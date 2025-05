Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 8: Hồi kết cho một thương hiệu đang mệt mỏi

Sau hai năm chờ đợi kể từ Dead Reckoning Part One, loạt phim hành động đình đám Mission: Impossible cuối cùng cũng khép lại bằng phần kết mang tên Final Reckoning (Part One) đánh dấu sự kết thúc của một thương hiệu điện ảnh gần ba thập kỷ. Tuy nhiên, khi ra rạp, Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 8 - Nghiệp Báo Cuối Cùng (Mission: Impossible – The Final Reckoning (Part One) vẫn chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng lớn lao của khán giả về một cái kết xứng tầm, để lại cảm giác chưa trọn vẹn với những người hâm mộ trung thành suốt nhiều năm qua.

Phần 8 bắt đầu ngay sau những diễn biến căng thẳng của phần trước, khi thế giới rơi vào hỗn loạn bởi sự trỗi dậy của "The Entity" – một trí tuệ nhân tạo siêu việt, vô hình nhưng sở hữu quyền lực thao túng mọi hệ thống thông tin, khiến quốc phòng, kinh tế và truyền thông toàn cầu rơi vào tê liệt. Trước một kẻ thù phi nhân tính nhưng đầy toan tính, các chính phủ lớn buộc phải ban bố thiết quân luật trong trạng thái hoang mang cực độ.

Ethan Hunt (Tom Cruise) cùng đội IMF gồm Benji (Simon Pegg), Luther (Ving Rhames) và cộng sự mới Grace (Hayley Atwell) – tiếp tục hành trình truy tìm hai nửa của chiếc chìa khóa kỹ thuật số, thứ duy nhất có thể mở ra mã nguồn của The Entity, hiện được lưu trữ trong con tàu ngầm hạt nhân Sevastopol đã mất tích dưới đáy biển. Cuộc truy lùng kéo dài xuyên lục địa, từ những trung tâm dữ liệu bí mật ở Nam Phi cho đến các căn cứ quân sự bị che giấu. Trên hành trình này, Ethan không chỉ đối đầu với hiểm họa công nghệ mà còn đối diện với chính những lựa chọn đạo đức của mình, liệu anh có thể hy sinh một số ít người để cứu lấy cả thế giới?

Tom Cruise phá vỡ giới hạn ở tuổi 62

Không thể phủ nhận rằng, suốt gần ba thập kỷ qua, chính Tom Cruise mới là linh hồn sống động và là trụ cột vững chắc giữ cho loạt phim Mission: Impossible luôn tràn đầy sức sống và tính chân thực. Ở tuổi 62, khi nhiều ngôi sao hành động đã lui về hậu trường hoặc dựa dẫm nhiều vào kỹ xảo và diễn viên đóng thế, Cruise vẫn kiên định theo đuổi triết lý điện ảnh thực khi tự mình thực hiện các pha hành động nguy hiểm, không khoan nhượng trước rủi ro và thách thức về thể lực lẫn kỹ thuật.

Bên cạnh những trường đoạn rượt đuổi vốn đã thành thương hiệu, ở phần phim này Tom Cruise đã tự đẩy bản thân mình tới giới hạn. Ai mà tin rằng, ở tuổi 62 Tom Cruise vẫn treo mình bên ngoài cánh một chiếc Boeing-Stearman bay ở độ cao hơn 2.400 mét, khi máy bay lướt đi với vận tốc 200 km/h. Không hề có CGI, không nền xanh, không dây cáp hỗ trợ được xoá hậu kỳ. Để quay được cảnh này, anh mất hơn một năm huấn luyện riêng về bay biểu diễn, thăng bằng ở áp suất cao và kiểm soát phản xạ ở độ cao mà chỉ cần một sơ sẩy là tan xác.

Trường đoạn dưới nước cũng cam go không kém khi Tom Cruise phải tự mình lặn trong bể nước khổng lồ 8,5 triệu lít, với mặt nạ oxy chỉ dùng được 10 phút. Không cắt ghép, không thế thân. Anh tự điều hướng qua mô hình tàu ngầm thật, thực hiện toàn bộ thao tác cứu hộ trong một lần nín thở.

Chính sự cam kết tuyệt đối này đã nâng tầm The Final Reckoning vượt khỏi ranh giới của một bom tấn hành động thông thường, biến thành một tác phẩm đậm chất hiện thực đánh đổi bằng mồ hôi, máu và nguy hiểm thực. Đây chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt, biến bộ phim trở thành trải nghiệm điện ảnh sống động, chân thực và hấp dẫn hơn hầu hết các bom tấn hành động khác hiện nay.

Cốt truyện rối rắm, thiếu đột phá

Dù tiếp tục phô diễn thế mạnh hành động thực địa mãn nhãn Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 8 vẫn không thoát khỏi cảm giác hụt hơi. Phần phim cuối cùng của loạt thương hiệu hành động đình đám này để lộ nhiều vấn đề về cấu trúc, cốt truyện và cách triển khai nhân vật.

The Final Reckoning chính là "nghiệp báo" mà Ethan Hunt phải gánh chịu sau hàng chục năm dấn thân vào những nhiệm vụ đi ngược chỉ thị, cố gắng bảo vệ người thân và làm điều anh cho là đúng. Thế nhưng, dù câu chuyện nội dung dựa trên nghiệp quả của nhân vật chính mang tính nhân văn và sâu sắc, phim lại chưa thể xử lý trọn vẹn và thuyết phục được những mâu thuẫn nội tâm và hậu quả đó.

Nếu ở các phần trước từng tạo dấu ấn mạnh mẽ với những cú twist bất ngờ và phản diện rõ nét, như nhân vật Solomon Lane trong phần 5 được nhiều người đánh giá là một trong những kẻ phản diện xuất sắc nhất của loạt phim. Ở phần 6 (Fallout), Tom Cruise tiếp tục nâng tầm các màn hành động thực địa và thiết lập tiêu chuẩn mới cho thể loại phim hành động. Những điểm mạnh đó giúp các phần trước luôn giữ được nhịp độ nhanh và sự căng thẳng cần thiết.

Tuy nhiên, với Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 8, nhiều nhà phê bình cho rằng kịch bản kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ nhưng lại thiếu sự tập trung, với nhiều phân đoạn bị kéo dài lê thê, làm giảm đi nhịp điệu vốn là điểm nhấn của loạt phim. Những tình tiết được khai thác nhiều lần hoặc giải thích lòng vòng khiến cảm giác mới mẻ bị giảm sút rõ rệt. Thậm chí, theo trang IndieWire, phần 8 "đang đi trên một con đường quá quen thuộc, thiếu sự đột phá và khiến người xem có cảm giác phim đang dần hết hơi".

Bên cạnh đó, phản diện trung tâm "The Entity" dù được quảng bá là mối đe dọa mạnh mẽ nhất trong lịch sử loạt phim, lại không hiện thực hóa được sức mạnh hay sự hiểm nguy một cách trọn vẹn. Khác biệt với các phản diện trước đây vốn có cá tính và đối đầu trực diện kịch tính với Ethan Hunt, "The Entity" chỉ tồn tại như một khái niệm trừu tượng, thiếu những phân cảnh đắt giá để tạo áp lực và tăng sức hút cho phim. Đây phần nào là hệ quả của việc loạt phim ngày càng cố mở rộng âm mưu và công nghệ nhưng chưa thể cân bằng với yếu tố kịch tính và chiều sâu nhân vật.

Các tuyến nhân vật phụ được giới thiệu với tiềm năng lớn nhưng lại chưa được khai thác hết. Đặc biệt, sự trở lại của nhiều nhân vật như Alan Hunley (Henry Czerny), Grace (Hayley Atwell) cũng thiếu đi sự bùng nổ. Mặc dù có những phân đoạn xuất hiện đáng chú ý, nhưng phần lớn thời gian họ chỉ được sử dụng làm nền cho cuộc hành trình của Ethan Hunt. Các nhân vật này thiếu đi sự phát triển tâm lý và động cơ riêng rõ ràng, khiến họ trở nên đơn điệu và thiếu điểm nhấn cần thiết để tạo ra sự phức tạp và chiều sâu cho cốt truyện. Điều này khiến bộ phim thiếu đi chiều sâu nhân vật, làm giảm cảm xúc đa chiều vốn cần có để giữ chân khán giả trong một phim hành động kéo dài gần ba tiếng, đòi hỏi sự đa chiều để giữ chân khán giả.

Dấu hiệu hụt hơi của một thương hiệu lâu năm

Bộ phim chính thức ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2025 với tràng pháo tay kéo dài 5 phút, một khởi đầu ấn tượng cho bộ phim hành động hiếm hoi góp mặt ở một sân chơi nghệ thuật. Trên Rotten Tomatoes, phim nhận được 80% điểm từ giới phê bình và 89% từ khán giả, một thành tích không tệ trong bối cảnh thị trường điện ảnh hậu đại dịch đang suy yếu. Tuy nhiên, so với kỳ vọng khổng lồ dành cho phần kết của thương hiệu trị giá hàng tỷ USD, doanh thu khởi đầu của phim chưa tạo nên cơn sốt như mong đợi, đặc biệt là ở các thị trường lớn như Trung Quốc và Bắc Mỹ. Sự mệt mỏi với loạt phim kéo dài và áp lực từ ngân sách khủng (trên 300 triệu USD) khiến phim bước vào cuộc đua phòng vé với nhiều mối lo hơn kỳ vọng.

Mặc dù vẫn duy trì được sự kịch tính và mãn nhãn trong các pha hành động, Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 8 - Nghiệp Báo Cuối Cùng không thể tránh khỏi cảm giác hụt hơi của một thương hiệu lâu năm. Bộ phim thiếu đi sự đổi mới và chiều sâu cần thiết để kết thúc hành trình của Ethan Hunt một cách xứng đáng. Dù vẫn là một lựa chọn giải trí đáng xem, nhưng phần kết này có lẽ chưa thể đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ khi gắn bó với loạt phim suốt gần ba thập kỷ.