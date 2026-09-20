Mỹ nam đầu tiên và duy nhất đẹp đến nỗi hút 250 tỷ view: Vị thế độc tôn ở showbiz, đóng gì hot đó quá nể

Mỹ nam này là ngôi sao duy nhất ở showbiz lập thành tích hút 250 tỷ view.

Mới đây, Tiêu Chiến tiếp tục cho thấy sức hút đáng nể khi chính thức thiết lập một cột mốc mới trên nền tảng Douyin. Theo đó, nam diễn viên trở thành ngôi sao đầu tiên và duy nhất có lượt xem tag cá nhân cán mốc 250 tỷ trên nền tảng này.

Đáng chú ý, nhìn khắp làng giải trí Hoa ngữ, hiện chỉ có duy nhất mỹ nam sinh năm 1991 chạm tới con số khổng lồ nói trên. Thành tích này một lần nữa cho thấy mức độ quan tâm đặc biệt mà công chúng dành cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến là ngôi sao đầu tiên và duy nhất đạt 250 tỷ view trên Douyin.

Trên Douyin, những nội dung liên quan đến Tiêu Chiến luôn nhận được sự chú ý lớn. Từ các video cắt ghép những phân cảnh nổi bật trong phim, fancam sân khấu, khoảnh khắc xuất hiện tại thảm đỏ cho tới những hình ảnh đời thường của nam diễn viên đều dễ dàng thu hút lượng người xem đông đảo. Không chỉ những hoạt động mới, nhiều hình ảnh và video cũ của Tiêu Chiến cũng thường xuyên được người hâm mộ chia sẻ trở lại.

Cột mốc 250 tỷ lượt xem tag được xem là một minh chứng nữa cho sức hút khổng lồ của Tiêu Chiến. Nhiều năm qua, anh vẫn luôn là một trong những cái tên sở hữu độ nhận diện và lượng người hâm mộ nổi bật của làng giải trí Trung Quốc, thường xuyên trở thành tâm điểm mỗi khi có phim mới, tham dự sự kiện hay xuất hiện trước công chúng.

Từ vai Ngụy Vô Tiện trong Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến đã bật lên để trở thành đỉnh lưu của showbiz Trung Quốc.

Trên mạng xã hội, đông đảo người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới Tiêu Chiến sau khi cột mốc mới được ghi nhận. Nhiều ý kiến cho rằng đây là thành quả xứng đáng sau một hành trình hoạt động bền bỉ, đặc biệt khi nam diễn viên liên tục thử sức với nhiều dạng vai và thể loại tác phẩm khác nhau.

Tiêu Chiến bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến sau thành công vang dội của phim đam mỹ Trần Tình Lệnh, bộ phim anh đóng chính cùng Vương Nhất Bác. Vai diễn Ngụy Vô Tiện giúp tên tuổi Tiêu Chiến có bước tiến lớn, đưa anh trở thành một trong những gương mặt được săn đón của màn ảnh Hoa ngữ.

Tiêu Chiến trong Đấu La Đại Lục.

Sau Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến không đóng khung bản thân trong một dạng vai nhất định mà liên tục xuất hiện ở những dự án thuộc nhiều thể loại. Anh từng thử sức với màu sắc huyền huyễn trong Đấu La Đại Lục, câu chuyện tình cảm cổ trang của Ngọc Cốt Dao, dòng phim chính kịch với Vùng Biển Trong Mơ và gần đây tiếp tục gây chú ý với Tàng Hải Truyện mang màu sắc quyền mưu.

Từ bước ngoặt Trần Tình Lệnh cho tới cột mốc 250 tỷ lượt xem tag trên Douyin, sức nóng của Tiêu Chiến ngày một tăng sau 7 năm trời. Thành tích mới cũng cho thấy lượng thảo luận và sự quan tâm dành cho mỹ nam 1991 trên các nền tảng mạng xã hội vẫn đang ở mức rất lớn.