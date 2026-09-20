Sự thật về Võ Tấn Phát

Đằng sau những dự án phim và loạt clip triệu view là một Võ Tấn Phát như thế nào?

Những ngày gần đây, cái tên Võ Tấn Phát xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Anh đang nhận được nhiều sự chú ý khi Lên Hương - bộ phim điện ảnh mới nhất do anh đảm nhận vai nam chính ra rạp. Trong phim, Võ Tấn Phát vào vai Tâm, một chàng trai làm nghề giao thịt vịt, chật vật kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và vô tình bị cuốn vào công việc “nằm hòm cầu vận” của bà Mũi (Hồng Đào). Bộ phim nhanh chóng tạo được sức hút tại phòng vé, trong khi vai diễn của Võ Tấn Phát cũng được chú ý nhờ màu sắc khác với hình ảnh cây hài quen thuộc của anh.

Cùng thời điểm, Võ Tấn Phát còn liên tục “gây bão” với loạt clip trải nghiệm đủ nghề trên mạng xã hội. Từ bán trái cây, làm móng, chạy xe đến làm bánh, thậm chí là chăm cá sấu,... nam diễn viên xuất hiện với hình ảnh cực kỳ chỉn chu, làm việc nghiêm túc đến mức nhiều người phải bất ngờ vì anh không thực sự bắt nhịp công việc quá nhanh. Trước đó, những clip mang hình tượng tổng tài của anh cũng từng viral, tạo nên một Võ Tấn Phát rất khác trên mạng xã hội.

Nhưng một lần "lên hương" sự nghiệp hay loạt clip triệu view chỉ là bề nổi trong hành trình của Võ Tấn Phát. Thực tế thì sự nghiệp của nam diễn viên còn thú vị hơn thế.

Võ Tấn Phát trong Lên Hương

Từng trượt đại học, làm đủ nghề để được học diễn xuất

Võ Tấn Phát sinh ra ở Trà Ôn, Vĩnh Long, trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Khi còn học phổ thông, anh từng phân vân giữa ca hát và diễn xuất, sau đó chọn nghề diễn viên vì một suy nghĩ khá thực tế: ca hát có thể có thời, còn diễn xuất là nghề có thể theo lâu dài.

Năm 2014, Phát chỉ nộp một bộ hồ sơ vào trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM nhưng không đậu. Thay vì về quê hoặc chọn một ngành khác, anh quyết định ở lại thành phố, làm phục vụ, phát tờ rơi, phục vụ quán cà phê... để kiếm sống và chờ cơ hội thi lại. Năm sau, anh thi lại và đậu khoa Diễn viên.

Ngay cả khi đã bước chân vào trường, cuộc sống của Phát vẫn không dễ dàng. Anh đi đóng kịch ở các sân khấu nhỏ, từng nhận khoảng 100.000-150.000 đồng cho một buổi diễn. Những công việc làm thêm tưởng chỉ để kiếm tiền sống qua ngày sau này lại trở thành vốn sống quan trọng cho nghề diễn của anh. Đáng chú ý, Võ Tấn Phát vốn không được đào tạo để trở thành một cây hài. Anh từng theo đuổi chính kịch, bi kịch và những vai tâm lý. Hài đến với anh gần như là một cú rẽ.

Cười Xuyên Việt mở cánh cửa đầu tiên

Sau khi tốt nghiệp, Võ Tấn Phát bắt đầu tìm kiếm cơ hội trong lúc thị trường gameshow hài phát triển mạnh. Anh thử sức với Cười Xuyên Việt và năm 2017 giành quán quân bảng Triển vọng. Chiến thắng này đưa tên Võ Tấn Phát đến gần khán giả hơn và anh cũng nhận ra mình có thể làm tốt một thứ mà trước đó không nghĩ mình sẽ theo đuổi, chính là diễn hài.

Danh hiệu Quán quân Cười Xuyên Việt mở ra bước ngoặt mới trong sự nghiệp của Võ Tấn Phát

Năm 2018, Võ Tấn Phát tiếp tục tham gia Cặp đôi hài hước và giành quán quân. Cùng thời gian đó, anh vẫn duy trì hoạt động trên sân khấu và từng nhận Huy chương Bạc tại Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc với vai Thắng trong Tiếng Giày Đêm. Sau đó, anh tiếp tục thử sức ở Én Vàng nghệ sĩ và giành chiến thắng.

Những cuộc thi này lần lượt cho Võ Tấn Phát thêm kinh nghiệm về diễn xuất, làm chủ sân khấu, dẫn dắt và tương tác với khán giả. Nhưng quan trọng nhất, chúng giúp một diễn viên trẻ vốn chưa có vị trí trong nghề có được cơ hội cọ sát, kinh nghiệm và thậm chí là cả tiền bạc để tự làm phim. Sau nhiều năm bước lên sân khấu bằng các cuộc thi, Võ Tấn Phát bắt đầu muốn tự tạo ra sản phẩm của riêng mình.

Năm 2021, anh dùng tiền thưởng tích góp được từ các cuộc thi để thực hiện Gia Đình Cục Súc. Tại đây, Võ Tấn Phát tham gia sản xuất, viết kịch bản và đóng vai chính Bảy Cục. Web drama kể về một gia đình lao động nghèo, dùng chất liệu đời sống bình dân để tạo ra tiếng cười nhưng đồng thời cài vào những vấn đề gia đình, xã hội. Series nhanh chóng gây chú ý trên YouTube và trở thành bước ngoặt mới. Từ một diễn viên phải chờ gameshow gọi tên, Võ Tấn Phát bắt đầu tự tạo ra sân chơi cho mình.

Năm 2023, Võ Tấn Phát đưa Biệt Đội Rất Ổn ra rạp, được phát triển từ thế giới Gia đình Cục Súc. Tuy nhiên, đây không đơn giản là mang nguyên web drama lên màn ảnh rộng mà là một câu chuyện mới, kết hợp thêm màu sắc trinh thám, hành động và phiêu lưu. Bộ phim chưa phải một cú thắng lớn về doanh thu, thậm chí còn nhận những đánh giá trái chiều về kịch bản. Nhưng với Võ Tấn Phát, đây vẫn là một nấc quan trọng khi lần đầu tiên sản phẩm do mình gây dựng từ internet có cơ hội bước vào hệ thống điện ảnh thương mại.

Từ cây hài đến diễn viên không chịu đứng yên một chỗ

Phất lên từ hài nhưng Võ Tấn Phát không cố đóng đinh mình với hình ảnh hài hước. Anh xuất hiện trong nhiều màu phim khác nhau. Từ Tết Ở Làng Địa Ngục, Tiệm Ăn Của Quỷ, Heo Năm Móng đưa anh đến những câu chuyện kinh dị, tâm linh tới Nụ Hôn Bạc Tỷ với vai diễn hài sở trường rồi lại sang Làm Giàu Với Ma 2 cùng một nhân vật gai góc và có phần biến thái.

Bước ngoặt đầu tiên trong diễn xuất của Võ Tấn Phát phải kể tới Tết Ở Làng Địa Ngục

Chỉ trong năm nay, Võ Tấn Phát đã xuất hiện trong 4 phim với 3 màu sắc khác nhau. Nếu Báu Vật Trời Cho và Anh Hùng vẫn là kiểu vai phụ hài hước quen thuộc thì sang Heo Năm Móng, Võ Tấn Phát lại lột xác với một câu chuyện nặng màu sắc kinh dị, tâm linh. Đây là vai chính điện ảnh đầu tiên của Võ Tấn Phát và ngay sau đó anh lại tiếp tục xuất hiện trong một vai chính hoàn toàn khác ở Lên Hương. Tâm của Lên Hương là một thanh niên lao động nghèo, làm nghề giao vịt quay, bị bệnh tim và sống cùng người mẹ cũng bị ung thư. Hoàn cảnh dồn ép khiến Tâm buộc phải làm công việc mà anh từng nghĩ là trái đạo đức rồi bị cuốn vào câu chuyện của những con người có liên quan trực tiếp tới quá khứ của gia đình mình. Đây là một vai diễn nặng cảm xúc và Võ Tấn Phát đã thể hiện tương đối tốt những phân cảnh có mục đích lấy nước mắt khán giả. Đáng chú ý, đạo diễn Tấn Hoàng Thông nhận xét Phát là kiểu diễn viên càng gặp vai thử thách, cực và xù xì càng thích. Bản thân Phát cũng cho biết những bối cảnh như trại hòm, nhà vãng sanh, lò thiêu đều là nơi thật đang hoạt động, khiến trải nghiệm đóng phim trở nên đặc biệt hơn.

Võ Tấn Phát có bước ngoặt diễn xuất với Lên Hương

Sau gần 10 năm kể từ lúc bước chân vào nghề, Võ Tấn Phát cuối cùng có hai vai chính liên tiếp trong hai thế giới rất khác nhau: một bên là kinh dị - tâm linh, một bên là tâm lý - hài về người lao động và tình mẫu tử. Đáng nói hơn khi hai năm gần đây, những bộ phim mà anh tham gia đa phần đều có thành tích phòng vé tốt. Đến giữa năm 2026, anh đã có chuỗi phim đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng, gồm Nụ Hôn Bạc Tỷ, Làm Giàu Với Ma 2, Báu Vật Trời Cho, Heo Năm Móng và rất có thể sắp tới là Lên Hương.

Sau gần 1 thập kỷ, thứ Võ Tấn Phát có không chỉ là những clip triệu view, những bộ phim trăm tỷ mà là việc anh đủ sức để dần thoát khỏi cái mác “cây hài” mà chính mình từng tạo ra.