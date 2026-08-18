Đổi diễn viên khi trưởng thành: Lối đi thực tế hay rào cản cảm xúc?

Sự thay đổi diễn viên trong quá trình phát triển mạch phim khiến không ít khán giả bức xúc.

Bộ phim truyền hình Mùa Hè Năm Ấy vừa phát sóng vài tập trên khung giờ vàng VTV3 đã nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của đông đảo khán giả nhờ những thước phim trong trẻo về tuổi học trò. Phim kể về câu chuyện tình bạn, tình yêu và những rung động đầu đời của nhóm bạn năm cuối cấp được tái hiện đầy chân thực. Sự chú ý của khán giả đổ dồn vào cặp đôi chính thời thanh xuân là Khánh (Long Vũ) và Phương (Lê Lưu Ly). Nét diễn tinh nghịch, duyên dáng của Long Vũ kết hợp cùng visual thuần khiết, trong trẻo của Lưu Ly đã tạo nên một phản ứng hóa học bùng nổ, kéo về hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

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Tuy nhiên, khi bộ phim vừa chạm đến đỉnh cao cảm xúc với nụ hôn đầu đời lãng mạn của hai bạn trẻ, nhà sản xuất đã khiến người xem hụt hẫng qua việc tung các đoạn trích giới thiệu giai đoạn trưởng thành (10 năm sau) của nhóm bạn. Toàn bộ dàn cast trẻ bị thay thế bằng những gương mặt quen thuộc của vũ trụ VTV như Tô Dũng (Khánh lớn) và Minh Thu (Phương lớn). Sự thay đổi này kéo theo làn sóng tranh luận trên MXH. Đa số khán giả bày tỏ sự hụt hẫng, tiếc nuối và thừa nhận họ bị "tụt mood", mất đi dòng cảm xúc liền mạch khi phải làm quen với những giao diện hoàn toàn xa lạ.

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Khán giả bị đứt mạch cảm xúc và từ chối "giao diện" mới

Nguyên nhân dẫn đến phản ứng gay gắt của khán giả không nằm ở năng lực của dàn diễn viên đi sau. Cả Tô Dũng và Minh Thu đều là những cái tên thực lực, thậm chí họ còn là một cặp đôi yêu nhau ngoài đời thực, hứa hẹn mang đến chiều sâu tâm lý nặng đô cho nhân vật ở chặng sau. Tuy nhiên, khán giả không chỉ xem phim bằng lý trí để hiểu cốt truyện, họ xem bằng sự đồng cảm và đầu tư cảm xúc vào nhân vật.

Khi một bộ phim, điển hình là Mùa Hè Năm Ấy, dành những tập đầu để xây dựng thế giới thanh xuân, người xem đã vô tình thiết lập một cảm xúc quen thuộc với những gương mặt, ánh mắt, cử chỉ hay nụ cười tinh nghịch của Long Vũ và nét ngây thơ của Lưu Ly. Việc thay đổi toàn bộ dàn cast giống như một cú "sang số" quá gấp khi đang chạy tốc độ cao, khiến chiếc xe cảm xúc của khán giả bị lật nhào. Đối với họ, Khánh lớn và Phương lớn không phải là phiên bản trưởng thành của nhân vật cũ mà là hai người xa lạ có chung ký ức, khiến họ sinh ra tâm lý phòng thủ và từ chối tiếp nhận "giao diện mới".

Ảnh: FB

Những gương mặt thân quen lặp đi lặp lại

Một yếu tố khác tạo nên làn sóng tranh cãi là sự tương phản về độ mới mẻ của dàn diễn viên. Khán giả phim giờ vàng VTV từ lâu đã rơi vào trạng thái bão hòa khi phải chứng kiến một nhóm diễn viên quen thuộc "xoay tua" từ phim này sang phim khác. Sự xuất hiện của những tân binh như Lưu Ly, Nguyễn Trinh, Hoàng Hải hay Long Vũ giống như một cơn mưa rào tươi mát sau những ngày oi ả.

Khi cảm xúc đang thăng hoa với những gương mặt đó, khán giả lại bị trả về với "vũ trụ VTV" quen thuộc. Dù diễn viên trưởng thành có giỏi đến đâu, người xem vẫn khó lòng thoát khỏi cảm giác "nhìn thấy bóng dáng của các bộ phim trước". Sự tiếc nuối cho dàn diễn viên trẻ cũng phản ánh việc lạm dụng những tên tuổi an toàn, vô tình bóp nghẹt không gian tỏa sáng của những tài năng mới chớm nở.

Ảnh: NSX

Những "vết xe đổ" tương tự trên màn ảnh Việt

Đây không phải lần đầu tiên màn ảnh nhỏ Việt Nam chứng kiến câu chuyện đổi vai gây tranh cãi. Trước đó, trong bộ phim Chúng Ta Của 8 Năm Sau, cặp đôi Quốc Anh và Hoàng Hà ở phần đầu đã làm quá tốt việc vẽ nên một mối tình thanh xuân rực rỡ, ngọt ngào và tràn đầy sức sống. Sự tỏa sáng rực rỡ ấy vô tình trở thành áp lực cho Mạnh Trường và Huyền Lizzie ở giai đoạn trưởng thành. Dù cặp đôi đàn anh đàn chị diễn rất tròn vai, một bộ phận lớn khán giả vẫn không thể chấp nhận được sự "già hóa" đột ngột, có phần u sầu của nhân vật và lựa chọn bỏ dở bộ phim giữa chừng.

Ảnh: FB

Zippo, Mù Tạt Và Em cũng từng đặt người xem vào tình huống tương tự khi thay máu toàn bộ dàn cast từ trẻ (Nhã Phương, Anh Tuấn, Bình An) sang lớn (Lại Thanh Bi, Hồng Đăng, Mạnh Trường). Điểm chung của các tác phẩm này là sự tính toán hợp lý về mặt kỹ thuật của nhà làm phim (đảm bảo logic tuổi tác) nhưng lại thất bại trong việc vuốt ve nhu cầu cảm xúc của khán giả, biến chặng sau của phim thành một tác phẩm hoàn toàn khác.

Ảnh: NSX

Nhưng cũng có những pha chuyển giao thế hệ hoàn hảo

Nhìn nhận một cách khách quan, việc thay đổi diễn viên theo dòng thời gian không phải lúc nào cũng gây tranh cãi. Nếu nhà làm phim giải được bài toán đồng điệu về ngoại hình và có sự kế thừa nhất quán về mặt tính cách, pha chuyển giao này sẽ thành công.

Bộ phim Cách Em 1 Milimet phát sóng cuối năm 2025 là minh chứng đanh thép nhất cho sự thành công của công thức đổi vai. Khán giả hoàn toàn bị thuyết phục khi chứng kiến vai nữ chính Ngân thời áo trắng của Quỳnh Trang bàn giao mượt mà cho Huyền Lizzie ở tuổi trưởng thành, bởi cả hai sở hữu những đường nét thanh tú và nụ cười ngọt ngào y hệt nhau. Hay như nhân vật Chiến "đo" lúc nhỏ mũm mĩm của Gia Bảo khi lớn lên thành Mạnh Dũng (Dũng "hớn") vẫn giữ nguyên một "giao diện" tròn trịa cùng nét diễn hài hước đặc trưng. Khán giả chấp nhận sự thay đổi vì dòng chảy tâm lý nhân vật được kế thừa trọn vẹn, không hề có sự đứt gãy.

Ảnh: FB

Ảnh: FB

Nhìn ra thế giới, bộ phim cổ trang kinh điển của Hàn Quốc Mặt Trăng Ôm Mặt Trời cũng từng tạo nên cú hích lịch sử. Dù dàn diễn viên nhí lúc bấy giờ là Yeo Jin Goo và Kim Yoo Jung diễn xuất quá đỉnh cao khiến người xem khóc hết nước mắt, nhưng khi Kim Soo Hyun và Han Ga In xuất hiện ở giai đoạn lớn, sự trưởng thành về cả visual lẫn nội lực diễn xuất của dàn sao hạng A đã đập tan mọi nghi ngờ, đưa bộ phim chạm mốc rating kỷ lục mang tầm quốc dân.

Ảnh: Soompi

Đi tìm điểm cân bằng giữa logic tuổi tác và cảm xúc người xem

Thay đổi diễn viên khi nhân vật bước qua một giai đoạn cuộc đời (từ 18 tuổi lên gần 30 tuổi) là một lựa chọn hợp lý về mặt kỹ thuật và cấu trúc kịch bản. Một diễn viên trẻ tuổi đôi mươi, dù có tài năng đến đâu, cũng rất khó để lột tả được sự già dặn, trải đời hay những vết hằn tổn thương của cuộc sống cơm áo gạo tiền sau 10 năm. Tuy nhiên, điện ảnh là nghệ thuật của cảm xúc. Khán giả không xem phim bằng các thông số kỹ thuật, họ xem bằng sự gắn bó và đồng cảm với nhân vật.

Bài toán đặt ra cho các nhà làm phim Việt hiện nay không phải là "nên hay không nên thay vai", mà là làm sao để giữ được sợi dây liên kết vô hình giữa các thế hệ diễn viên. Để dòng thời gian không trở thành "gáo nước lạnh" với khán giả, ê-kíp sản xuất cần khắt khe hơn trong khâu tuyển chọn gương mặt tương đồng, đồng thời định hình lối diễn xuất, cử chỉ, thói quen đặc trưng của nhân vật xuyên suốt từ nhỏ đến lớn. Chỉ khi dòng chảy tâm lý được bảo toàn, khán giả mới có thể vui vẻ chấp nhận việc nhân vật của mình "lớn lên", thay vì cảm giác đang phải xem một bộ phim hoàn toàn khác.

Ảnh: NSX



