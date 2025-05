Trong khi Hollywood dần chuyển mình với công nghệ CGI, sự bổ trợ của AI, Tom Cruise vẫn là một biểu tượng ngược dòng. Ở tuổi ngoài 60, nam tài tử lừng danh không chỉ tiếp tục là người hùng hành động trên màn ảnh rộng, mà còn tuyên bố muốn đóng phim hành động "đến 100 tuổi". Mới đây, anh chính thức trở lại với Nhiệm Vụ Bất Khả Thi – Nghiệp Báo Cuối Cùng, phần tiếp theo của loạt phim hành động đã làm nên thương hiệu của anh hơn 25 năm qua. Không đóng thế, không ngần ngại các cảnh mạo hiểm – Tom Cruise tiếp tục khiến cả thế giới phải thán phục và cả lo lắng.

Mỹ nam quyến rũ nhất hành tinh với sự nghiệp phim ảnh đồ sộ

Tom Cruise không chỉ là một cái tên điện ảnh. Anh là một biểu tượng văn hóa đại chúng trong mắt hàng triệu người trên thế giới. Người đàn ông mang trong mình vẻ quyến rũ cổ điển của Hollywood những năm hoàng kim, nhưng cũng không ngừng làm mới mình qua từng thập kỷ. Tạp chí People từng gọi anh là "người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh" – danh xưng không chỉ nhờ vẻ ngoài điển trai, mà còn bởi thần thái, sự tự tin và sức hút không thể lý giải.

Với gương mặt điện ảnh hiếm có, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt sắc lẻm như biết nói, Cruise từng khiến màn ảnh lớn bùng cháy mỗi khi xuất hiện. Anh trở thành thần tượng toàn cầu từ những năm 1980, khi hóa thân thành chàng phi công kiêu ngạo nhưng đầy quyến rũ trong Top Gun (1986) – một vai diễn đã đưa anh từ ngôi sao trẻ thành cái tên ăn khách bậc nhất Hollywood. Top Gun không chỉ là bộ phim mà hàng triệu người nhớ đến mỗi khi nhắc về thập niên 80, mà còn là viên gạch đầu tiên tạo nên đế chế Tom Cruise.

Tom Cruise trong Top Gun (1986)

Suốt hơn 40 năm sự nghiệp, Tom Cruise đã góp mặt trong hơn 50 bộ phim, với hàng chục vai diễn để đời trải dài từ tâm lý, hành động đến khoa học viễn tưởng. Ba đề cử Oscar, ba Quả Cầu Vàng, cùng hàng tỷ USD doanh thu phòng vé là minh chứng cho vị thế của anh – một trong những ngôi sao hạng A hiếm hoi vẫn giữ được sức hút bền bỉ qua nhiều thế hệ khán giả. Không có nhiều diễn viên có thể vừa khiến giới chuyên môn nể phục, vừa khiến khán giả đại chúng phải đổ xô ra rạp như Cruise.

Những tác phẩm như Rain Man (1988) – nơi anh vào vai người em ích kỷ bên cạnh Dustin Hoffman – hay Born on the Fourth of July (1989) – vai cựu binh Ron Kovic tàn phế, phẫn nộ và đầy nội tâm – đều là minh chứng cho khả năng diễn xuất xuất thần. Ở Jerry Maguire (1996), Cruise một lần nữa cho thấy anh không chỉ là anh hùng hành động mà còn là diễn viên tâm lý sắc sảo, giàu cảm xúc. Rồi đến The Last Samurai (2003), Minority Report (2002), Edge of Tomorrow (2014)... tất cả đều khắc họa một Tom Cruise biến hóa, không ngại thử thách, luôn chọn vai diễn có chiều sâu và khác biệt.

Điều đặc biệt ở Cruise không chỉ nằm ở ngoại hình hay diễn xuất – mà còn là tinh thần tận hiến gần như ám ảnh. Anh không đơn thuần là diễn viên nhận kịch bản rồi bước lên phim trường. Cruise là kiểu người luôn tham gia sâu vào quá trình sản xuất: từ đọc kịch bản, điều chỉnh lời thoại, giám sát kỹ thuật quay, thậm chí góp ý dựng phim. Nhiều bộ phim anh đóng cũng do chính công ty sản xuất do anh đồng sáng lập – Cruise/Wagner Productions – đảm trách. Có thể nói, Cruise không chỉ "đóng phim" – anh sống cùng phim.

Thương hiệu Nhiệm Vụ Bất Khả Thi và kẻ điên không sợ chết

Nếu chỉ chọn một thương hiệu để gắn tên Tom Cruise, không thể nào khác ngoài Nhiệm Vụ Bất Khả Thi (Mission: Impossible). Bắt đầu từ năm 1996, loạt phim được làm lại từ series truyền hình những năm 60 này đã trở thành dấu ấn không thể thay thế của Cruise. Mỗi phần ra mắt là một lần anh thách thức giới hạn của chính mình – và của cả Hollywood.

Cruise không chấp nhận đóng thế trong các cảnh hành động. Anh từng treo mình ngoài máy bay thật khi cất cánh (Rogue Nation), nhảy dù HALO từ độ cao 7.600 mét (Fallout), và gần đây nhất – lái mô tô lao khỏi vách núi, rơi tự do hàng chục mét trước khi bung dù trong Nhiệm Vụ: Bất Khả Thi – Nghiệp Báo Cuối Cùng. Cảnh quay này khiến cả ê-kíp sản xuất nín thở vì mức độ nguy hiểm – nhưng với Cruise, đó là "nghệ thuật của sự thật".

"Tôi muốn khán giả cảm thấy họ đang ở đó. Đang thực sự rơi, thực sự bám vào vách đá, thực sự chạy trốn tử thần. Đó là lý do tôi không muốn người đóng thế", anh từng chia sẻ.





Nam diễn viên tự mình thực hiện các cảnh quay nguy hiểm

Không chỉ vậy, Tom Cruisecòn khẳng định anh muốn tiếp tục đóng phim hành động cho đến năm 100 tuổi. Trong một thế giới nơi các siêu anh hùng đều được tạo bằng kỹ xảo máy tính, Cruise giống như một "kẻ điên" lạc thời – nhưng chính sự điên rồ đó khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn ảnh.



Trong nhiều cuộc phỏng vấn gần đây, Tom Cruise nhấn mạnh: "Tôi không chỉ làm phim. Tôi muốn mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh đúng nghĩa – thứ cảm giác khiến họ rùng mình, hít thở gấp, và vỗ tay sau mỗi pha hành động."

Nhiệm Vụ: Bất Khả Thi – Nghiệp Báo Cuối Cùng có thể là phần cuối cùng trong hành trình của đặc vụ Ethan Hunt – nhưng có lẽ, nó cũng là khởi đầu cho một chương mới của Cruise: chương của một huyền thoại không chịu dừng lại. Ở tuổi mà nhiều người đã nghĩ đến chuyện nghỉ hưu, Tom Cruise vẫn đứng đầu đoàn làm phim, vẫn chạy, vẫn bay, vẫn nhảy qua những vách đá, như thể chơi đùa với chính mạng sống của mình. Và có lẽ, với anh, điều bất khả thi nhất không chính là dừng lại đam mê của mình.

Hình ảnh trong Nghiệp Báo Cuối Cùng

Nguồn ảnh: Tổng hợp