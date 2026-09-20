Tom Cruise sẽ phá lệ để tranh giải Oscar?

Tom Cruise lột xác hoàn toàn về ngoại hình trong phim mới Digger. Đây cũng là tác phẩm được kỳ vọng sẽ chính thức mang về tượng vàng Oscar cho tài tử.

Trong chương trình podcast New Heights của Travis và Jason Kelce hôm thứ Sáu, Tom Cruise đã hé lộ về quá trình thay đổi ngoại hình của mình. Để thân vào vai Digger Rockwell, một ông trùm dầu mỏ giàu có, với vẻ già nua, bụng phệ, nam diễn viên ban đầu phải ngồi trang điểm và làm tóc suốt 6 tiếng đồng hồ. Việc này mất quá nhiều thời gian với một người luôn "chạy đua" với tiến độ như Tom Cruise vì thế anh cho biết đã phải nỗ lực làm việc với ekip hóa trang, đơn giản hóa quy trình, tính toán chi tiết cho từng công đoạn để rút ngắn xuống chỉ còn khoảng 1 tiếng. "Tôi thích đi sâu vào một hệ thống, nghiên cứu nó và cố gắng tìm ra cách để làm tốt hơn, hiệu quả hơn. Với những bộ phim tôi làm, tôi luôn tự hỏi, làm thế nào để tôi có thể làm tốt hơn?” - Tom Cruise chia sẻ. Mặc dù rút ngắn được khâu trang điểm nhưng nam diễn viên vẫn phải mất nhiều công sức, thời gian để "độn" vóc dáng, để thực sự thuyết phục trong tạo hình mà khán giả khó nhận ra đó là Tom Cruise.

Tạo hình của Tom Cruise trong phim Digger (Ảnh: Warner Bros.)

Bộ phim Digger, dự kiến công chiếu vào ngày 2/10, do Alejandro González Iñárritu đạo diễn và có sự tham gia của các diễn viên Riz Ahmed, John Goodman và Sandra Hüller. Tom Cruise cho biết anh đã làm việc với Alejandro González Iñárritu về bộ phim này trong 7 năm và bị thu hút bởi dự án vì tài năng nghệ thuật của vị đạo diễn người Mexico. Tác phẩm cũng là những điều anh muốn thử thách bản thân trong một chương tiếp theo của sự nghiệp. “Tôi muốn làm nhiều phim và tôi thích làm việc với nhiều đạo diễn khác nhau, tôi thích học hỏi từ họ, lắng nghe câu chuyện của họ, tạo điều kiện cho họ, mang đến cho họ những cơ hội”, anh nói.

Digger là tác phẩm mang theo nhiều kỳ vọng tranh giải Oscar (Ảnh chụp màn hình Youtube)

Niềm đam mê hợp tác này là một phần lý do tại sao Tom Cruise không nhất thiết muốn tự mình đạo diễn. “Nếu tôi đạo diễn, tôi sẽ không có được kinh nghiệm đó… Tôi muốn học hỏi và tôi thích nhìn nhận vấn đề từ góc độ của họ, và tôi thích sự kết hợp nhiều yếu tố khác nhau”.

Với một chiến dịch quảng bá đang được tung ra với Digger, Tom Cruise được nhận định đang nhắm tới việc chinh phục một cách chính thức tượng vàng Oscar (trước đó anh từng được vinh danh với giải Oscar danh dự năm 2025). Mặc dù vậy theo tờ Indiewire, ngay cả khi hãng Warner Bros. đang dốc toàn lực quảng bá cho "ngôi sao điện ảnh cuối cùng của Hollywood", thì Digger vẫn phải đối mặt với những trở ngại về doanh thu phòng vé và một ngôi sao chưa quen với việc chinh phục mùa giải thưởng.

Tom Cruise từng 4 lần được đề cử Oscar nhưng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối anh thực sự được đề cử, với hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cách đây 26 năm, cùng phim Magnolia của Paul Thomas Anderson. Kể từ đó, tài tử đã chọn một con đường sự nghiệp khác, tập trung củng cố danh tiếng thương mại của mình với những loạt phim như Top Gun và Mission: Impossible. Sau nhiều ồn ào về chuyện đời tư, trong đó có phản ứng quá khích như nhảy lên ghế sofa để bày tỏ tình yêu với Katie Holmes khi trò chuyện với Oprah Winfrey, Tom Cruise trở thành một nhân vật kín tiếng, bí ẩn trên các phương tiện truyền thông đại chúng.



Sau tận 20 năm, Tom Cruise mới trở lại trở thành gương mặt trang bìa cho tờ GQ, trả lời phỏng vấn. Dẫu chia sẻ rất dài, anh ít khi bộc lộ những suy nghĩ, quan điểm ngoài niềm đam mê điện ảnh. Một mặt điều này cho thấy Tom tâm huyết như nào với nghệ thuật thứ bảy, với anh cuộc đời là chuyến phiêu lưu mà anh rất hào hứng được trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc qua các bộ phim. Mặt khác, Tom vẫn cho thấy thật khó tiếp cận những khía cạnh khác về anh, ngay cả khi anh thể hiện sự thân thiện, cởi mở. Indiewire đặt câu hỏi, liệu Tom Cruise sẽ nỗ lực đến mức nào, sẽ sẵn sàng phá lệ đến đâu cho chiến dịch tranh cử Oscar mà hãng Warner Bros. đang đặt rất nhiều kỳ vọng.

Tom Cruise xuất hiện và phát biểu trong dịp người bạn thân thiết David Beckham nhận ngôi sao trên đại lộ danh vọng (Ảnh: AP)

Tom Cruise cùng với Taylor Swift xem một trận đấu trong khuôn khổ giải NFL giữa đội Kansas City Chiefs và Denver Broncos (Ảnh: (AP Photo/Charlie Riedel)

Với ngân sách tiếp thị toàn cầu lên tới hàng chục triệu USD cộng thêm chiến dịch tranh giải mà một nguồn tin nội bộ ước tính có thể lên tới 15 triệu USD, phim Digger được dự đoán sẽ mở màn khá khiêm tốn với doanh thu ở thị trường Bắc Mỹ từ 20 đến 25 triệu USD, dẫn đến khó có thể thu hồi vốn. Các bộ phim của Tom Cruise thường thu về nhiều hơn ở thị trường nước ngoài nhưng đó là với các thương hiệu bom tấn còn Digger có thể không phải là lựa chọn đại chúng.

Là ngôi sao bí ẩn nhưng có lẽ với Digger, Tom Cruise sẽ có những thay đổi cần thiết, tích cực hơn trong các hoạt động quảng bá để không bỏ lỡ cơ hội giành tượng vàng đang ở rất gần.