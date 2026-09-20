Phim chưa kịp bán vé, đạo diễn đã hai lần xin lỗi

Trước giờ Bóng Ma Nhà Hát nhảy vào cuộc đua phim kinh dị tháng 10, đạo diễn Lê Công Sơn gây chú ý khi xin lỗi khán giả ngay sau buổi premiere, lo lắng thiếu sót trong phim đầu tay.

Bóng ma nhà hát ra rạp từ ngày 18/9, dài 97 phút, thuộc thể loại hài - kinh dị, do Lê Công Sơn đạo diễn. Phim quy tụ nữ chính Tử chiến trên không Trâm Anh, Quỳnh Lý, Sở Lam (Phương Lan), Hoàng Phi, Khuyến Dương, Tiểu Bảo Quốc, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ...

Trong ngày cuối tuần 19/9, phim bán 3.674 vé/575 suất chiếu. Kết quả đưa Bóng ma nhà hát đứng thứ 6 phòng vé trong ngày. Tác phẩm đầu tay của Lê Công Sơn mở màn trong tình thế phải cạnh tranh mạnh để giữ suất.

Đạo diễn hai lần xin lỗi khán giả

Tối 17/9, một ngày trước khi khởi chiếu, Bóng ma nhà hát ra mắt tại TPHCM. Đây là lần đầu Lê Công Sơn đảm nhận vai trò đạo diễn phim điện ảnh.

Ngoài việc cảm ơn ê-kíp và khán giả, Lê Công Sơn bất ngờ nói xin lỗi sau suất chiếu. Anh tự nhận phim đầu tay còn những điểm chưa trọn vẹn, có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của người xem.

“Đây là bộ phim đầu tay của tôi, thành ra tôi biết mình có nhiều thiếu sót, làm cho trải nghiệm của mọi người có thể không tốt”, đạo diễn chia sẻ tại buổi giao lưu.

Việc Lê Công Sơn trực tiếp nói về hạn chế của tác phẩm ngay buổi công chiếu gần như chưa từng xảy ra ở rạp Việt. Sau đó, đạo diễn tiếp tục đăng bài trên trang cá nhân. Anh cho biết đã xem “đứa con tinh thần” hơn 30 lần nhưng buổi công chiếu là lần nhiều cảm xúc nhất.

Lê Công Sơn cảm ơn ê-kíp vì đã đồng hành với đạo diễn mới, lần nữa nhắc đến những điều anh cho rằng chưa làm tốt.

Đạo diễn Lê Công Sơn hai lần xin lỗi khán giả, nhà đầu tư ngay sau công chiếu Bóng Ma Nhà Hát

“Tôi xin lỗi anh chị em, nhà đầu tư vì đây là dự án đầu tiên. Tôi còn nhiều thiếu sót và hạn chế, có thể phim chưa được trọn vẹn như mong đợi. Tôi sẽ nghe những lời khen chê, góp ý để tích cóp kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng mình tốt hơn trong dự án kế tiếp”, anh viết.

Bóng ma nhà hát xoay quanh Tuấn (Quỳnh Lý đóng), chuyên viên bất động sản được giao nhiệm vụ vực dậy nhà hát cũ. Tại đây, anh gặp Nhã - nữ diễn viên đã chết nhưng chưa thể rời khỏi nhà hát. Câu chuyện kết hợp yếu tố kinh doanh, hài và tâm linh.

Quỳnh Lý cho biết anh và nhân vật có điểm chung là áp lực khẳng định bản thân. "Đóng vai chính điện ảnh, tôi áp lực tìm kiếm sự thành công, cần những kết quả rõ ràng hơn, rồi từ đó mới tính được bước tiếp theo. Tôi muốn mọi thứ đi theo lộ trình bản thân đặt ra”, Quỳnh Lý nói.

Sở Lam vào vai Nhã, bóng ma gắn với nhà hát. Nữ diễn viên cho biết xuất thân từ sân khấu không đồng nghĩa cô dễ dàng xử lý nhân vật trong bộ phim lấy bối cảnh xưa. Cô phải học thêm cách đi đứng, trình diễn và những đặc trưng của loại hình sân khấu.

Trâm Anh đóng vai Tú Anh, mắt xích kết nối hai nhân vật chính. Tham gia nhiều dự án truyền hình, điện ảnh thành công như Tử chiến trên không, Cây táo nở hoa, Trại hoa đỏ và sắp tới là Hoàng hậu cuối cùng, Trâm Anh nói cô không đặt KPI thành tích, mục tiêu trên hết là làm đúng tinh thần nhân vật theo yêu cầu của đạo diễn.

Kinh dị lại chiếm lĩnh phòng vé Việt

Bóng ma nhà hát ra rạp giữa lúc đề tài kinh dị, tâm linh, gia đình đang tăng mạnh ở phòng vé Việt. Bóng ma nhà hát được các hệ thống rạp xếp vào nhóm hài - kinh dị. Lên hương khai thác nghề mai táng, quan tài và những câu chuyện xoay quanh sự sống - cái chết. Út Lan 2 của Trần Trọng Dần nặng đô hơn, thuần kinh dị, máu me với những cái chết bí ẩn.

Sang tháng 10, đề tài thiên về kinh dị, tâm linh tiếp tục lấn át. Án mạng karaoke (2/10) nghiêng về bí ẩn, giật gân. Án mạng xém hoàn hảo (9/10) là phim hài, trinh thám. Chị chị em em 3 (16/10), Mẹ Mìn (23/10) có yếu tố xã hội và đậm màu sắc huyền bí.

Bóng Ma Nhà Hát nhảy vào cuộc đua phim Việt tháng 9-10 đông đúc, nhiều tác phẩm khai thác đề tài kinh dị, tâm linh.

Cùng ra rạp dịp Halloween 30/10, Trấn yểm khai thác yếu tố bùa Lỗ Ban và những hiện tượng kỳ quái. Huyết thống được trông đợi khi được giới thiệu là phim kinh dị, tâm linh có sự tham gia của Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan.

Người được chọn dự kiến ra rạp ngày 6/11 và được giới thiệu là phim điện ảnh Việt đầu tiên khai thác trực tiếp nghi lễ hầu đồng. Đầu tháng 12, đạo diễn Hàm Trần trở lại dòng kinh dị với Sợi chỉ đỏ, câu chuyện về những vụ sát nhân, hồn ma và nhân vật xuất hiện con mắt dọc trên trán.

Từ cuối tháng 9 đến cuối năm, phim Việt liên tục có các dự án sử dụng chất liệu ma quỷ, lời nguyền, tín ngưỡng hoặc bí ẩn.

Đường đua ngày càng chật chội, nhưng chưa có tác phẩm tạo được lợi thế rõ rệt về doanh thu và suất chiếu. Gần nhất, Bóng ma nhà hát đang nỗ lực thể hiện khả năng trụ rạp sau hai lần xin lỗi của đạo diễn Lê Công Sơn gây chú ý.