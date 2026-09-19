Mỹ nhân Tử Chiến Trên Không sau cú hích 250 tỷ đồng

Sau vai diễn đầy ấn tượng trong Tử Chiến Trên Không, Trâm Anh nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều đạo diễn "chọn mặt gửi vàng".

Diễn viên Trâm Anh đảm nhận vai nữ chính trong phim điện ảnh Bóng ma nhà hát. Đây là vai diễn trở lại của người đẹp sau thành công của dự án Tử chiến trên không vượt doanh thu 250 tỷ đồng vào cuối năm ngoái.

Thời gian qua, Trâm Anh trở thành mỹ nhân sáng giá của màn ảnh Việt. Sắp tới, cô tiếp tục xuất hiện thêm trong 2 dự án lớn đang được nhiều khán giả kỳ vọng.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Trâm Anh còn nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ nhan sắc nổi bật. Người đẹp 9X có khuôn mặt sắc sảo, đôi môi dày gợi cảm và thần thái sang trọng, thường xuyên gây chú ý mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện.

Trâm Anh trở lại trong phim điện ảnh “Bóng ma nhà hát”.

Với vai diễn Tú Anh trong Bóng ma nhà hát , Trâm Anh cho biết cô không đặt ra KPI cụ thể mà chỉ tập trung hoàn thành vai diễn theo đúng mong muốn của đạo diễn.

“Với tất cả những nhân vật khác cũng vậy, tôi chỉ muốn cố gắng hoàn thành tốt nhất vai diễn của mình. Đầu tiên là phải tròn vai đã, phải cố gắng để tròn vai hết sức và đúng với mong muốn của đạo diễn. Những gì đạo diễn đã hình dung trong đầu thì mình cố gắng làm cho nhân vật giống với những gì đạo diễn mong muốn”, Trâm Anh chia sẻ.

Trâm Anh cũng ấn tượng với vai ma nữ do Sở Lam thủ vai. Theo nữ diễn viên, nhân vật ma nữ này lụy tình nhưng cũng rất “xàm”. Tuy nhiên, cô cho rằng nhân vật vẫn đáng yêu và chứa nhiều tình cảm.

Tạo hình của Trâm Anh trong phim “Bóng ma nhà hát”.

Chia sẻ thêm về bộ phim, đạo diễn Lê Công Sơn xúc động khi “đứa con tinh thần” của mình đến với công chúng. Anh ví bộ phim như “chuyến tàu dài ngày” và buổi ra mắt phim là lúc đoàn tàu ấy “cập bến” sau bao nỗ lực, trăn trở và thử thách. Với nam đạo diễn, sự kiện không đơn thuần là buổi công chiếu mà còn là thời khắc nhìn lại chặng đường làm nghệ thuật gian nan nhưng đáng giá.

Anh thẳng thắn cho biết đây là bộ phim đầu tay nên vẫn còn nhiều sai sót, có thể khiến người xem có những trải nghiệm chưa tốt. Nam đạo diễn mong khán giả thông cảm, đồng thời cho biết sẽ nghiêm túc tiếp nhận những lời khen, chê và góp ý để hoàn thiện hơn trong các dự án tiếp theo.

Phim Bóng ma nhà hát thuộc thể loại hài - kinh dị do Lê Công Sơn làm đạo diễn. Phim kể về Tuấn (Quỳnh Lý) - một chuyên viên bất động sản đầy tham vọng. Để lên chức, anh nhận nhiệm vụ từ chủ tịch tập đoàn là vực dậy một nhà hát cũ đang đứng trước nguy cơ bị bỏ hoang.

Tại đây, Tuấn gặp quản lý là Tú Anh (Trâm Anh) cùng những người liên quan. Càng tìm hiểu, anh càng bị cuốn vào những hiện tượng kỳ quái. Giữa áp lực bủa vây, Tuấn bị dồn vào đường cùng, buộc phải đối diện với những chuyện kỳ bí để cứu vãn tất cả.

Ngoài Trâm Anh, phim có sự tham gia của dàn diễn viên như Quỳnh Lý, Sở Lam (Phương Lan), Tiểu Bảo Quốc, Kiều Linh, Hoàng Phi... Phim bắt đầu khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 18/9.