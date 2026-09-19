Sau hơn 2 năm công khai yêu đương, cặp đôi này bất ngờ gây xôn xao dư luận.

Bộ phim Việt giờ vàng Mùa Hè Năm Ấy đang bước vào phần 2 với tuyến nhân vật trưởng thành sau gần 10 năm. Nếu phần đầu ghi dấu bằng nhóm diễn viên trẻ Long Vũ, Lưu Ly, Hà Thành… thì phần mới quyết định thay toàn bộ dàn diễn viên để đưa câu chuyện sang giai đoạn hiện tại. Tô Dũng và Minh Thu lần lượt tiếp quản hai vai diễn chính Khánh và Phương - cặp đôi từng được Long Vũ và Lưu Ly thể hiện ở tuổi học sinh. Đây cũng chính là điểm khiến Mùa Hè Năm Ấy vấp phải phản ứng từ một bộ phận khán giả.

Sau khoảng 10 tập đầu Mùa Hè Năm Ấy tạo được thiện cảm nhờ màu sắc thanh xuân trong trẻo, sự xuất hiện của dàn diễn viên trưởng thành khiến nhiều người có cảm giác bị đổi phim giữa chừng. Long Vũ - Lưu Ly đã tạo được hình ảnh Khánh - Phương quá quen thuộc, nên khi hai nhân vật được chuyển sang Tô Dũng - Minh Thu, cảm xúc của người xem không dễ dàng nối tiếp ngay lập tức.

Tuy nhiên, nếu không so sánh với phần 1 và bỏ qua câu chuyện thay diễn viên thì rõ ràng Tô Dũng và Minh Thu đang thể hiện rất tốt vai trò của mình. Phần 2 Mùa Hè Năm Ấy đặt Khánh và Phương vào một hoàn cảnh rất khác khi cả hai đã bước sang tuổi 28, mang theo những tổn thương của quá khứ và có cuộc sống gần như đối lập với thời học sinh. Khánh từng phải ngồi tù, sau đó làm nhiều công việc để mưu sinh; Phương trở về sau thời gian du học và trở thành quản lý cấp cao tại khách sạn. Câu chuyện cũng chuyển từ tình yêu tuổi học trò sang những mâu thuẫn, áp lực gia đình và công việc của người trưởng thành.

Tô Dũng và Minh Thu vì thế phải tạo ra một phiên bản Khánh - Phương hoàn toàn khác với cặp đôi mà khán giả đã quen trong phần đầu. Càng về những tập gần đây của Mùa Hè Năm Ấy, tuyến tình cảm của hai người cũng bắt đầu được đẩy mạnh khi Phương dần phát hiện những chuyện xảy ra trong quá khứ và chủ động tìm cách giúp Khánh. Ở tập 18 vừa lên sóng, Phương còn tận mắt nghe được cuộc gặp giữa mẹ mình và Khánh, qua đó biết thêm bí mật đã được giấu suốt 8 năm.

Đáng nói hơn khi Tô Dũng và Minh Thu có chemistry cực kỳ tốt, ngay cả khi hai nhân vật chưa có nhiều cảnh tiếp xúc thân thiết. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi ở ngoài đời họ cũng là một cặp đôi thật.

Tô Dũng và Minh Thu công khai chuyện hẹn hò từ đầu năm 2024. Hai người cùng hoạt động tại Nhà hát Kịch Việt Nam và đã có khoảng thời gian yêu đương khá dài trước khi chính thức chia sẻ với công chúng. Đến nay, sau hơn 2 năm công khai, cả hai vẫn giữ cách yêu khá kín tiếng. Hai người không thường xuyên đăng ảnh tình tứ, cũng không ít khi xuất hiện cùng nhau trước truyền thông. Mỗi người vẫn tập trung vào công việc, những dự án riêng và các vai diễn của mình.

Bởi vậy, dù đã công khai từ năm 2024, không phải khán giả nào cũng lập tức nhận ra Minh Thu và Tô Dũng chính là một cặp đôi ngoài đời khi họ xuất hiện cùng nhau trong Mùa Hè Năm Ấy. Đến khi bộ phim lên sóng, thông tin này mới được nhiều người chú ý trở lại. Nhưng chuyện yêu nhau ngoài đời cũng không giúp cặp đôi tránh khỏi những tranh luận, thậm chí là chê bai từ khán giả của Mùa Hè Năm Ấy. Bởi vấn đề lớn nhất mà họ phải đối diện không nằm ở việc có chemistry hay không, mà là cái bóng quá lớn của hai diễn viên trẻ từng thể hiện Khánh và Phương trước đó.

Tô Dũng và Minh Thu đều là những gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch phía Bắc, cùng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Tô Dũng sinh năm 1991, được khán giả truyền hình biết đến qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Hương Vị Tình Thân, Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh,... Trong khi đó, Minh Thu sinh năm 1996, từng gây chú ý với Phố Trong Làng, Lỡ Hẹn Với Ngày Xanh,... Nữ diễn viên cũng hoạt động lâu năm ở sân khấu và có thế mạnh ở những vai nữ trẻ với diễn biến tâm lý phức tạp. Cả hai đều không phải những cái tên mới của màn ảnh Việt, nhưng trước Mùa Hè Năm Ấy, họ chưa từng chính thức đóng cặp với nhau trên truyền hình.

Nguồn ảnh: VTV