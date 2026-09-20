Không những nhan sắc mà danh tiếng của người đẹp này cũng thuộc top đầu showbiz Việt.

Mới đây, Thanh Hằng (Phạm Thị Thanh Hằng, sinh năm 1983) vừa chính thức góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố. Vốn là "chị đại" Vbiz với chiều cao nổi bật cùng visual sắc sảo, ấn tượng, sự công nhận quốc tế này một lần nữa khẳng định thần thái quyến rũ không góc chết của siêu mẫu sở hữu đôi chân dài 1m12 trứ danh này.

Ảnh: TC Candler

Bén duyên với nghệ thuật sau khi đăng quang cuộc thi sắc đẹp vào năm 2002, Thanh Hằng nhanh chóng vươn lên thành một trong những siêu mẫu hàng đầu Việt Nam, giữ vị trí vedette của hàng loạt sàn diễn lớn và là người dẫn dắt các chương trình thời trang đình đám. Thế nhưng, niềm đam mê với nghệ thuật thứ bảy đã thúc đẩy cô chạm ngõ điện ảnh từ rất sớm. Những năm đầu sự nghiệp, cô bắt đầu thử sức qua các vai phụ nhỏ trong Những Cô Gái Chân Dài (2004) hay phim truyền hình Tuyết Nhiệt Đới (2006). Thời điểm đó, không ít người vẫn hoài nghi khả năng diễn xuất của một siêu mẫu lấn sân.

Những Cô Gái Chân Dài (Ảnh: NSX)

Tuyết Nhiệt Đới (Ảnh: NSX)

Sau đó, bước ngoặt giúp cái tên Thanh Hằng khẳng định tư duy diễn xuất là vai diễn An trong phim điện ảnh Nụ Hôn Thần Chết (2008). Dù là một diễn viên tay ngang, cô đã xử lý khá tốt các cao trào tâm lý nhân vật. Cùng năm đó, vai bác sĩ Hạnh trong phim truyền hình Gia Tài Bác Sĩ (2008) càng chứng minh được khả năng biến hóa đa dạng của cô. Không còn là một cô người mẫu sải bước kiêu sa, mỹ nhân họ Phạm rũ bỏ hào quang để sống trọn vẹn với số phận của nhân vật. Tiếp đà thành công, cô liên tục ghi dấu ấn qua các tác phẩm điện ảnh như Những Nụ Hôn Rực Rỡ (2010), Mỹ Nhân Kế (2013) và Siêu Nhân X (2015).

Nụ Hôn Thần Chết. (Ảnh: NSX)

Mỹ Nhân Kế (Ảnh: NSX)

Từ năm 2017 trở đi, Thanh Hằng vươn lên hàng ngũ nữ chính của Vbiz. Năm 2017, cô làm bùng nổ phòng vé với vai Ba Trân độc đoán, tàn nhẫn nhưng đầy bi kịch trong Mẹ Chồng. Đến năm 2018, cô tiếp tục lấy nước mắt khán giả với vai Mỹ Dung trong Tháng Năm Rực Rỡ. Ngay sau đó, vai diễn Thiên Kim kiêu sa mang nội tâm phức tạp trong bộ phim giật gân Chị Chị Em Em (2019) của người đẹp của viral khắp MXH.

Tháng Năm Rực Rỡ (Ảnh: NSX)

Chị Chị Em Em 3 (Ảnh: NSX)

Bẵng đi 7 năm vắng bóng trên màn ảnh, đến năm 2026, siêu mẫu gạo cội tái xuất với dự án điện ảnh tham vọng bậc nhất sự nghiệp mang tên Mesdames Thanh Sắc. Đặc biệt, ở dự án này, cô không chỉ đảm nhận vai nữ chính mà còn thử sức ở vai trò nhà sản xuất. Bộ phim lấy cảm hứng từ một sự kiện đánh ghen có thật từng gây rúng động Sài Gòn thập niên 1960, xoay quanh cuộc đối đầu đầy duyên nợ và mâu thuẫn khốc liệt giữa hai người đàn bà sắc sảo: đại mỹ nhân vũ nữ Cầm Thanh (Thanh Hằng) và bà chủ vũ trường Madame Sắc (Hồng Ánh).

Về vai diễn này, Thanh Hằng từng vấp phải tranh cãi khi một số khán giả cho rằng nữ diễn viên "cưa sừng làm nghé" vì vào vai vũ nữ ngoài 20 tuổi, nhưng cô đã thẳng thắn đáp trả rằng giá trị nghệ thuật nằm ở khả năng thuyết phục người xem tin vào nhân vật. Với người đẹp, đây cũng là một trong những nhân vật "chín muồi và đột phá" nhất của mình sau hơn hai thập kỷ làm nghề. Cô chia sẻ: "Trên sàn diễn thời trang tôi luôn phải chỉn chu, nhưng với điện ảnh, tôi không ngại làm xấu bản thân miễn sao phục vụ tốt nhất cho nhân vật".

Mesdames Thanh Sắc (Ảnh: NSX)

Không chỉ đóng phim hay làm nghề, Thanh Hằng còn có sức hút truyền thông mạnh mẽ khi liên tục tạo ra các hiện tượng mạng, từ câu thoại "Dừng xe đi!" cho đến hình ảnh hậu trường lăn xả khóc dưới mưa lúc 4h sáng đều trở thành meme viral khắp MXH. Trước đó, những phát ngôn như "Cưng bên đâu?" được netizen sử dụng để đi bình luận dạo hay pha tạo dáng "đau đầu" trên sàn diễn của người đẹp cũng thành ảnh thế "quốc dân".

Hiện tại, Thanh Hằng vẫn vững vàng khẳng định vị thế "chị đại" quyền lực bậc nhất Vbiz. Ở tuổi ngoài 40, cô không chỉ duy trì sức hút truyền thông với mà còn nâng tầm tầm ảnh hưởng trong vai trò một nhà sản xuất phim quyết liệt. Đặc biệt, nhan sắc ở độ tuổi chín muồi của Thanh Hằng liên tục khiến công chúng trầm trồ khi ngày càng mặn mà, sang trọng và quyền lực của một ngôi sao hạng A. Sự công nhận từ bảng xếp hạng quốc tế cũng cho thấy hào quang của đại mỹ nhân này chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt, xứng đáng là biểu tượng bền vững của cả làng mốt lẫn điện ảnh Việt.

Ảnh: FBNV

Nguồn: TC Candler