và cao trào, bên cạnh lời khen dành cho bối cảnh, phục trang và hình ảnh. Việc mời lại cô cho phần hai vì thế không chỉ là một lựa chọn quảng bá, mà còn tạo sợi dây nối về âm nhạc giữa hai phần phim.

Về nội dung, "Út Lan 2" tiếp tục đặt câu chuyện giữa một vùng quê sông nước Nam Bộ, nơi tín ngưỡng dân gian và những điều cấm kỵ vẫn chi phối đời sống thường ngày. Mọi chuyện bắt đầu khi một con rắn hai đầu xuất hiện ở ngôi làng ven sông, kéo theo hàng loạt cái chết bí ẩn, và khi những bí mật cũ dần trồi lên, người dân nhận ra các lời nguyền tưởng đã biến mất vẫn còn nguyên sức nặng. Phim khai thác các chất liệu như tục thủy táng, luyện máu rắn và truyền thuyết Hà Bá, những mảng tín ngưỡng ít khi được đưa lên màn ảnh rộng.

Trailer cho thấy một không gian gần như biệt lập, phần lớn bối cảnh nằm giữa rừng cây, mặt nước và những con thuyền, xen kẽ hình ảnh rắn hai đầu cùng các nghi thức kỳ bí. Cách dựng bối cảnh này tiếp nối công thức đã làm nên thành công thương mại của phần đầu, khi đạo diễn chọn một ngôi làng hẻo lánh bao trùm bởi sự dè dặt và nỗi sợ truyền đời làm sân khấu chính cho câu chuyện.

Áp lực đặt lên phần hai không nhỏ. "Út Lan: Oán linh giữ của" ra rạp ngày 20/6/2025, dẫn đầu phòng vé ngay tuần đầu với hơn 30 tỷ đồng và có thời điểm được xếp hơn 2.600 suất chiếu mỗi ngày, trước khi khép lại hành trình với tổng doanh thu hơn 90,3 tỷ đồng. Con số đó biến "Út Lan" thành một trong những thương hiệu kinh dị Việt hiếm hoi đủ sức mở tiếp phần sau, nhưng cũng đồng nghĩa phần hai phải thuyết phục một lượng khán giả đã có sẵn kỳ vọng và cả định kiến. Phần một từng bị chê ở tình tiết thiếu logic, kịch bản nhiều sạn và yếu tố hù dọa chưa đủ đặc sắc.

"Út Lan 2" do Trần Trọng Dần đạo diễn, Nguyễn Lê Lan Anh sản xuất. Dàn diễn viên gồm Phương Nam, Kiều Oanh, NSƯT Kim Phương, Kiều Diễm, Gia Tuệ, Đinh Khánh Duy, Tấn Thi, Ngọc Phước, Huỳnh Nhựt, Tạ Lâm, Khánh Tiên Leona, Huỳnh Như. Phim khởi chiếu chính thức trên toàn quốc từ 25/9/2026.