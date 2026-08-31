Màn dậy thì thất bại nhất màn ảnh Việt: 10 năm mà như chuyển kiếp, cả hình lẫn tiếng đều âm điểm

Màn dậy thì của cặp đôi này khiến netizen khó chịu vô cùng.

Tập 10 của Mùa Hè Năm Ấy đã lấy đi không ít nước mắt của người xem với một bước ngoặt đầy đau đớn. Vì tình yêu dành cho Phương (Lưu Ly), Khánh (Long Vũ) đã quyết định đứng ra nhận tội thay cô, chịu án phạt tù giam ngay trước thềm Phương lên đường đi du học trời Âu. Chuyện tình trong trẻo thời học sinh khép lại đầy dang dở.

Ngay sau khi tập phim kết thúc, đoạn preview tập 11 vừa được tung ra hé lộ phân cảnh cả hai chính thức hội ngộ sau gần một thập kỷ xa cách. Khi Phương hoàn thành việc học tập trở về nước, Khánh lúc này cũng đã chấp hành xong án tù và trở lại với cuộc sống đời thường. Giữa họ giờ đây là một khoảng cách mênh mông của số phận, một người có tương lai rạng rỡ và một người mang mặc cảm của kẻ vừa bước ra khỏi song sắt nhà tù.

Nhẽ ra cảnh tương phùng phải thật xúc động nhưng preview tập 11 nhanh chóng gây tranh cãi trên MXH. Ở phân cảnh Khánh trưởng thành (Tô Dũng) và Phương trưởng thành (Minh Thu) gặp lại nhau bên bờ hồ, nhiều khán giả cảm thấy hụt hẫng khi hình bóng của đôi bạn trẻ thời đi học đã hoàn toàn biến mất. Sự lựa chọn nhân vật và lối tạo hình mới bị đánh giá là không hề có bất kỳ sự ăn khớp hay tương đồng nào với hình ảnh cô cậu học sinh tuổi 18 năm nào. Thậm chí, nhiều bình luận thẳng thắn nhận xét rằng, dù kịch bản chỉ là 10 năm sau nhưng ngoại hình của dàn diễn viên mới khiến khán giả cảm giác như nhân vật đã già đi tận 40 năm.

Không chỉ tụt mood về ngoại hình, diễn xuất và lời thoại của nhân vật cũng nhận lời chê bai từ khán giả. Nam diễn viên Tô Dũng trong vai Khánh lớn bị nhận xét là quá "gồng", thiếu đi sự tự nhiên, mộc mạc mang mà Long Vũ từng thể hiện rất tốt ở giai đoạn trước. Phía nữ diễn viên Minh Thu cũng bị đánh giá là thoại sượng sùng, thiếu cảm xúc kết nối và không tạo được phản ứng hóa học (chemistry) tự nhiên như cặp đôi cũ. Sự thay đổi cả phần hình lẫn phần tiếng này khiến người xem có cảm giác như đang xem một bộ phim hoàn toàn khác, làm đứt gãy mạch cảm xúc trọn vẹn vốn có.

Bên cạnh câu chuyện đổi vai diễn, diễn biến hiện tại của Mùa Hè Năm Ấy cũng khán giả đánh giá là bất thỏa đáng và gây ức chế. Ai nấy đều bày tỏ thái độ bất mãn và xót xa cho sự hy sinh mù quáng của Khánh năm xưa. Anh đã chấp nhận đánh đổi cả tương lai, tuổi trẻ rực rỡ nhất để nhận tội thay người yêu, nhưng ngày trở về lại phải đối diện với sự cứng nhắc của Phương, sự nhòm ngó của người đời và sự tự ti đến tột cùng của chính mình.

Bình luận của netizen: - Thà cứ giữ nguyên dàn diễn viên trẻ rồi hóa trang thêm chút râu tóc cho trưởng thành còn hơn thay mới hoàn toàn thế này, xem mất sạch cảm xúc - Long Vũ và Lưu Ly diễn đang hay và tự nhiên bấy nhiêu thì sang phần lớn xem sượng trân bấy nhiêu. Thoại nghe cứ như đang trả bài ấy - Xem mà tức thay cho Khánh - 10 năm mà tưởng đâu chuyển kiếp - Tính cách nó khác biệt ấy, Khánh nó ngáo thật nhưng cái kiểu diễn này không ra Khánh. Kiểu gồng ấy - Ê nha. Ông này không hợp đóng kiểu này đâu - Tưởng 15 năm thay diễn viên thì được, 4-10 năm diễn viên cũ thừa trưởng thành để đóng

Hiện tại, dù chỉ mới qua một đoạn preview ngắn nhưng làn sóng phản ứng trái chiều từ khán giả là điều không thể phủ nhận. Điều này phần lớn xuất phát từ việc cặp đôi trẻ Long Vũ và Lê Lưu Ly đã thể hiện quá tròn vai, để lại ấn tượng tốt với người xem. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là phim không thể lật ngược tình thế trong chặng đường phía trước. Khi đi sâu vào những xung đột nội tâm ở giai đoạn trưởng thành, bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn của dàn diễn viên kỳ cựu như Tô Dũng, Minh Thu và Trọng Lân sẽ có cơ hội chứng minh.